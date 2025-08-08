En los Estados Unidos, una investigación abierta contra Jack Smith, fiscal especial de dos procedimientos dirigidos a Donald Trump

Publicado el 3 de agosto de 2025 a las 8:44 am

Actualizado el 4 de agosto de 2025 a las 10:37 a.m. Lectura: 1 min.







Una agencia estadounidense abrió una investigación sobre las acciones de Jack Smith, el ex fiscal especial que había instruido dos procedimientos federales contra Donald Trump, informó el sábado 2 de agosto.





La Oficina de Asesoría Especial (OSC), una agencia federal a cargo de cuestiones éticas dentro del estado federal, dijo al “New York Times” que estaba estudiando una posible violación por parte de Jack Smith de Hatch, que prohíbe a los funcionarios públicos llevar a cabo actividades políticas.













El multimillonario republicano hizo de Jack Smith un objetivo privilegiado de sus ataques ad hominem. Este último había sido nombrado en 2022, bajo el demócrata Joe Biden, un fiscal especial y lanzó procedimientos federales contra Donald Trump por intentos ilegales de revertir los resultados de las elecciones de 2020 y para la detención de documentos clasificados después de su partida de la Casa Blanca.





Un informe enviado en enero pasado





El procedimiento había sido abandonado después de las últimas elecciones bajo la tradición que consiste en no continuar a un presidente de la oficina. Luego renunció al Ministerio de Justicia.





Por otro lado, transmitió su informe en enero, quien concluyó que Donald Trump habría sido sentenciado a intentos ilegales de revertir los resultados de la elección presidencial de 2020 si no hubiera sido elegido.









La OSC no puede lanzar procedimientos penales, pero puede transmitir sus conclusiones al Ministerio de Justicia que es competente para hacerlo. La agencia en sí simplemente puede ordenar un despido que no tendría efecto ya que Jack Smith ya se ha ido.





Este procedimiento se agrega a una serie de otras personas dirigidas a personalidades consideradas hostiles por Donald Trump. Entre los últimos objetivos se encuentran el ex director del FBI James Comey y el ex director de la CIA John Brennan, ambos atacados por una investigación policial.