“Francia fabrica precariedad, indocumentada, explotación”

El 5 y 6 de abril, "Le TV BUS Canal de comunicación urbana" organizó alrededor de treinta investigadores, funcionarios electos, asociaciones para un "cónclave" dedicado a la inmigración. En una columna, Didier Leschi, director de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración, los reprochó por eludir a ciertos sujetos: "Al querer cuidar el sufrimiento, estas primeras propuestas pierden credibilidad", escribió. Los organizadores del cónclave le responden hoy.





La inmigración se ha convertido en uno de los temas centrales del debate nacional y una de las obsesiones de la ofensiva reaccionaria en todo el mundo. Todos lo han experimentado, no es posible debatir el debate serenamente y de una manera constructiva de este tema crucial, cuando los argumentos presentados por sus contradictor son falsos, distorsionados o declarados que exacerban la emoción de que esta cuestión excita, por intereses políticos particulares o a menudo desapercibidos, o a través de las certezas tan ancladas que ninguna racionalidad maneja para hacer que sean vacil.





Ante la constante impotencia de las políticas de inmigración e integración, la respuesta que el Director General de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración, Operador Público del Estado bajo la supervisión del Ministro del Interior Bruno RetaiLLeau, acaba de llevar al trabajo desde “Cónclave sobre inmigración” Que hemos organizado es una ilustración brillante y, en muchos sentidos, asombrosa.









Este cónclave se había establecido un objetivo, esencial en el período: organizar un espacio sereno para intercambios entre personalidades de la sociedad civil o la esfera política de la izquierda y el centro, de un amplio espectro y, por lo tanto, en desacuerdo en muchos temas, pero compartiendo dos convicciones, la necesidad imperativa de poner un discurso racional y científico en el debate y, sobre todo, la necesidad de ver una voz alternativa. Cierre y exclusión que saturan el espacio público.









A partir de este trabajo, rico, vivo, a veces conflictivo y en el que se han mencionado todos los sujetos más sensibles, incluso ese particularmente complejo de los reescritores en la frontera, libera una primera lista de propuestas en gran medida consensuadas entre los participantes, que alimentarán el debate, esperamos y trabajaremos allí en el futuro.





Primer tema, fundamental, el de aprender francés al llegar al territorio. Dominar el idioma francés para cualquier extraño que viva en Francia es una condición imperativa para la integración republicana, un requisito previo obvio para poder trabajar, aprobar su licencia de conducir, apoyar la educación de sus hijos. O más simplemente, hable con sus vecinos y encuentre su lugar en el vecindario, el pueblo y en la sociedad. Sin embargo, las autoridades francesas, erigiendo rápidamente el control del idioma como una barrera para la adquisición de la nacionalidad o incluso ahora para la renovación de los permisos de residencia, continúan rechazando lo que impone el sentido común, lo que toda la sociedad civil afirma en Cor y llorar: establecer una enseñanza sistemática de aprender el idioma a los extranjeros que llegan a Francia, sin esperar durante un año, un permiso de residencia. Por supuesto, los cursos de finanzas de OFII para aquellos que obtuvieron un título y firmaron un contrato de integración republicana. Sin medir cuántos migrantes están aislados en todo el país, lejos de los recursos dedicados a este aprendizaje. ¿Y qué pasa con los demás, los solicitantes de asilo, de todos los que han estado esperando durante meses o incluso años que se examina su solicitud de una solicitud de título, de todos aquellos cuya estadía ha sido rechazada pero que, debido a la situación en su país de origen, no serán expulsados? Esta pérdida de tiempo, de la suerte de la integración, es completamente contraproducente para nuestro país.





Otro tema que probablemente merece repetirse, es incorrecto decir que la inmigración sería a expensas de los trabajadores franceses o que viven en Francia. Ningún estudio demuestra la existencia de tal vínculo: por el contrario, la inmigración contribuye al crecimiento económico y al equilibrio de los relatos sociales de los países anfitriones (una nota reciente actualiza este lugar de trabajo de inmigración). Si bien los propios empleadores reconocen que las secciones completas de nuestra economía no podrían funcionar sin mano de obra extranjera, regular e irregular, nos parece hora de escuchar a los actores que conocen el tema. Por el contrario, se demuestra que en la mayoría de los países europeos, la demografía acomoda su presencia, y sus contribuciones, por ejemplo, cuando la financiación de las pensiones de distribución está en peligro. Y porque obligan a garantizar los mismos derechos sociales para todos, inmigración legal No dibuje los salarios: aquí nuevamente, es la situación de ilegalidad lo que lleva a las personas a aceptar condiciones de trabajo indignas.





