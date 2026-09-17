Finlandia se suma a la disuasión nuclear “avanzada” francesa, esto es lo que eso significa

Finlandia, vecina de Rusia, anunció este lunes 14 de septiembre que se suma a la disuasión nuclear “avanzado” propuesto por Francia. En una declaración conjunta, los dos países explican que“En los próximos meses se establecerá un grupo directivo nuclear para comenzar la implementación de esta cooperación”. ¿Qué significa esta nueva cooperación para los dos países? Explicaciones.

Si bien Francia es el único país europeo equipado con armas atómicas junto con el Reino Unido, la iniciativa de disuasión “avanzado” pretende implicar a otros Estados europeos dispuestos, en particular mediante ejercicios y consultas estratégicas, pero sin compartir la decisión final.

En un discurso pronunciado a principios de marzo en la base estratégica de Ile Longue, cerca de Brest, el presidente francés Emmanuel Macron actualizó la doctrina francesa de disuasión nuclear. Lo cual fue analizado, en su momento, por el investigador Pierre Haroche, especialista en defensa europea, como no ser formalmente un “cambio de doctrina” de Francia, sino más bien una forma de“ambigüedad estratégica” : “Ahora existirá la posibilidad de que aviones potencialmente equipados con armas nucleares puedan ser posicionados en un país socio europeo, como Alemania. Podríamos llamar a esto señalización estratégica, es decir, apoyar la doctrina de Francia, haciéndola visible y creíble a través de pruebas materiales para que el adversario la tome en serio. »

“Esto significa que estamos diversificando nuestra defensa y disuasión”apoyó al presidente finlandés, Alexander Stubb, en una conferencia de prensa en Helsinki. “Si nos preguntamos cuál es nuestro principal paraguas nuclear, sigue siendo el de la OTAN, y más precisamente el de Estados Unidos. Esto, por tanto, aporta un valor añadido a nuestra propia planificación de defensa”.explicó.

Finlandia se convierte así en el décimo socio europeo que se suma a la iniciativa lanzada a principios de año por Emmanuel Macron. El anuncio se hizo en el marco de una nueva asociación estratégica entre Francia y Finlandia, que será firmada esta tarde en Helsinki por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países.

La declaración conjunta acoge con satisfacción “un paso importante para la seguridad europea y para la cooperación bilateral” OMS “brindará oportunidades para la señalización estratégica, así como la capacidad de gestionar la escalada por debajo del umbral nuclear”.

El presidente finlandés aseguró además que“En tiempos de paz no se emplazarán armas nucleares en Finlandia”. En junio, sin embargo, el parlamento finlandés aprobó una nueva legislación que levantaba la prohibición total de armas nucleares en el país. La votación acercó la legislación finlandesa a la de sus vecinos nórdicos –Suecia, Noruega y Dinamarca– que no tienen una prohibición legal general y explícita de las armas nucleares.

La idea de Emmanuel Macron consiste en proyectar la disuasión francesa hacia los aliados europeos, en particular mediante ejercicios conjuntos y, potencialmente, despliegues temporales de elementos de las fuerzas nucleares francesas fuera de Francia, manteniendo al mismo tiempo el control nacional del arma. Ocho países se asociaron inmediatamente a esta nueva doctrina: el Reino Unido, Alemania, Polonia, los Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca. A ellos se unió en mayo Noruega.

De aquí en adelante, “Participarán todos los países nórdicos, excepto Islandia” por iniciativa francesa, “lo que nos permitirá discutir el papel de la disuasión nuclear avanzada a escala de todo el espacio nórdico”señaló Matti Pesu, investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales (FIIA). “Sería prudente agrupar los grupos directivos bilaterales en un único grupo Francia/países nórdicos. »

Finlandia, que comparte una frontera terrestre de 1.340 kilómetros con Rusia, ha reforzado, como el resto de Europa, su postura defensiva desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Poniendo fin a varias décadas de no alineación militar, el país nórdico ya se unió a la OTAN en abril de 2023.

Después del anuncio del lunes, “Es probable que Moscú exprese su descontento retóricamente, presentando estas medidas como agresivas y amenazantes”comentó Matti Pesu. “No hay nada nuevo a este respecto. »

En Moscú, el portavoz del Kremlin reaccionó diciendo que no entendía ” bastante “ el concepto de disuasión “avanzado”. “Aún necesito saber algunos detalles. Por eso me abstendré de hacer comentarios”afirmó Dmitri Peskov durante su rueda de prensa diaria.

Este verano, Francia también anunció que contribuiría a las fuerzas terrestres avanzadas de la OTAN en Finlandia, bajo mando sueco, destinadas a reforzar la capacidad de disuasión de la Alianza ante la amenaza rusa.