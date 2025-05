“El fraude se ha cubierto en todos los niveles políticos”

Tiempo de lectura: 4 min.

Entrevista

Las aguas de Nestlé se vendieron por varios años de “fuente” o aguas “minerales naturales” que, sin embargo, habían sufrido técnicas de purificación debido a la contaminación. Un “escándalo estatal”, para la senadora ambiental Antoinette Guhl, vicepresidenta de la Comisión, que enfatiza la cobertura de las autoridades públicas.





Las autoridades tienen “Najado” Un informe a la solicitud de Nestlé Waters a fines de 2023 al aceptar eliminar “Algunas bacterias mencionan aguas contaminantes” De Vergèze (Gard) cuyas fuentes se utilizan a Perrier, revela un informe parlamentario. Después de seis meses de trabajo y más de 70 audiencias de ex ministros, importantes industriales y expertos, la Comisión de Investigación publicó su informe sobre las prácticas de Nestlé el lunes 19 de mayo.









El caso de los tratamientos ilícitos utilizados para ciertas aguas minerales, revelado por la prensa a principios de 2024, fue objeto de un “Ocultación estatal” tener una cita “Una estrategia deliberada”estima la Comisión de Investigación Senatorial sobre las prácticas de los fabricantes de agua embotellada. Con el “nuevo OBS”, la senadora ambiental Antoinette Guhl, vicepresidenta de la comisión, denuncia un “Escándalo estatal”.





Ya había demostrado durante la misión Flash en octubre de 2024 que Nestlé Waters había engañado al consumidor. Gracias al trabajo de la Comisión de Investigación Senatorial, usted indica que el estado estaba al tanto y ocultó el engaño.





Antoinette Guhl Esto es lo que lo convierte en un escándalo de estado real. Cuando los ministros, los miembros de la Oficina del Primer Ministro o el Secretario General de Elíseo están al tanto, no hay otro término para describir el caso. El fraude de Nestlé Waters estaba cubierto en todos los niveles políticos.







Senadora ecologista Antoinette Guhl, en París, el 19 de mayo de 2025. Ludovic Marin/AFP





¿Cuánto tiempo ha durado el fraude de Nestlé Waters? ¿Y desde cuándo lo sabía el estado?





Han pasado veinte años desde el fraude de Nestlé Waters. La compañía admitió este engaño al estado hasta agosto de 2021, mientras que una investigación de DGCCRF (Dirección General para Competencia, Consumo y Represión de Fraude, Nota del Editor) Dirigiendo a otro grupo de árboles minerales, Alma, se arriesgó a traerles a los investigadores. Desde ese momento, nada, o muy poco, se hizo para sancionar a los fabricantes. Agnès Pannier-Runacher, entonces ministro de consumo, y Olivier Véran, en salud, tampoco advirtieron a la Comisión Europea.





Si bien sabían, los sucesivos gobiernos no eligieron suspender las actividades de las aguas de Nestlé. En cambio, el estado ha optado por lanzar una investigación de IGAS (La inspección general de los asuntos sociales) En el estado de agua mineral en Francia mediante pruebas, al azar, las marcas de agua. Pero Perrier no fue probado.





La investigación no se hace pública en ese momento, todo se hizo bajo el sello del secreto. Peor aún, han relajado las regulaciones para permitir que los fabricantes usen microfiltros no reguladores. Había una opacidad real y un deseo de mantener todos los elementos de este caso confidenciales. Y durante todo este tiempo, Nestlé continuó vendiendo su agua filtrada como si fuera natural.





¿Por qué el estado hizo algo?





Por varias razones. Primero, hay una forma, conocida o inconsciente, desde el chantaje hasta el empleo. Esta es una pregunta importante: Perrier emplea a más de 1,000 personas en Vergèze, en el jardín. No quiero que la fábrica se firme, pero me parece irresponsable de Nestlé por no haber protegido el recurso y sus empleados. Y luego esta situación es, ciertamente, la victoria del cabildeo de una gran industria. También los cuestionamos en el comité: es aterrador. Piensan que tienen todos los derechos, pueden cambiar las regulaciones y, en su defecto, poder evitarlo.





Más allá del hecho de que el estado era consciente, usted indica en su informe que el industrial intervino con las autoridades de salud para modificar un texto de la Agencia Regional de Salud. ¿Podrías darnos algunos ejemplos?





Es absolutamente escandaloso, incluso la información se modifica. Mientras que el ars (La Agencia de Salud Regional) es responsable de un informe sobre en particular la calidad del agua cruda, Nestlé Waters interviene porque el texto no se adapta a él … y se convierte en una especie de co -autor. Su director industrial, Ronan Le Fanic, simplemente ha transmitido a ARS una serie de párrafos para reemplazar los que inicialmente fueron planificados. Cualquier mención de “PFA”, “Pesticidas” O “Materiales de fécale” se ha eliminado y se han agregado pasajes de buenas prácticas industriales.









¿Cómo es posible?





Puede explicarse por la presión del industrial, la porosidad del gabinete ministerial a sus requisitos, o la debilidad de la Dirección del Gabinete, que como mínimo Déjalo ir.





¿Cuáles son los resultados que Nestlé quería esconder a toda costa?





El objetivo de Nestlé Waters era ocultar la contaminación del agua por la bacteria de E. coli, pero también por herbicidas, fungicidas y herbicidas a veces prohibidos durante años. Debido a su contaminación, el agua debía ser tratada. Sin embargo, si se trata, no es agua mineral natural, se vende hasta 100 veces más caro que el agua del grifo. Para el estado, se trataba de no ser criticado por haber autorizado durante tres años la explotación de estos pozos cuando había contaminación.





Se están realizando un procedimiento legal en París después de quejas de asociaciones de defensa del consumidor por “engaño” dirigidos a las aguas nestlé y las fuentes de Alma. ¿Se puede procesar el estado?





No creo porque no hemos logrado señalar responsabilidades precisas. Es uno de mis arrepentimientos. Como senador, confiscaré al fiscal público por perjurio después de las palabras del Director General de Nestlé Waters, Muriel Lienau. Durante su audiencia por la comisión, ella dijo bajo juramento que “Todas nuestras aguas son puras en la fuente”. Sin embargo, la semana anterior a su audición, cientos de miles de botellas de Perrier fueron retiradas del mercado porque contenían bacterias. El industrial ha señalado negligencia, pero creo que mentir es un sistema comercial y que es necesario atacar su nivel más alto.