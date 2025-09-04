"Escalación nuclear", "Snapback" ... lo que sabemos sobre la restauración de las sanciones contra Teherán













• El procedimiento para restaurar las sanciones contra Teherán relanzado





Ante el punto muerto de las negociaciones sobre la nuclear iraní, Francia, el Reino Unido y Alemania puso su amenaza el jueves al comenzar el procedimiento de la ONU para restaurar las sanciones internacionales contra Teherán en treinta días. Los tres países, apodados E3, “Desea notificar al Consejo de Seguridad que, sobre la base de evidencia objetiva, E3 considera que Irán está en una posición de incumplimiento de sus compromisos” Según el Acuerdo de Viena sobre Nuclear iraní en 2015 (conocido como JCPOA).





Ellos “Por lo tanto, invoca el mecanismo conocido como Snapback”que abre un proceso de treinta días que permite reimponer una serie completa de sanciones suspendidas hace diez años, indica la carta. Firmado por E3, Irán, Estados Unidos, China y Rusia, el JCPOA suspende varias sanciones económicas internacionales tomadas por la ONU contra Irán. El incumplimiento de Irán con JCPOA “Es manifiesto y deliberado, y los sitios que presentan un riesgo importante de proliferación en Irán están fuera de la vigilancia de la AIEA (La Agencia Internacional de Energía Atómica, Nota del editor)»»dicen, diciendo que los europeos han hecho “Todos los esfuerzos posibles para salir del callejón sin salida” Durante varios años.









El E3 amenazó con restaurar las sanciones antes del vencimiento del mecanismo “Snapback” el 18 de octubre, debido a la falta de una solución negociada. Esperan empujar a Irán a las concesiones, mientras que las relaciones diplomáticas se han estancado unas semanas después de la campaña de bombardeo israelí y estadounidense contra los sitios en el programa iraní: las negociaciones de los Estados Unidos-Irán están encerradas, la cooperación de Teherán con AIEA está restringida, y las discusiones entre Tehran y los europeos no han resultado.





• “La escalada nuclear no debe ir más allá”, dice Barrot





“La escalada nuclear de Irán no debería ir más allá”Justificado, el jueves, el jefe de la diplomacia francesa en X. Sin embargo, “Esta medida no firma el final de la diplomacia: estamos decididos a aprovechar el período de treinta días que se abre al diálogo con Irán”dice Jean-Noël Barrot.









“Le dijimos a los iraníes que su interés no es jugar a la escalada, sino usar estos treinta días para hacer esfuerzos”explicó una fuente diplomática francesa. “Creo que estarán tentados a jugar la escalada, al menos en parte”advierte. “El riesgo de escalar existe. Pero si no hiciéramos nada, el archivo nuclear iraní salió de la ONU para siempre”porque la resolución 2 231 del Consejo de Seguridad expira el 18 de octubre, explica.









• Irán promete una respuesta a esta “acción ilegal e injustificada”





El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán reaccionó prometiendo una respuesta a la decisión “Injustificado e ilegal” Europeos. “El Ministro de Asuntos Exteriores iraníes, Abbas Araghchi, dijo que Irán respondería adecuadamente a esta acción ilegal e injustificada”dijo el comunicado de prensa publicado después de una llamada telefónica entre el ministro y sus homólogos franceses, alemanes y británicos.





Irán dijo que la decisión de París, Londres y Berlín “Comprometerá seriamente” Su cooperación con el OIEA. “Esta decisión de los tres países europeos comprometerá seriamente el proceso de interacción y cooperación en progreso entre Irán y la agencia”responsable de monitorear el programa nuclear iraní, anunció la diplomacia iraní en una declaración oficial.









Teherán había advertido previamente que excluiría a los europeos de todas las negociaciones en torno a su programa nuclear si daban este paso. El ministro iraní expresó sus homólogos “La esperanza de que los tres países europeos (…) Al comprender las realidades existentes, corregirá esta mala decisión en los próximos días ”agregó el comunicado de prensa.





• La ONU llama para comprender la “ventana de oportunidad” de 30 días antes de las sanciones





El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a las diversas partes involucradas en el archivo iraní que continúe sus discusiones para evitar la restauración de las sanciones internacionales contra Teherán en treinta días. “En los próximos treinta días, hay una ventana de oportunidad para evitar cualquier escalada adicional y encontrar un camino a seguir que sirva a la paz”dijo un portavoz del Secretario General, después de que los europeos comenzaron a restaurar las sanciones contra Teherán.





• Estados Unidos está abierto a discusiones “directas” con Teherán





El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos estaba abierto a discusiones “Directo” Con Irán sobre su programa nuclear. En una declaración, elogió esta decisión alegando que Estados Unidos estaba abierto a un diálogo ” directo “ Con Irán “Para encontrar una solución pacífica y duradera al tema de la nuclear iraní”.





• Israel da la bienvenida a un “paso importante”





La decisión de París, Londres y Berlín de desencadenar el mecanismo para reimponer las sanciones de la ONU contra Teherán es “Un paso importante para detener el programa nuclear iraní” Y “Presione la dieta”elogió al embajador israelí ante la ONU el jueves, Danny Danon. “Irán continúa ignorando a la comunidad internacional y violando sus compromisos, una y otra vez. Israel ya ha expuesto sus preocupaciones sobre las intenciones maliciosas de los ayatolás. Ahora los países del mundo se unen a esta lucha contra el eje del mal”.dijo en un comunicado.