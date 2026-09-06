Cánceres, enfermedad de Parkinson... Por qué el Fondo de Compensación a las Víctimas de Pesticidas registró un número récord de solicitudes en 2025

Por Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 6 de septiembre de 2026 a las 12:33, actualizado el 6 de septiembre de 2026 a las 3:01 p.m. Lectura: 4 min.

Las solicitudes de indemnización dirigidas al Fondo de Compensación a las Víctimas de Pesticidas (FIVP) siguen avanzando. Según el informe anual del organismo, que acaba de publicarse, la barrera simbólica de las 1.000 solicitudes se superó por primera vez en 2025. La FIVP registró exactamente 1.044 expedientes el año pasado, un aumento del 6,8% con respecto a 2024. En total, 795 expedientes dieron lugar a un acuerdo de compensación, por 180 denegaciones.

Creado en 2020 para “facilitar la indemnización por los daños sufridos por las personas que padecen enfermedades derivadas del uso de plaguicidas en el contexto de una actividad profesional”la FIVP se dirige principalmente a agricultores y trabajadores agrícolas afectados por diversas patologías relacionadas con los plaguicidas. Estos productos se asocian hoy en día con la aparición de la enfermedad de Parkinson, ciertas neoplasias hematológicas (en particular, los linfomas malignos no Hodgkin y el mieloma múltiple), así como con ciertos cánceres, incluido el cáncer de próstata.

Pero los agricultores no son los únicos afectados: Los profesionales de la madera, de los espacios verdes o del mantenimiento ferroviario también trabajan en contacto con estas sustancias, muchas veces sin conocer los peligros.

La mayoría de las solicitudes registradas en 2025 provienen de víctimas expuestas profesionalmente a pesticidas. Los solicitantes son en un 92,5% hombres, con una proporción cada vez mayor de jubilados, que trabajan o han trabajado en explotaciones mixtas y ganaderas (30%), cultivos de cereales, leguminosas o industriales (13,4%) o en la viticultura (12,6%).

El informe destaca una división norte-sur, con más solicitudes procedentes del norte, en particular de las zonas de Armorique (oeste de Bretaña), Maine y Loira y Borgoña.

Distribución de archivos recibidos por región. Número y % de expedientes recibidos en 2025 (FIVP).

El cáncer de próstata sigue siendo la enfermedad predominante. En 2025, las solicitudes presentadas por cáncer de próstata representaron casi la mitad (49%) de todas las solicitudes, o 421 expedientes. Luego vienen las enfermedades hematológicas malignas (leucemia, etc.) y luego la enfermedad de Parkinson.

En 2025, las solicitudes presentadas por cáncer de próstata representaron el 49% del total de solicitudes, es decir, 421 expedientes (FIVP).

De estas mil solicitudes, sólo 20 se refieren a niños expuestos durante el período prenatal, una cifra estable, idéntica a la de 2024. De hecho, la FIVP puede beneficiar, en determinados casos, a los niños cuando al menos uno de sus padres ha estado expuesto a estas sustancias durante el trabajo. Los expertos del Fondo consideran que un “fuerte presunción de conexión” Existe entre la exposición a pesticidas y labio y paladar hendido (labio hendido), hipospadias (anomalías genitales que afectan a los niños), tumores cerebrales, leucemia y trastornos del neurodesarrollo.

Al final de un largo procedimiento, el Fondo de Compensación a las Víctimas de Pesticidas reconoció en 2023 el vínculo entre la enfermedad de Emmy Marivain, fallecida a los 11 años por leucemia, y su exposición prenatal a sustancias presentes en las flores cortadas que su madre, florista, manipulaba durante todo el día.

Los antiguos empleados del laboratorio Tetra Medical de Annonay (Ardèche), expuestos sin saberlo a una sustancia invisible pero ultrapeligrosa, el óxido de etileno, utilizada en la industria y como pesticida, también reconocieron este reconocimiento, como informó aquí el periódico “New Obs”. Sus hijos nacieron con deformidades o desarrollaron enfermedades graves.

Si bien los volúmenes de pesticidas utilizados en Francia siguen siendo muy elevados, la FIVP ha visto aumentar su actividad desde su creación hace seis años. En 2021, el primer año completo de funcionamiento del fondo, recibió más de 300 solicitudes, cifra que se duplicó en 2022 y se estabilizó en 2023 en casi 700. El año 2024 registró un aumento excepcional del 44 %, hasta 978 solicitudes.

“El reconocimiento de las patologías provocadas por los pesticidas avanza”subraya en el informe Laurent Habert, presidente del consejo directivo de la FIVP, refiriéndose a la reciente ampliación de la consideración de la enfermedad de Parkinson y de las neoplasias hematológicas. Sin embargo, la FIVP sigue siendo en gran medida desconocida. “Todavía es posible informar mejor y dar a conocer el fondo: por lo tanto, las tasas de referencia por región siguen siendo dispares sin una explicación obvia”admite. Asociaciones como Phyto-Victimes lamentan periódicamente la falta de visibilidad de este fondo.

Estas cifras, aunque crecen con fuerza, parecen insignificantes en comparación con el número de víctimas potenciales de los productos fitosanitarios. Según un informe de la Inspección General de Asuntos Sociales (Igas) presentado en 2019, el riesgo de exposición a sustancias químicas de la población agrícola por sí solo afectaría a 100.000 personas, y el número de víctimas para las que presunción de causalidad entre una enfermedad y una exposición comprobada se considera alta, sería del orden de 10.000 personas.

Cuando se creó el fondo en 2020, el Estado optó por confiar a la mutualidad social agrícola (MSA) la dirección y la gestión estadística, económica y financiera de la FIVP. Una elección cuestionada por las asociaciones, ya que la MSA es un actor nada neutral debido a de su proximidad a los sindicatos agrícolas, empezando por el FNSEA, que nunca ha visto con buenos ojos la creación del fondo. Le critican regularmente por su falta de voluntarismo. Otra limitación: la comunicación no forma parte de sus misiones. El informe anual se publica cada año discretamente, sin comunicación del gobierno.

El importe total de las prestaciones pagadas en concepto de indemnización por los daños sufridos por las personas expuestas a los pesticidas alcanzó los 25,9 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 35,5% con respecto a 2024. Este importe ha seguido aumentando con el número de solicitudes, de las cuales la gran mayoría se acepta cada año, pero los ingresos del fondo han disminuido, lo que le ha obligado a recurrir por primera vez en 2025 a sus reservas financieras, constituidas durante los primeros años.

El fondo se financia mediante un impuesto sobre la venta de productos fitosanitarios y mediante cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero los ingresos tributarios han caído desde 2023, de 18,16 millones a 13,61 millones este año. La casi duplicación del importe de las aportaciones dedicadas al fondo, hasta 4,7 millones de euros, no compensó. Los servicios financiados por el impuesto superaron los ingresos del impuesto por primera vez en 2025.

La publicación del informe de actividades de la FIVP se produce en un momento en que, bajo la dirección de Laurent Duplomb, el Parlamento autorizó a principios de verano la reintroducción del acetamiprid, un neonicotinoide muy controvertido debido a sus efectos nocivos para la salud y la biodiversidad.