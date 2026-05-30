Lucha contra la comida chatarra, acceso a la naturaleza… Marine Tondelier desvela sus medidas en materia de salud ambiental

Publicado el 30 de mayo de 2026 a las 15:28 horas. Lectura: 1 min.

Mientras comienza la campaña para las elecciones presidenciales de 2027, la secretaria nacional de los Ecologistas, Marine Tondelier, desveló este sábado 30 de mayo varias medidas centradas en la salud ambiental. El candidato a las primarias de izquierda ha publicado un folleto que abarca varios temas, desde la lucha contra los pesticidas sintéticos y los alteradores endocrinos hasta el acceso a la naturaleza para todos.

“La salud ambiental debe constituir un derecho fundamental del siglo XXI”estima el santo patrón de los ecologistas en este folleto.

seguridad 360°“no se limita al orden público”, insiste Marine Tondelier en este documento, ella “incluye la capacidad de vivir en un ambiente que no te enferme”. El candidato de las primarias de izquierda quiere “Hacer de la esperanza de vida saludable el nuevo punto de referencia para la acción pública”.

Se trata del enfoque global “Una sola salud”, que hace inseparables la salud humana, animal y ambiental, explica, al proponer medidas sobre la salud, la contaminación, la agricultura, la biodiversidad y las condiciones de los animales.

En concreto, Marine Tondelier propone crear una nueva “pacto agrícola” entre el Estado y los agricultores, para planificar “la eliminación gradual de pesticidas sintéticos y fertilizantes nitrogenados para 2050”y establecer “un fondo de transición agrícola” apoyarlos hacia la agroecología.

Contra la comida chatarra, prevé prohibir los alimentos ultraprocesados ​​en los comedores escolares y la publicidad televisiva de productos demasiado dulces y demasiado salados antes de las 21.00 horas.

También quiere prohibir los disruptores endocrinos, las sustancias cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción y los contaminantes eternos (PFAS) en los productos cotidianos (alimentos, textiles, protección higiénica, productos de belleza).

El Ecologista también propone garantizar “acceso a la naturaleza”con un “Estrategia 300/30/3” : “Todo el mundo debe poder acceder a un espacio verde a no más de 300 metros de su casa”en cada distrito, al menos el 30% del territorio “debe estar cubierto de follaje en verano (techos verdes, espacios verdes, etc.)”Y “Todo ciudadano debe ver al menos tres árboles desde casa”.

Marine Tondelier también quiere establecer un IVA verde, crear un fondo nacional de compensación y descontaminación financiado por las industrias más contaminantes y aplicar sistemáticamente el principio de que quien contamina paga. Prevé generalizar el agua pública y “promover el tiempo pasado al aire libre”desarrollando iniciativas como “escuela afuera”.

El secretario nacional de los Ecologistas ya había propuesto a principios de mayo la creación de un permiso climático retribuido de cinco días al año, destinado a hacer frente a las olas de calor.