¿Está Europa ahora dentro del alcance de los ataques de Teherán?

Según informaciones del diario neoyorquino “Wall Street Journal”, que cita a varios funcionarios estadounidenses, Irán atacó la base estadounidense-británica de Diego García, en el Océano Índico, el viernes 20 de marzo por la mañana con dos misiles balísticos de alcance intermedio (IRBM). Según estos responsables, uno de los cuales confirmó la información a CNN, uno de los misiles falló en vuelo debido a un problema técnico desconocido, mientras que el otro fue interceptado por un destructor estadounidense equipado con un misil SM-3.

El Reino Unido anunció el viernes que permitiría a Estados Unidos utilizar dos de sus bases militares, Fairford en el suroeste de Inglaterra y Diego García en el Océano Índico, para llevar a cabo operaciones. “defensivo” contra Irán, “destinado a neutralizar los emplazamientos y capacidades de misiles utilizados para atacar barcos”. El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, acusó inmediatamente al primer ministro Keir Starmer de poner “Vidas británicas en riesgo al autorizar su uso” de estas bases, añadiendo que Irán “ejercería su derecho a la legítima defensa”.

Punta de lanza del arsenal de la fuerza aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, el misil Khorramshahr, que se encuentra actualmente en su cuarta generación, es un misil balístico multicabezal presentado en 2017. Su alcance teórico se estima entre 2.000 y 3.000 kilómetros, lo que le permite llegar a territorio israelí, pero algunos expertos sospechan desde hace años que podría superar esta cifra.

“ Esto podría explicarse por el uso de una versión de ojiva más ligera del Khorramshar-4, que normalmente llevaría una carga útil de una tonelada. Cuanto menor es la carga útil, más lejos llega el misil. », imagina Etienne Marcuz, investigador asociado de la Fundación para la Investigación Estratégica (FRS). Una hipótesis que implicaría “ Efectos militares con un impacto significativamente menor, pero sobre todo con una precisión de llegada muy baja. », añade en X este especialista en disuasión nuclear, para quien “ Sobre todo, es una demostración de fuerza, una señal política que muestra que Irán todavía tiene capacidades secretas. »

“ Si esto se confirma, será una importante señal estratégica. », comenta Elizabeth Sheppard Sellam, investigadora en seguridad internacional de la Universidad de Tours. “ Esto potencialmente coloca a casi toda Europa, incluidos Francia y el Reino Unido, dentro de su alcance.. »De hecho, París está a 3.500 kilómetros de suelo iraní, Londres a 3.700. Pero Etienne Marcuz quiere poner fin a todo. alarmismo innecesario » : « Por un lado, Irán tiene muchos otros objetivos con los que lidiar. Por otra parte, la probablemente muy baja precisión, así como el escaso número de vectores disponibles, significan que estos IRBM no constituyen una amenaza real más que psicológica. », estima el investigador. En cualquier caso, el mensaje resonó hasta Europa occidental.