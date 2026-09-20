Charles Sapin anuncia la “eliminación” de su editorial por parte de France Inter: un balance de tres semanas de enfrentamiento en la radio pública

Su tercer editorial no tendrá lugar: Charles Sapin anunció este sábado 19 de septiembre en X que la dirección del France Inter le había anunciado la “supresión” de su puesto político semanal, que ha sido duramente disputado durante varias semanas por los trabajadores de la radio. Una decisión que pone fin a un enfrentamiento de tres semanas en el que muchos miembros del personal se opusieron a la contratación del director editorial adjunto de “Valeurs Currents”, una revista conservadora denunciada en varias ocasiones. Una mirada retrospectiva a la polémica que sacudió al servicio público.

Todo comienza a finales de agosto, cuando Céline Pigalle, directora de France Inter desde marzo, presenta el nuevo panel de editorialistas políticos y económicos que oficiarán los fines de semana. Entre ellos, el nuevo director editorial adjunto de “Valeurs Currents”, Charles Sapin, que recibe una columna política de tres minutos todos los domingos, a las 07:42.

El anuncio conmovió inmediatamente a los trabajadores de la radio pública, y el SNJ-CGT denunció en particular un “línea roja inaceptable”. Además de la presencia en la base accionaria de “Valeurs” del multimillonario cercano a la extrema derecha Pierre-Edouard Stérin, los sindicatos destacan especialmente las condenas de la revista por insultos racistas e incitación al odio después de portadas pasadas sobre los gitanos (2013) o sobre el electo LFI Daniel Obono, representado como un esclavo en una caricatura racista (2020). El semanario fue entonces dirigido por Geoffroy Lejeune, que se trasladó al “Journal du Dimanche” en 2023.

Charles Sapin no era empleado de “Valeurs” en el momento de estas condenas (antes de “Figaro”, trabajaba en “Point” cuando fue contactado en marzo), pero la Sociedad de Periodistas (SDJ) de France Inter expresó igualmente su “fuerte oposición” a su llegada, argumentando que estaba “representante de un medio de comunicación condenado en particular por insultos racistas” Y “que ha seguido atacando violentamente a la radiodifusión pública en los últimos años”.

El domingo 30 de agosto, Charles Sapin ofrece su primera columna, dedicada a ” muro “ de la deuda que pondrá al nuevo presidente en 2027, sea quien sea, “bajo tutela”.

Ante la revuelta que no cede, la dirección del France Inter defiende a principios de septiembre una contratación que sitúa en un deseo más amplio de“organizar la conversación entre todas las opiniones”. Es una cuestión de “pluralismo”quién es “una misión de servicio público, tanto más importante en un año presidencial”según ella. “Pluralismo” : palabra que estuvo en el centro de los debates alimentados por la comisión de investigación dirigida por Charles Alloncle, diputado de la Unión de Derechos para la República (UDR), acusado por la izquierda y el bloque central de querer debilitar, o incluso privatizar, el servicio público. La muy publicitada comisión ha polarizado las discusiones a lo largo del año pasado.

El propio Charles Sapin quiso asegurar a sus nuevos colegas que tenía la intención de desarrollar la línea de “Valores actuales” que publicaba “papeles indefendibles” en el pasado, según un participante en su reunión.

Posteriormente, el 3 de septiembre se votó en asamblea general el principio de huelga.

La controversia rápidamente tomó un giro político. El 4 de septiembre, la ministra de Cultura, Catherine Pgard, advierte contra “la caza de brujas” y el “juicio de intención”. “La casa del France Inter debe estar abierta”, explica, defendiendo también el principio de “pluralismo”. “Los editorialistas están ahí para expresar una opinión, la propia, no necesariamente la de los periódicos en los que trabajan”añade, al tiempo que subraya que las palabras de un columnista no deben ser “ni palabras de odio, ni palabras de combate político”.

El líder de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, candidato a las elecciones presidenciales de 2027, dedicó varios tuits al asunto: “Es muy triste. France Inter después de France Culture: la colonización por parte de los fascistas ha comenzado. Esto demuestra que la guerra emprendida por ellos contra el servicio público ha dado sus frutos. Los líderes esperan permanecer en el cargo después de la victoria de Le Pen en la que creen »escribe en particular.

Por otra parte, Bruno Retailleau (LR) critica la “sectarismo (de) la redacción de Radio Francia”.

Los días 13 y 14 de septiembre, las antenas de Radio Francia fueron interrumpidas por el movimiento de protesta convocado por las intersindicales (CFDT, CGT, FO, SNJ, SUD y Unsa), y la dirección contabilizó el 12,05% de los huelguistas. La música y las advertencias a los oyentes sobre los motivos de la huelga sustituyen a algunos programas.

“No nos oponemos al principio de un debate en sí, pero lo problemático es que se trata de un debate semanal y remunerado, con un contrato de trabajo en juego, lo que equivale casi a una asociación”matiza otra fuente interna.

El hacha finalmente cayó este sábado 19 de septiembre: “La dirección de France Inter acaba de anunciarme la eliminación de mi editorial semanal en sus canales”escribe Charles Sapin en un largo mensaje publicado en X, precisando luego que le ofrecieron “un debate en su lugar”opción que rechaza.

“Observo que una exigencia tan básica como el pluralismo puede levantar en su contra a una minoría radicalizada, dispuesta a invocar la democracia mientras cuestiona una libertad de expresión que, sin embargo, es crucial para su vitalidad”añade, denunciando de paso una “censura preventiva” : “No hay que esperar a que un columnista diga algo objetable; sólo hay que imaginar lo que podría pensar, indignarse y luego atacar lo que nunca dijo. »

Por su parte, la dirección de Radio Francia considera que la interrupción de este editorial no es “una victoria para nadie”antes de agregar: “De conformidad con nuestras obligaciones y misiones de servicio público, France Inter seguirá siendo un lugar de diálogo que refleje la diversidad de sensibilidades, en particular durante la campaña presidencial. »

La interrupción de la columna de Charles Sapin desencadenó rápidamente nuevas reacciones políticas. “Toda esta historia, todo este “pequeño teatro antifascista” podría casi dar risa si no estuviera financiado por los impuestos franceses”reaccionó en X, Bruno Retailleau, candidato presidencial de LR. El presidente de la RN Jordan Bardella cree que “Este asunto ilustra la deriva autoritaria de una izquierda que considera el servicio público como su propiedad privada, que no acepta el debate de ideas”.

Por su parte, el coordinador del LFI, Manuel Bompard, describió “un hermoso ejercicio de victimización, que elude la pregunta central: ¿el subdirector editorial de un periódico condenado por incitar al odio racial tiene su lugar en el servicio público? La respuesta es obviamente no”. Según él, “Esto no tiene nada que ver con el pluralismo” porque “Afortunadamente hay editorialistas de derecha fuera de “Valeurs Actuelles””.