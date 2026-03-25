A los nuevos alcaldes: los jóvenes os miran

Las elecciones municipales acaban de finalizar. Se abre una nueva página para nuestras ciudades. Al igual que la vivienda social, el deporte y la cultura y la transición ecológica, a los nuevos alcaldes les surge una pregunta esencial: ¿qué lugar le darán a la juventud?

Durante las semanas previas a las elecciones, los candidatos multiplicaron con razón sus promesas electorales: urbanismo, medio ambiente, transición ecológica, participación ciudadana, economía local. La juventud ha permanecido a menudo en un segundo plano, a veces mencionada al final de los programas, rara vez en el centro de los proyectos. Sin embargo, representa el presente y el futuro de nuestros territorios.

Los municipios tienen competencias decisivas para las trayectorias de los jóvenes: educación, cultura, deporte, vida comunitaria, espacios públicos, acceso a la información… Tantas políticas locales que son también determinantes concretos de la emancipación. Las ciudades no son neutrales. Dan forma a las oportunidades a las que pueden acceder los jóvenes. Estas decisiones tienen un impacto en el futuro, pero especialmente en el presente de los jóvenes.

El nivel municipal constituye el primer nivel en la creación y reproducción de desigualdades. Estos se concretan en el acceso a una mediateca, un campo deportivo, un centro juvenil y apoyo para la construcción de un proyecto.

En febrero, el undécimo barómetro “Juventud y Confianza” del think tank Vers le Haut reveló que apenas el 53% de los jóvenes ya han sido invitados a participar en un proyecto local en su territorio. En otras palabras, casi uno de cada dos jóvenes nunca ha sido invitado a contribuir a la vida de su ciudad. Esta observación no señala a la juventud pasiva o desinteresada. Describe a un joven al que no se le pide su opinión. La abstención y la desconexión no surgen de un vacío: surgen del sentimiento de ser ignorado, de ser consultado de boquilla, de ver las expectativas propias recicladas en eslóganes sin traducirse nunca en políticas públicas.

Los jóvenes no son ni indiferentes ni desconectados. Están presentes: en asociaciones, en proyectos culturales y deportivos, en iniciativas ciudadanas. Dan vida a nuestras ciudades. La cuestión no es la del compromiso de los jóvenes, sino del insuficiente lugar que realmente les dan las comunidades.

Con demasiada frecuencia, los sistemas juveniles se construyen sin quienes están principalmente interesados. Les creamos espacios, les definimos prioridades, concluimos diagnósticos sin haberlos involucrado en la evaluación. Estos sistemas están diseñados “para” los jóvenes pero no con ellos. Esta lógica produce estructuras que no satisfacen las necesidades y expectativas reales. También produce despilfarro presupuestario. Un espacio juvenil vacío por falta de haber sido codiseñado. Un consejo municipal de juventud, cuando existe, que funciona vacío, por falta de medios reales de acción.

Los jóvenes se niegan a ser consultados cada seis años, durante una campaña electoral. Los jóvenes se niegan a ser invitados a las mesas de consulta únicamente para exponer una cuestión o validar decisiones ya tomadas.

La juventud se niega a que las políticas juveniles se reduzcan a una línea presupuestaria, muchas veces sacrificada en caso de restricciones financieras.

En Francia, sin embargo, existen ejemplos que demuestran que nuestros municipios pueden acceder a otra manera de actuar: presupuestos participativos que incorporen dotaciones dedicadas a proyectos juveniles, consejos municipales de juventud dotados de medios de acción reales, programas de tutoría, políticas de tarificación para el acceso a la cultura y al deporte, sistemas de apoyo a la integración profesional. Estas iniciativas no son favores concedidos a los jóvenes. Son un deber en nuestra democracia. Todas estas son inversiones que mejoran la paz pública, la educación, la solidaridad y, en general, la vida política y cívica de nuestras ciudades.

A los alcaldes que acaban de ser elegidos les enviamos un mensaje sencillo: los jóvenes los están mirando.

A lo largo de su mandato, estaremos atentos al lugar real otorgado a los jóvenes en las decisiones locales.

Veremos quiénes forman parte de los comités.

Veremos qué presupuestos se destinan a la juventud.

Veremos si se crean consejos juveniles y si los que existen son verdaderos órganos consultivos. Si tienen poder de iniciativa o si su papel se limita a respaldar decisiones ya tomadas anteriormente.

Juzgaremos si hacen el esfuerzo de escuchar, escuchar y trabajar con los jóvenes de sus ciudades, o si los olvidan, nuevamente, hasta las próximas elecciones. Esto implica que garantice que haya una consulta real a los jóvenes y un trabajo de consulta a largo plazo durante todo su mandato. Se trata también de establecer una línea de diálogo abierta y continua entre los equipos municipales y los jóvenes de tu ciudad. Como ya existen, en ocasiones, espacios de participación de los vecinos: juntas de vecinos, asociaciones de inquilinos, entidades asociativas; Los jóvenes también deben ver su legitimidad reconocida y arraigada en la vida democrática local.

Veremos quién está alrededor de la mesa.

¿Y quién no?

Y si no estamos en la mesa de toma de decisiones, entonces nos negamos a estar en el menú.

Las asociaciones firmantes

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mi ciudad va a votar

13 gramos

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Crisol

Salam Shalom Hola

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Los engranajes

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