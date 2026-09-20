Un tren con destino a Varsovia impactado por un dron ruso en Ucrania, a 2 kilómetros de la frontera polaca

Publicado el 13 de septiembre de 2026 a las 14:11, actualizado el 13 de septiembre de 2026 a las 9:24 p.m. Lectura: 2 min.

La compañía ferroviaria ucraniana advirtió este domingo 13 de septiembre que un “ataque sistémico” En el país se estaban realizando ataques contra ferrocarriles, en particular después de un ataque con aviones no tripulados rusos contra un tren con destino a Varsovia descrito como “adrede” por el presidente Zelensky.

“Se está produciendo un ataque sistémico al ferrocarril en todo el país. Nuestro centro de seguimiento y nuestros empleados están en alerta de alto nivel”.indicó la compañía ferroviaria Ukrzaliznytsia.

Indicó retrasos significativos y pidió a los usuarios que se prepararan para posibles evacuaciones, un procedimiento ya común ya que Moscú ataca regularmente la infraestructura y el transporte ferroviario en sus ataques con aviones no tripulados y misiles.

Un dron ruso atacó este domingo, en particular, un tren con destino a Varsovia, cerca de la frontera polaca en Ucrania, sin causar víctimas, anunciaron Varsovia y Kiev.

Ucrania dijo que el ataque tuvo lugar a dos kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN, y alcanzó la locomotora del tren de pasajeros. Volodymyr Zelensky afirmó que Moscú había “deliberadamente” toca el tren. Polonia también dijo que otro dron impactó cerca de un cruce fronterizo.

Rusia está intensificando sus ataques, más de cuatro años y medio después de lanzar su invasión a gran escala de Ucrania. Volodymyr Zelensky dijo que Moscú había atacado la infraestructura ferroviaria y energética de Ucrania, así como “edificios civiles”particularmente en el oeste del país.

“Todos los servicios necesarios están funcionando cerca de la frontera polaco-ucraniana en la región de Volhynia, donde los rusos prendieron fuego deliberadamente a una locomotora y dañaron una gasolinera en un ataque con drones”afirmó el presidente ucraniano.

La compañía ferroviaria polaca PKP Intercity dijo que el tren conectaba Kiev con Varsovia y transportaba a 206 pasajeros. Ninguno de los países informó víctimas e Intercity dijo que el tren tenía más de seis horas de retraso, pero que continuaría su viaje a Varsovia después de los trámites aduaneros en la frontera.

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, dijo que uno de los drones lanzados por Moscú impactó cerca del cruce fronterizo de Dorohusk-Yagodyn, mientras que el otro impactó contra el tren de pasajeros. “Tratamos estos acontecimientos con la máxima seriedad. La situación está sujeta a un seguimiento constante”declaró Marcin Kierwinski.

Rusia confirmó el domingo que había recibido “infraestructura ferroviaria” en el oeste de Ucrania, pero afirma, a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa, que estas infraestructuras se utilizaron para “transporte de carga militar” de Europa.

Los ataques se produjeron apenas una semana después de que los enviados estadounidenses visitaran Moscú y Kiev, como parte de los esfuerzos por reactivar las negociaciones lideradas por Washington para poner fin al conflicto. Al menos dos civiles murieron este domingo por ataques rusos en Ucrania.

Figuras occidentales, incluido el ex primer ministro británico Boris Johnson y el ex director de la CIA David Petraeus, se encontraban en una estación de tren en el oeste de Ucrania. “poco tiempo” antes de que Rusia chocara contra el tren en la zona, dijo el domingo el operador ferroviario de Ucrania. “Poco antes de que la locomotora fuera atropellada en la frontera entre Ucrania y Polonia, un tren diplomático se encontraba en la estación de Yagodyn”dijo Ukrzaliznytsia en un comunicado.

“A bordo se encontraban, entre otros, asesores de seguridad de varios estados miembros de la UE y ex líderes europeos, incluido el ex primer ministro británico Boris Johnson. En otro tren que se encontraba en la estación de Yagodyn en el momento del ataque, estaba el ex director de la CIA, David Petraeus.añadió.