El discurso desinhibido de Trump en las Naciones Unidas





Se esperaba su hablar en la ONU. Los gerentes de todo el mundo, reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, tuvieron titulado el martes 23 de septiembre a un discurso fatal del presidente estadounidense. Él ha sido compatible con el apoyo de India y China a Rusia, la política de migración de los países europeos que “Vete al diablo” o cambio climático, científicamente probado que, según él, es solo “Gran estafa”.





El líder estadounidense, el apoyo inveterado para el gobierno israelí de la extrema derecha, también reiteró su oposición al reconocimiento de Palestina, que Emmanuel Macron formalizó el lunes por la noche. Frente a su Asamblea General, se burló y criticó a la ONU, a quien criticó por no haberlo ayudado en sus diversos intentos de paz.





• La ONU “lejos de lograr su potencial”





Donald Trump reprochó a la ONU por no haberlo ayudado en sus diversas compañías de paz. “Las dos cosas que tuve de las Naciones Unidas son una escalera mecánica y una televisión fallida”bromeó, en referencia a problemas técnicos en torno a su intervención en una institución que según él “Está lejos de lograr su potencial”.





El presidente estadounidense también acusó a las Naciones Unidas de alentar el“Invasión” de algunos países, especialmente en Occidente, por inmigración ilegal. “Las Naciones Unidas financia un ataque contra los países occidentales y sus fronteras”dijo, refiriéndose a la ayuda financiera que la organización proporcionó a los migrantes necesitados. “La ONU apoya a las personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos”agregó.





• Reconocer a Palestina, una “recompensa” para Hamas





El presidente estadounidense dijo que el reconocimiento de un estado de Palestina sería un ” premio “ para ellos “Atrocidades” cometido por Hamas. “Sería una recompensa por estas horribles atrocidades, incluidas las del 7 de octubre, a pesar de que se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego”dijo.









• Los países europeos “van directamente al infierno” sobre la inmigración





Donald Trump también dijo a los aliados europeos “Ve directamente al infierno” Debido a sus políticas de migración, alabar su propia política contra la inmigración ilegal. “Es hora de poner fin a la experiencia fallida de las fronteras abiertas”dijo. “Tus países van directamente al infierno”agregó, también atacando al alcalde de Londres, Sadiq Khan, primer alcalde musulmán de una capital occidental.





• Cambio climático, una “estafa grande”





Otra obsesión con Donald Trump: el cambio climático que niega la náusea. Fue definido por el presidente estadounidense como “La estafa más grande nunca lideró contra el mundo”. El concepto de huella de carbono se ha descrito como “Supercherry inventado por personas con intenciones maliciosas”. “Dijeron que el calentamiento global iba a matar al mundo … pero luego comenzó a ser más frío”señaló al presidente estadounidense.









• India y China, “primer apoyo financiero” de Rusia





China e India han sido acusadas por Donald Trump para ser “El primer apoyo financiero” Desde la máquina de guerra rusa, este último los llamó a ellos y a los europeos para dejar de comprar energía rusa. “China e India son el primer apoyo financiero para la guerra actual porque continúan comprando petróleo ruso. Pero inexcusablemente, incluso los países de la OTAN no han reducido lo suficiente la energía rusa”dijo. En cuanto a los europeos, “Deben detener de inmediato cualquier compra de energía rusa. De lo contrario, perdemos mucho tiempo”agregó.





• Los narcotraficantes venezolanos se “reducirán a nada”





El presidente estadounidense prometió “Reducir a nada” Los narcotraficantes venezolanos, mientras que el ejército de los Estados Unidos aseguró que ya ha destruido al menos tres barcos con drogas. “Para cualquier terrorista que se trate de drogas envenenadas a los Estados Unidos de América, sea notificado, lo reduciremos a nada”dijo.



