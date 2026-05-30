Se intensifica la ofensiva israelí en el Líbano y siete nuevas aldeas son evacuadas

En los últimos días, las bombas israelíes han seguido cayendo en el sur del Líbano. Este sábado 30 de mayo a primera hora de la mañana, las FDI, que han intensificado sus operaciones terrestres y aéreas en el país en los últimos días, pidieron una vez más a la población de determinadas aldeas que evacuaran en preparación para nuevos ataques. Y esto a pesar de una tregua en vigor desde el 17 de abril que nunca ha sido respetada.

El ejército israelí pidió a la población que evacuara siete aldeas antes de realizar ataques. Gran parte de estos pueblos se encuentran cerca de la localidad de Nabatiyé, en el sur del país.

El día anterior, Hezbollah dijo que había atacado a las tropas israelíes que intentaban avanzar en la región de la fortaleza medieval de Beaufort, cerca de Nabatiyé. Hezbollah también ha reivindicado varios ataques contra objetivos militares en Israel, cerca de la frontera con el Líbano.

La madrugada del sábado, el ejército israelí indicó que había destruido varios proyectiles lanzados contra su territorio desde el sur del Líbano, pero que uno de ellos había caído sin haber sido interceptado, sin causar heridos.

En los últimos días, el ejército israelí está intensificando su ofensiva sobre el Líbano. Esta semana, Israel dijo que consideraba gran parte del sur del Líbano como “zona de combate”. El viernes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que su ejército había “crucé el Litani”río situado a unos treinta kilómetros de la frontera.

La Fuerza Aérea también opera “en Beirut, en la Bekaa (este), en todo el frente” libaneses y “Estamos atacando frontalmente a Hezbolá”aseguró Benjamín Netanyahu durante una visita cerca de la frontera con soldados.

Los ataques israelíes contra tres localidades de la región de Tiro, en el sur del Líbano, dejaron el viernes once muertos, entre ellos un socorrista y un ciudadano sirio, anunció el Ministerio de Sanidad. Estos ataques también dejaron ocho heridos, entre ellos otro socorrista, según el ministerio, que denuncia “una flagrante violación del derecho humanitario”.

Desde el inicio de la guerra, los ataques han matado a 3.355 personas en el Líbano y han desplazado a más de un millón de personas, según las autoridades. Sólo en la última semana, 15 niños murieron y 62 resultaron heridos, según Unicef.

Israel y Líbano celebraron este viernes una reunión militar en Washington, en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que quiere incluir el frente libanés del conflicto en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Líbano e Israel iniciaron negociaciones en abril bajo los auspicios de Estados Unidos para llegar a un acuerdo de seguridad. Hezbollah, cuyo desarme Israel exige al gobierno libanés, se opone firmemente a ello.

En Washington, funcionarios militares israelíes y libaneses celebraron una reunión el viernes descrita como “constructivo” por el Pentágono. Según el número dos del Pentágono, Elbridge Colby, las discusiones servirán “básico al aspecto político” en referencia a las negociaciones previstas para los días 2 y 3 de junio en Washington.

El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que era necesaria una tregua. “el paso obligado” para cualquier progreso en las negociaciones.