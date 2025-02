Estados Unidos disminuye la financiación pública para la investigación médica

La agencia federal estadounidense a cargo de la investigación médica anunciada el viernes 7 de febrero, por la noche, una copa importante en sus fondos asignados a universidades y centros de investigación, una decisión condenada con la fuerza por parte de la comunidad científica y universitaria.









Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) ahora han aumentado la financiación de «Tarifas indirectas» relacionado con la investigación, lejos de «60 % y más facturado hoy por ciertos institutos». «Este cambio ahorrará más de $ 4 mil millones al año»dijo la agencia en la red social X.









Estos costos se relacionan con los gastos operativos, como el mantenimiento o la compra de equipos y el financiamiento del personal administrativo de los laboratorios de investigación.





«Una forma infalible de paralizar la investigación»





Este recorte repentino podría afectar la investigación sobre diversos sujetos, como el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas, advirtió a los científicos.





«Es una forma infalible de paralizar la investigación y la innovación»Castigated Matt Owens, presidente del COGR el sábado, una asociación de institutos de investigación y centros médicos universitarios, en un comunicado de prensa a la AFP. «Los competidores de Estados Unidos estarán encantados con esta lesión autoinfligida»continuó, pidiendo al gobierno que regrese a esta decisión. «Antes de que los estadounidenses se sometan a las consecuencias».









Jeffrey Flier, ex decano de la Facultad de Medicina de Havard, estimó que dicha decisión no estaba dirigida a no «Mejorar el proceso, pero dañar a las instituciones, investigadores e investigación biomédica».









Ella «Causará el caos y dañará la investigación biomédica y los investigadores»Advirtió, mientras que muchos científicos han estado preocupados en las últimas semanas con la falta de transparencia de las autoridades federales, que han eliminado notablemente datos epidemiológicos significativos de sus sitios.





Un anuncio alabado por Musk





El anuncio del NIH fue elogiado por el multimillonario Elon Musk, al jefe de una comisión especial responsable de recortar el gasto federal.





Los funcionarios electos republicanos también han estado encantados con esta medida que debería afectar principalmente a las principales universidades como Harvard, Yale y Johns Hopkins, que acusan con una ideología progresiva.