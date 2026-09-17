Escándalo extraescolar en París: Grégoire reconoce una “falta de transparencia” y aborda su “profundo arrepentimiento”

Sus promesas serán examinadas de cerca. Emmanuel Grégoire fue entrevistado por la comisión senatorial de investigación sobre actividades extraescolares este miércoles 16 de septiembre. De 2014 a 2017 y luego de 2018 a 2024, fue adjunto de Anne Hidalgo. Él, al igual que su predecesor, al mando de París desde hace 12 años, es objeto de investigaciones penales tras las denuncias de varias familias de víctimas, en particular por no haber asistido a una persona en peligro.

El nuevo concejal reconoció una “falta de transparencia” en el pasado y expresó su “profundos arrepentimientos. » Desde su nuevo mandato, ha asegurado que tomará “medidas espectaculares” para remediar esto.

Durante más de dos horas de audiencia, el alcalde de París quiso explicarse “con humildad” sobre su actuación cuando fue diputado de recursos humanos, de 2014 a 2017, y como nuevo concejal de la capital desde marzo de 2026. “Quiero expresarles mi más profundo pesar, el personal primero, el de la ciudad de París también, a la que represento institucionalmente”explicó Emmanuel Grégoire en sus palabras introductorias.

El actual alcalde, que también fue primer diputado de Anne Hidalgo de 2018 a 2024, concedió una “falta de transparencia” hacia los padres porque las reuniones “no fueron sistemáticos”. Ante los senadores el martes, Anne Hidalgo mencionó una “fracaso colectivo” de todas las instituciones, comentarios que despertaron la indignación entre los grupos de padres y los funcionarios electos de la oposición.

Emmanuel Grégoire quiso entonces ser tranquilizador. “Hoy la doctrina es clara: nos comunicamos con todas las familias del colegio donde está implicado un agente”en el marco del plan de acción de 20 millones de euros iniciado en abril. “Se han implementado un gran número de recomendaciones”suplicó. En particular un “plan de acción” en septiembre de 2015 para fortalecer “controles de reclutamiento, capacitación de agentes, detección de actos y mejora del intercambio de información con el sistema de justicia”.

Desde principios de 2026, 195 anfitriones han sido suspendidos, incluidos 74 por sospecha de violencia sexual contra menores, según las nuevas cifras que reveló. Al nombre de “principio de precaución”el agente en cuestión “nunca más se pone en contacto con niños, cualesquiera que sean las conclusiones de las investigaciones”lo que puede conducir a “disputas administrativas”señaló. En el ámbito penal, más de 230 investigaciones están en curso en escuelas primarias y guarderías de la capital.

Desde las primeras alertas que datan de 2014, en un conservatorio parisino, “La Ciudad ha hecho muchas cosas, aunque debemos reconocer con humildad lo que salió mal”continuó Emmanuel Grégoire. Recordó haber “firmado con su nombre” el informe de la Inspección General de la Ciudad que, en junio de 2015, emitió 50 recomendaciones, la mitad de las cuales no fueron implementadas.

El alcalde asumió así algunas de sus responsabilidades pasadas, antes de recordar que el Ayuntamiento “No se ha visto sorprendida por no controlar sus obligaciones legales en materia de contratación de facilitadores. » Si hubo alguna falla en los informes “Nunca ha habido un intento por parte de ningún oficial de encubrir un caso de violencia sexual. ¡No hemos escondido a pedófilos! »criticó Emmanuel Grégoire, atacando las acusaciones de Rachida Dati, su antiguo rival en las elecciones municipales.

Pero no todos aceptaron estas excusas. “El señor Grégoire todavía habla de quiebra colectiva, es un pase interminable de la pelota que alimenta el sentimiento de abandono”reaccionó Agnès Evren (LR), ponente de la comisión de investigación. “El arrepentimiento del alcalde es loable, pero no basta con señalar que respetaron el marco legal”lamentó Inès de Raguenel (LR), presidenta de la misión de información y evaluación (MIE) del Consejo de París sobre las actividades extraescolares.

A pesar de todo, dijo ” compartir “ La opinión de Anne Hidalgo sobre las fallas de las instituciones, señalando “límites legales” que enfrentan los alcaldes para luchar contra la violencia en las extraescolares, que a sus ojos no son “no es una especificidad parisina”. “Sí, podemos hacerlo mejor, lo haremos mejor y he dado pasos espectaculares desde que soy alcalde”argumentó.

Medidas que detalló a “Parisien”, asegura “ser responsable. » El concejal pide así la creación de un nuevo fichero nacional de informes y un refuerzo de los controles. “Claramente, si las personas están registradas, no se deben correr riesgos y ya no deberían tener derecho a trabajar con menores, entonces, que los centros de acogida colectiva de menores puedan tener acceso al expediente de tramitación de antecedentes penales. » Finalmente espera “introducir una medida algo sensible de obligación por parte del Ministerio Fiscal de transmitir información al empleador. » que llevaría “modificación del código de procedimiento penal. »