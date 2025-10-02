Dos mujeres somalíes mueren mientras intentan cruzar el canal, una tercera muerte notó

Publicado el 27 de septiembre de 2025 a las 3:25 p.m. Lectura: 2 min.







Dos mujeres somalíes murieron la noche del viernes 26 de septiembre al sábado 26 de septiembre durante un intento de cruce clandestino en el canal en Pas-de-Calais, mientras que el cuerpo de otro migrante fue reclutado en un canal en Gravelines (Norte).

















Entre estas personas, además de las dos víctimas somalíes, una pareja y su hijo, las tres con hipotermia ligera, fueron transportadas “Rapidísimo” En el hospital Boulogne-sur, agregó el subprefecto.









“Si me quedo aquí, estoy muerto”









Durante la noche del 9 al 10 de septiembre, dos hombres vietnamitas y un adolescente nacido en Egipto murieron, probablemente aplastado en el fondo de un bote parte de Sangatte, cerca de Calais. El prefecto de Pas-de-Calais, Laurent Touvet, también había mencionado que otros tres migrantes probablemente desaparecieron en el mar en otro sector durante la misma noche. El cuerpo de un hombre fue recuperado nueve días después, cerca del puerto de Dunkerque, sin estar seguro de que era uno de estos desapareció.





Desde el viernes por la noche, con el regreso de “Condiciones climáticas favorables, la presión es intensa en la costa y los migrantes son muchos para tratar de tomar el mar”todavía subrayó la prefectura de Pas-de-Calais el sábado, y agregó que “La policía ha impedido varios intentos y los gendarmes”.





Estos cruces muy peligrosos están hechos en barcos improvisados ​​de unos pocos metros de largo, apodado “Barcos pequeños”a menudo sobrecargado y cuyas salidas son regularmente caóticas. A pesar del fortalecimiento regular de los medios franceses para prevenir estos cruces, con un apoyo financiero sustancial del Reino Unido, estas salidas no se debilitan, todo lo contrario: más de 32,000 personas han logrado unirse a la costa británica desde el comienzo del año, un récord.









Bajo la presión en particular de la extrema derecha, el gobierno laborista británico ha concluido un acuerdo de migración con París este año, que ha entrado en vigor desde agosto, según el regreso a Francia de los migrantes, ingresó ilegalmente al Reino Unido a cambio de enviar en la dirección opuesta de las personas que pueden reclamar una regularización, en el principio de principios de “Uno para uno”. Los primeros intercambios de algunas personas entre París y Londres como parte de este nuevo acuerdo tuvieron lugar este mes.



