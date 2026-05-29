por qué no es absolutamente necesario seguir minuto a minuto las últimas declaraciones de Donald Trump

8:09 am Según Donald Trump, un acuerdo ” sólido ” con los iraníes ya se ha negociado y la “El fin de la guerra está cerca”.

8:32 a.m. El Ministro de Asuntos Exteriores iraní dice “estudiar” el acuerdo negociado con los americanos.

8:46 a.m. “Los iraníes están llorando y suplicándome que firme este acuerdo”. declara Donald Trump.

9:07 am El Ministro de Asuntos Exteriores iraní dice“sin acuerdo” no se negocia con los americanos y que “No estudies más nada”.

9:34 a.m. Donald Trump anuncia que lo hará “pulverizar a Irán hasta la última piedra”.

10:04 a.m. Irán promete una “inundación de fuego sobre el enemigo”.

10:05 a.m. Donald Trump publica en las redes sociales una imagen generada por IA en la que se representa respirando fuego.

11:57 am Donald Trump declara: “Ya no hay ningún problema en el Estrecho de Ormuz, ahora es nuestro estrecho. »

11:59 a.m. Los iraníes afirman “control total” el Estrecho de Ormuz.

12:24 p. m. Donald Trump ordena a los iraníes reabrir el Estrecho de Ormuz, bajo pena de “reducir su país a cenizas hasta el fin de los tiempos”.

12:59 p. m. La embajada iraní en Zimbabwe publica una caricatura en las redes sociales que muestra a Donald Trump siendo azotado.

13:07 Donald Trump publica en las redes sociales una imagen generada por IA en la que se representa disparando misiles con sus musculosos brazos biónicos.

13:16 La embajada iraní en Papúa Nueva Guinea publica en las redes sociales una imagen generada por IA que muestra a Donald Trump vestido como un bebé llorando porque ensució su pañal.

13:18 “Aplastaré a Irán con una andanada de misiles hasta que no sea más que un agujero humeante”. declara Donald Trump.

15:25 Donald Trump dice que el acuerdo con los iraníes “está a punto de firmarse”.

18:41 Donald Trump dice que el acuerdo debería ser firmado por “unos minutos, como máximo”.

21:27 “El acuerdo se está firmando, los iraníes tienen la pluma, la están acercando a la hoja”. dice Donald Trump.