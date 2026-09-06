Victoria de la extrema derecha en Alemania, ola de calor sin precedentes en Francia, emisarios de Trump en Ucrania... Cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” te ofrece un resumen de las principales informaciones para recordar del sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

Es una victoria sin precedentes en la Alemania de posguerra. La extrema derecha, gran favorita en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, ganó este domingo por un amplio margen.

Con entre el 44 y el 44,5%, Alternativa para Alemania (AfD) aventaja a los conservadores (CDU), que obtendrían el 18,5%, según los sondeos realizados a la salida de los colegios electorales de los canales ARD y ZDF. “Escribimos la historia”aseguró su jefe regional, Ulrich Siegmund, en una entrevista con la emisora ​​pública ARD tras el anuncio de las primeras estimaciones.

Estrella de las redes sociales, este treintañero hizo campaña prometiendo un endurecimiento de la política migratoria, una modificación de los programas de historia en las escuelas, demasiado centrados para su gusto en la culpa de la Alemania del Tercer Reich, o incluso una salida de la región de la radiodifusión pública, considerada anti-AfD.

Aún no está claro si su puntuación será suficiente para liderar este antiguo estado federado de la RDA. Si las primeras estimaciones se confirman durante el recuento, el AfD, partido antiinmigración, rusófilo y pro-Trump, obtendría 39 escaños en el parlamento regional, mientras que se necesitan 42 para obtener una mayoría absoluta.

Después de hablar con Vladimir Putin durante tres horas el sábado, Steve Witkoff y Jared Kushner, los dos enviados estadounidenses que llevaban, según Donald Trump, una propuesta destinada a poner fin al conflicto con Rusia, se reunieron el domingo con el presidente ucraniano Vlodymyr Zelensky.

Se trata de la primera visita a Ucrania de Steve Witkoff, un empresario cercano a Donald Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, desde el inicio de su labor como mediadores. El enviado estadounidense Steve Witkoff pidió el domingo a Moscú y Kiev que hicieran ” compromiso “ para encontrar una salida a la guerra que los enfrenta desde la invasión rusa del país en 2022. “Es muy difícil, pero estamos decididos, nos preocupamos y esperamos que todo esto conduzca a una resolución diplomática. »

El presidente ucraniano, que había convocado durante mucho tiempo a una reunión con su homólogo Vladimir Putin, volvió a sostener el domingo que la cuestión territorial -central en el conflicto entre Ucrania y Rusia- sólo podría resolverse durante reuniones entre jefes de Estado.

Aún no se ha filtrado nada sobre la naturaleza de la propuesta de Estados Unidos para poner fin al conflicto. El presidente estadounidense no especificó si se trataba de una cesión de territorios por parte de Ucrania, como había sugerido anteriormente.

Desde su regreso a la Casa Blanca a principios de 2025, Donald Trump ha iniciado varias rondas de conversaciones para encontrar una salida a la guerra desencadenada por la invasión rusa de 2022, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta ahora estos intentos no han dado lugar a ningún progreso tangible.

La tensión sigue aumentando entre Irán y Estados Unidos. El principal negociador de Irán amenazó con represalias el domingo “más rápido y más intenso” ante los ataques estadounidenses, después de que Teherán atacara buques de guerra estadounidenses en represalia por los ataques a petroleros iraníes. “Los estadounidenses debieron haber comprendido que la era de las respuestas proporcionadas había terminado”afirmó Mohammad Bagher Ghalibaf en un mensaje difundido por los medios estatales, añadiendo que “Cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán se enfrentará a una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa”.

Estas declaraciones se producen en un contexto de impasse diplomático para poner fin al conflicto en Oriente Medio, desencadenado el 28 de febrero por los ataques israelíes-estadounidenses contra Teherán. Tras un mes de calma, las hostilidades se reanudaron el 30 de agosto por iniciativa del ejército estadounidense, que llevó a cabo bombardeos contra infraestructuras iraníes en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Mientras que Washington anunció recientemente nuevas sanciones económicas contra Teherán, el portavoz de los Guardias Revolucionarios, Hossein Mohebi, afirmó el domingo que la República Islámica también busca infligir daños económicos a Estados Unidos a través de esta guerra. “Si Estados Unidos quiere infligir un dólar de daño económico a Irán, se infligirá decenas de dólares a sí mismo”.

Francia, afectada por repetidas olas de calor en junio, julio y agosto, aún no ha terminado con el calor. Ardèche, Aude, Drôme, Gard, Hérault y Vaucluse fueron puestos en alerta naranja este domingo y permanecerán así el lunes, advirtió Météo-France, que registró durante el fin de semana temperaturas sin precedentes para el mes de septiembre en varias localidades.

El sábado alcanzó los 36,3°C en Aviñón, 36,8°C en Marignane, 37,8°C en Narbona, 38,2°C en Nimes y hasta 39,4°C en Perpiñán. El domingo se alcanzaron 40,3°C en Lavaur, 39,6°C en Salindres y 38,4°C en Auch. También hizo un poco más de calor en el norte, con 34,2°C en Nantes.

Estos fenómenos de calor extremo, que se enmarcan en el contexto del cambio climático, que está provocando olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, persistirán hasta principios de semana en esta zona. Esta última ola de calor se produce mientras Francia tiene “Experimentamos el verano más caluroso registrado desde que comenzaron las mediciones en 1900”. Sólo durante el período estival, que para los meteorólogos va de junio a agosto, el país experimentó tres olas de calor, una de las cuales, a finales de junio, alcanzó una intensidad récord y otra, de finales de julio a agosto, igualó con 23 días el récord de la ola más larga jamás registrada en Francia, que databa de 1983.

¡Y un candidato más! Invitado el domingo por la noche en el informativo TF1, Fabien Roussel debería formalizar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027… para gran consternación de algunos cargos electos de su partido y de La France insoumise, que le acusan de haber impedido a Jean-Luc Mélenchon llegar a la segunda vuelta en 2022. Ya candidato en 2022, el comunista sólo había obtenido el 2,28% de los votos en la primera vuelta. En la encuesta Ipsos/BVA del sábado obtuvo entre el 2,5% y el 3,5% de la intención de voto.

Este fin de semana, varios líderes políticos aprovecharon la liquidación de Lille para hacer campaña, como Gabriel Attal, Marine Tondelier y Jean-Luc Mélenchon. Durante un discurso de una hora, parecido a una reunión, ante 12.000 espectadores según cifras del LFI, el candidato prometió que “Todos los niños en Francia comen gratis en el comedor ecológico”y propuso la congelación de precios, alquileres o incluso un aumento del salario mínimo y “salarios intermedios”.