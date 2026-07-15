“Es la guerra”: en Mouchotte, los vecinos están divididos por la adaptación del edificio parisino a la ola de calor

Informes En París, los habitantes de un gran complejo situado en Montparnasse, todo de cristal y aluminio, sufren cuando suben las temperaturas. Un proyecto de renovación energética desata pasiones. Un caso lejos de ser aislado, que ilustra la difícil transformación de las copropiedades.

33°C en el salón, 34°C en el dormitorio… Con el smartphone en la mano, Sandra Planchez recorre las cifras que recogió a mediados de junio, cuando una histórica ola de calor azotó Francia. Esta parisina creó entonces un grupo de WhatsApp, llamado “Mouchotte Celsius”, para invitar a sus vecinos a registrar las temperaturas registradas en sus casas. El debate ofrece una visión sorprendente de la vida cotidiana que soportan algunos residentes cuando el calor azota la capital: París es una de las ciudades europeas donde las olas de calor causan más muertes. También ha reavivado el enfado de muchos de ellos, cansados ​​de vivir en pisos que se convierten en hornos cuando llega el verano, mientras un proyecto de renovación energética se estanca en la copropiedad.

Sandra Planchez no vive en cualquier lugar. Su departamento está ubicado en 15mi piso del edificio denominado “Mouchotte”, ubicado en la calle del comandante epónimo. El edificio, muy conocido por los amantes de la arquitectura, domina la estación de Montparnasse desde los años 1960 con su aspecto monumental directamente…