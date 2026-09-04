Francia va a utilizar un nuevo mapa mundial y así es como se ve

Esto puede parecer trivial, pero es un símbolo que se ha debatido durante años. La Asamblea General de la ONU adoptó este viernes 4 de septiembre una resolución para promover una representación cartográfica global más fiel al tamaño real de los continentes, ampliando notablemente África y reduciendo Estados Unidos y Rusia.

Este texto, apoyado por Togo y la Unión Africana y copatrocinado por Francia, fue adoptado por 164 votos contra uno, el de Estados Unidos, y seis abstenciones. La resolución tiene como objetivo alentar a las organizaciones internacionales y a los Estados a utilizar representaciones cartográficas del tipo “Tierra igual” (“Tierra igual”).

Esta nueva cartografía abandona en realidad la llamada proyección. “Mercator” Lleva el nombre de Gerardus Mercator, geógrafo, cartógrafo, filósofo y teólogo nacido en Flandes en 1512. Su mapa mundial fue diseñado para la navegación marítima y los territorios ampliados artificialmente ubicados en altas latitudes. Una distorsión que “contribuye a minimizar en la mente de las personas el tamaño de África, América Latina y el sur de Asia, y a perpetuar una visión desequilibrada” del planeta, según el texto de la resolución.

La llamada proyección “Mercator” y la proyección “Eckert IV”, más cercanas a la realidad (Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores)

“Los mapas moldean nuestra comprensión del mundo”declaró desde el podio el ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey. “Orientan la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas. Por lo tanto, nunca son neutrales: cuando dan una imagen distorsionada de nuestro planeta, corren el riesgo de perpetuar representaciones erróneas transmitidas de generación en generación..

“Esta iniciativa no apunta a ninguna nación, civilización o tradición cartográfica”pero “se guía por una ambición universal: promover el conocimiento basado en el rigor científico, el respeto a la verdad y la igual dignidad de todos los pueblos”insistió Robert Dussey.

“Resoluciones como ésta, y la agenda ideológica que promueven, obstaculizan el trabajo de esta institución y contribuyen a la pérdida de su credibilidad”reaccionó duramente por su parte la representante estadounidense Yaryna Ferencevych en el recinto.

“Más que centrarse en las cuestiones reales de la paz internacional, la prosperidad o las buenas relaciones entre países, este organismo debate proyectos cartográficos que datan del siglo XVI”añadió, instando a los países a demostrar “sentido común” rechazando el texto.

Por lo tanto, en los próximos mapas utilizados por Francia, el hexágono podría parecer más pequeño que actualmente. “Nuestra diplomacia debe librar dos batallas: llevar nuestra propia historia y asegurarnos siempre de representar al mundo con precisión”indicó el ministro francés para Europa y de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, durante la inauguración de La Fabrique de la diplomatie en París. “Una carta nunca es completamente neutral”añadió en X. “En la proyección de Mercator, Groenlandia parece casi tan grande como África, pero África es en realidad unas catorce veces más grande. »

“Las distorsiones acaban asentándose en las percepciones. Ha llegado el momento de corregirlas. »

“Por este motivo, el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores abandona esta proyección distorsionadora en favor de mapas más fieles a las zonas reales”indicó el ministro.

La iniciativa africana en la ONU surge después de una campaña lanzada en abril de 2025 por la cofundadora de la organización panafricana Speak up Africa, Fara Ndiaye: “Corregir el mapa” (“Corregir el mapa”).

Una petición lanzada en Change.org recibió más de 11.000 firmas. “Podríamos encajar en el continente africano a Estados Unidos, China, India, Japón, México y gran parte de Europa y todavía habría espacio”podemos leer en particular en el texto del recurso.

“El tamaño actual del mapa de África es incorrecto. Esta es una de las mayores campañas de desinformación del mundo”asegura a France Info Moky Makura, director ejecutivo de Africa No Filter.