Básicamente, lo que subyace en las críticas abordadas al trabajo del cónclave sigue siendo el antifón bien conocido y perfectamente infundado de un supuesto angelismo de aquellos que se niegan que el endurecimiento de las condiciones de estadía se erige como un objetivo político a toda costa. Enmascara la necesidad de un discurso político que no puede parecer de una realidad inquietante para algunos: Francia rechaza el acceso para permanecer a muchas personas que no sabrá, entonces, renovar en su país de origen. Al hacerlo, hace precariedad, indocumentada, explotación. Y nutre los discursos cada vez más extremistas, en una supuesta inacción de las autoridades públicas. Sin embargo, la observación es simple, y muchos líderes políticos a la derecha del tablero de ajedrez son capaces de reconocerlo, lejos de las cámaras y el ruido de los medios: para promulgar reglas que no sabemos cómo aplicar, nos disparamos en el pie. Pero debes saber cómo mirar las figuras. Francia entrega demasiado OQTF, mucho más que sus vecinos europeos, y los ofrece mal. Le recomendamos que lea el informe 2023 del Tribunal de Auditores sobre este tema, que nadie puede gravar.





Para afirmar la necesidad de una política de recepción que emita una residencia, permita la regla y la rechazo, la excepción es nuestra forma de decir que es hora de evitar que el velo enfrente la violencia y el absurdo de las políticas que actualmente llevan a cabo, que colocan una gran cantidad de migrantes en una situación irregular; Crear, en los consulados, condiciones que tienen como objetivo disuadir a las personas de solicitar una visa; amenazan permanentemente a los extranjeros en una situación regular para hundirse en los defectos de una administración de Kafkai y perder sus derechos; Todos generan miles de OQTF que, como hemos dicho, se ejecutarán muy poco (lea sobre este tema: el OQTF: una política de figura – desinfox -migraciones). Esto de ninguna manera es neocolonial, pero requiere que asumamos que los movimientos migratorios deben ser circulares, y que uno se ganará colectivamente para facilitar los objetivos de ida y vuelta y también los retornos de los extranjeros que se benefician de él. Sin lugar a dudas, escucharemos el riesgo de chupar las mejores armas y cerebros a expensas de los países de origen. En esto, política “Inmigración elegida” (solo por Francia) Querido por Nicolas Sarkozy debe ser reemplazado por el diálogo y el co -desarrollo.







Así que Audacity, sí, por supuesto, se necesita. Quizás en primer lugar tener la audacia de no caer en las provocaciones más indignas, al servicio de lo peor de la retórica, como que nuestro contradictor de día se opone a nosotros. Defender el rescate de los mares a miles de personas que mueren allí cada año es un reclamo indiscutible para la humanidad. Comparar este rescate en el mar con la organización de “Liner gratis” Mata cualquier espacio de discusión como provocación es degradante. Por lo tanto, simplemente nos permitiremos recordar, una vez más, que la teoría del “llamado del aire”, por invasivo en el debate público, nunca ha sido demostrado por ningún estudio, absolutamente ninguno. Y que podría ser hora de dejar de agitar conceptos vacíos de contenido.





Porque la audacia, sobre todo, podría ser, consciente de lo que muchos franceses sienten y temen, no elegir responderlos reemplazando los hechos con percepciones, miedos y prejuicios. Nos tomamos en serio la experiencia y las ansiedades, pero solo pensamos que la respuesta a los problemas planteados: trabajo, vivienda, acceso a servicios públicos, vida en la ciudad … – No pasa por una política de inmigración restrictiva (y absolutamente ineficaz). Por el contrario, no es atacar las causas de estos problemas que los pobres se oponen a los más pobres que ellos. Los extranjeros en Francia no son responsables de una vivienda social insuficiente, desiertos médicos, clases sobrecargadas. Haz que desaparezcan y verás rápidamente la fuerza de la integración y la ficción de la competencia entre los habitantes de nuestro país, cualesquiera que sean sus orígenes. Francia merece mejor que eso.









