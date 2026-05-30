París y el interior de la periferia en alerta naranja, alerta por tormentas en unos cuarenta departamentos

La ola de calor que afectó a Francia debería terminar durante el fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de mayo. Pero esta ola de calor sin precedentes deja muchas preguntas sobre el nivel de preparación del país para la próxima subida del termómetro, tres semanas antes del inicio del verano.

La vigilancia naranja por ola de calor del sábado sólo afecta a París, Altos del Sena, Sena-Saint-Denis y Val-de-Marne, donde se esperan hasta 35°C. Luego, durante la noche del sábado al domingo, “La llegada de una masa de aire ligeramente más fría asociada a un viento moderado permitirá volver al estado de alerta amarillo”especifica Météo France en su último boletín.

El oeste del país volvió a la vigilancia amarilla, nivel que afecta a 24 departamentos a nivel nacional el sábado por la mañana, reflejando el descenso de las temperaturas previsto por los meteorólogos. El mapa nacional deberá volver a su color verde el domingo después de las 6 a.m.

“El calor más intenso se desplaza hacia el este del país, que se ha librado relativamente de este fenómeno”señaló Nemo Pawlowski, pronosticador de Météo France, durante una rueda de prensa el viernes. En paralelo, “Ya podemos ver temperaturas más frescas llegando desde el Océano Atlántico”añadió, diciendo que anticipaba que “Se confirma la actualización a nivel nacional” Domingo.

Bajo el efecto de una “cúpula de calor” que bloquea el aire caliente procedente del norte de África, Europa occidental sufrió durante el mes de mayo una ola de calor sin precedentes, con temperaturas récord registradas en más de la mitad del país, según Météo France, que describió este fenómeno como “colosal”. El jueves se batió en Charente el récord de calor del mes de mayo en Francia con 37,8°C.

Después de estas altas temperaturas, las tormentas se desplazarán sobre parte del país. Unos cuarenta departamentos estarán en alerta amarilla el sábado por tormentas de duración variable, principalmente en el norte del país, incluida Isla de Francia, así como en parte del sureste del país.

La víspera, 24 departamentos ya estaban en alerta amarilla.

Como en cada episodio de calor, durante toda la semana surgió la cuestión de la falta de preparación de Francia para el calentamiento global y varios miembros de la oposición, ONG y ciertos científicos resaltaron los defectos franceses. Esto especialmente porque es “muy probable” que Francia está experimentando nuevas olas de calor este verano, afirmó el jueves Matthieu Sorel, climatólogo de Météo France, precisando que esta ola “No augura nada bueno para el resto del verano”.

En marzo de 2025, Francia presentó su plan nacional de adaptación al cambio climático con una cincuentena de medidas: un fondo de compensación en caso de catástrofe, protección de los trabajadores en caso de calor extremo, trabajos en el transporte, la agricultura, etc. El gobierno anunció en febrero que había iniciado el 80% de las medidas.

“El plan aún no está a la altura de los desafíos”Sin embargo, afirma a la Agencia France Presse (AFP) Vincent Viguié, economista especializado en clima y medio ambiente del Centro Internacional de Investigación sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CIRED), según quien “Es un plan que hace muchos diagnósticos pero hay muy pocas medidas, sobre todo medidas presupuestadas”.

El gobierno defendió su acción, después de una reunión el jueves durante la cual el primer ministro Sébastien Lecornu envió el mensaje, según los participantes, de que no corresponde al Estado gestionarlo todo: los edificios escolares, por ejemplo, son responsabilidad de las comunidades.

El Ministro de Transición Energética, Mathieu Lefèvre, estimó, durante una visita a un internado renovado en Aix-en-Provence, que“También deberíamos continuar nuestra adaptación al cambio climático” más allá de las situaciones de emergencia, recordando que “esfuerzo extremadamente significativo” ya se ha hecho.

Todavía es difícil evaluar las consecuencias de esta ola, en particular los efectos específicos de su aparición temprana en un sector como la agricultura, o tener una evaluación de las pérdidas económicas generadas.

Pero las dificultades de adaptación provocaron esta semana cancelaciones de trenes SNCF entre París y el suroeste, así como entre Burdeos y Marsella por temor a averías en el aire acondicionado, así como el cierre de seis líneas de tranvía en Burdeos el viernes por la mañana debido a un corte de energía.

Las escuelas y guarderías también se vieron obligadas a cerrar, especialmente en París y las Landas, debido a las temperaturas en las aulas.