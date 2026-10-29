Publicado el 28 de octubre de 2026 a las 16:00 horas, actualizado el 28 de octubre de 2026 a las 5:51 p.m. Lectura: 2 min.

El Gobierno descartó cambiar las fechas de las elecciones presidenciales, previstas para el 18 de abril y el 2 de mayo, con una segunda vuelta el día después de la movilización del 1ejem-Mayo que hace temer excesos como la violencia del 17 de octubre.

Después de los saqueos, saqueos y daños al margen del “Acto I”, la derecha y la extrema derecha pidieron una vez más al gobierno que no organizara la segunda vuelta el día después de las manifestaciones tradicionalmente muy políticas del 1ejem-Puede. Para mantenerse dentro del marco constitucional, se adelantan las fechas del 11 y 25 de abril, aunque la de la segunda vuelta caería durante las vacaciones de primavera de dos de las tres zonas.

Una solicitud rechazada por el ejecutivo: “No hay ningún motivo para cambiar estas fechas, salvo arrodillarnos ante los delincuentes, los matones, los rebeldes que han sembrado el terror en los últimos días y semanas en el país”declaró Maud Bregeon tras el consejo de ministros de este miércoles 28 de octubre. “El Estado ha demostrado (…) el fin de semana pasado lo supo (…) tener la ventaja »añadió el portavoz del gobierno.

Bruno Retailleau, que ya vio “una cita desordenada”repitió este miércoles temiendo que el 1ejem-mayo de 2027, “Está pasando lo que pasó el 17 de octubre”. El candidato republicano insistió en una “problema de legalidad” ya que la regla es que “la campaña electoral finaliza a medianoche del viernes”. Sin embargo, el ex Ministro del Interior cree que “Continuará con el 1 de mayo” con “Candidatos de izquierda que se presentarán” en las calles. Bruno Retailleau tampoco quiso verlo como un ” oportunidad “acusando a Emmanuel Macron de querer favorecer a la izquierda.

“La neutralidad y la serenidad que deben prevalecer antes de la votación del domingo se verán necesariamente rotas por la celebración de manifestaciones en toda Francia el 1ejem-Mayo, que sabemos son prerrogativa de la CGT y de todas las organizaciones sindicales y activistas de izquierda”También había protestado el domingo 25 de octubre el vicepresidente de la RN, Louis Aliot, cercano a la candidata Marine Le Pen.

Por su parte, el jefe de los diputados del MoDem, Marc Fesneau, se negó a permitir que se cambiaran las fechas de las elecciones presidenciales porque, según él, esto sería “demostrar que los matones tienen razón”Y “abandonar” frente a ellos. “Estamos en el proceso de implementar el principio de que el 1ejem-Mayo, por naturaleza, va a ser desastroso y habrá violencia”se molestó en el Senado Público.

Según la Constitución, la votación debe realizarse entre 20 y 35 días antes del final del actual mandato de cinco años. Emmanuel Macron inició su segunda presidencia el 14 de mayo de 2022, por lo que eran posibles dos opciones: el 11 y el 25 de abril o el 18 de abril y el 2 de mayo. Pero ninguna solución es ideal porque las vacaciones escolares de primavera duran, según la zona, del 3 de abril al 2 de mayo.

Pero en el contexto actual de ira social, en el que las manifestaciones se han prolongado durante varias semanas y han dado lugar a una movilización masiva de las fuerzas del orden, el tema ha vuelto a estar sobre la mesa. Porque más allá de los tradicionales desfiles del 1ejem-En mayo, el código electoral prevé una pausa de campaña a partir del viernes anterior a la votación a medianoche. Queda estrictamente prohibida cualquier propaganda oficial, cualquier reunión electoral, cualquier distribución de folletos, cualquier publicación de encuestas o entrevistas con candidatos en los medios de comunicación.

Un problema inmediatamente desestimado por alguien cercano al jefe de Estado, que asegura que Emmanuel Macron no planteó el tema. “El problema del 17 de octubre estuvo ligado a la falta de anticipación, el 1 de octubreejem-Mayo, la movilización necesariamente será anticipada”asegura. Sin embargo, el gobierno todavía tiene varias semanas para decidir. La ley establece que el “decreto de convocatoria” de electores debe publicarse a más tardar diez semanas antes de la fecha de las elecciones. O el 31 de enero, si finalmente decidiera favorecer el 11 y el 25 de abril.