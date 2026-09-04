El plan de renovación térmica de colegios se recorta en 40 millones de euros

El verano aún no ha terminado, el calor extremo sigue aquí, pero las ambiciones del gobierno en materia de renovación térmica de las escuelas ya han despegado. La dotación de 136 millones anunciada en plena ola de calor a finales de junio para acelerar la renovación térmica de las escuelas (y financiada en un 60% por el electricista EDF) se ha recortado en realidad en 40 millones de euros, confirmó a la AFP este viernes 4 de septiembre el director del programa Actee, responsable de apoyar a las comunidades.

Según información revelada por “Politico” y “El mundo”sobre el plan de 136 millones, la dotación de 56 millones de euros anunciada por el Banco de los Territorios, el Banco Postal y el programa Actee para la adaptación climática de 12.500 escuelas se reducirá en 40 millones de euros, ¡un 71%! Y sólo se destinará a financiar auditorías energéticas de los 2.500 establecimientos más vulnerables…

La cantidad sustraída, financiada por los proveedores de energía a través de certificados de ahorro energético (CEE), se dedicaría en última instancia al plan de electrificación de Francia, que prevé 10.000 millones de euros anuales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, según una fuente cercana al asunto. Sin embargo, los 40 millones restados sólo representarán una gota de agua del 0,4% del presupuesto anual de 10 mil millones previsto por el gobierno…

“La oficina del Primer Ministro nos dijo a finales de julio que estábamos en 16 millones de euros”. informa Guillaume Perrin, director del programa Acción de las colectividades locales para la eficiencia energética (Actee).

“El plan anunciado a finales de junio era bastante interesante y cubría un poco más de 10.000 escuelas, y ese plan ahora se reduce a 2.500 escuelas. »

“Es un lamento por el desafío del plan de olas de calor, por todo el sufrimiento de los niños, de los profesores, que se pudo expresar durante las dos olas de calor que tuvieron lugar a mitad del año escolar”subrayó Guillaume Perrin. De hecho, el Ministro de Economía, Roland Lescure, había precisado a finales de junio que quería centrarse inicialmente en las 2.500 escuelas más vulnerables al calor y luego “ir muy rápidamente a 10.000 escuelas”.

El anuncio es aún peor porque el Gobierno, por el contrario, sacó este viernes la chequera de los agricultores, duramente afectados por las olas de calor y la sequía, prometiendo mil millones de euros en ayudas de emergencia (ayudas que los interesados ​​ya consideran insuficientes).

“Esta decisión marca una vez más la falta de implicación de nuestro gobierno”reaccionó la ONG Greenpeace. “Sin un trabajo temprano, nuestros niños seguirán siendo igual de vulnerables durante futuras olas de calor. La adaptación al clima debería ser una prioridad. »

Interrogado por la AFP, el Ministerio de Educación Nacional confirmó este cambio. “No hay reducción de la ambición en este plan: el objetivo de equipar mejor a las escuelas más vulnerables para hacer frente a futuras olas de calor permanece sin cambios”Sin embargo, quiere tranquilizar.

Según un especialista del sector, esta elección también se explica por la necesidad de transferir a la CEE parte de la financiación de las ayudas de MaPrimeRénov’, la principal ayuda pública destinada a la renovación energética de las viviendas, que por tanto saldría de las discusiones presupuestarias.

En plena ola de calor a finales de junio, EDF anunció que liberaría 80 millones de euros, de los cuales 40 millones para financiar equipos de refrigeración rápidamente disponibles en las escuelas y 40 millones para apoyar más proyectos de refrigeración estructural.

“En base a los recursos finalmente asignados al plan por el Estado este verano”el Banque des Territories precisó que había revisado al alza -sin indicar importe- su contribución presupuestaria para garantizar “Se están identificando actualmente tanto el lanzamiento de las 2.500 auditorías de confort estival para los establecimientos prioritarios” y darse cuenta “al menos 2.500 auditorías adicionales”. Desde el 8 de julio ya se han presentado unas 2.000 solicitudes para 4.000 escuelas, precisa el Banco.

Coincidencia del calendario: el sur de Francia vive actualmente una nueva ola de calor que coincide con la semana de inicio del curso escolar… Y la Ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, acaba de presentar este jueves nuevas medidas para “acelerar” la implementación del Plan Nacional de adaptación al cambio climático. A finales de julio, el primer ministro Sébastien Lecornu encargó a la ministra, que casi dimitió por su oposición a la ley de emergencia agrícola, que trabajara en ello.

“Experimentamos el verano más caluroso registrado desde que comenzaron las mediciones en 1900”anunció la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, durante la presentación del informe climático de verano, que para los meteorólogos va de junio a agosto, en la sede de Météo-France, cerca de París.

El ministro prometió conclusiones el jueves “a finales de septiembre”con un plan de financiación a cinco años. Pero ella ya le ha mencionado a la “Ecos”entre las vías elegidas, la idea de aumentar el límite del Livret A, de 23.000 a 30.000 euros, para liberar márgenes de financiación adicionales que permitan a la Caisse des Dépôts conceder préstamos a largo plazo destinados a financiar la adaptación al cambio climático.

“No vamos a sufrir los acontecimientos, esperar a que lleguen para tomar decisiones”insistió, pidiendo “Preparaos para el próximo verano como si fuera a ser igual”. “El próximo verano no habremos renovado todas las escuelas”pero “al menos podemos instalar allí persianas y ventiladores de techo”indicó Monique Barbut, agradecida “un cierto número de situaciones a las que tendremos que prestar más atención”. Pero con menos dinero, entonces…