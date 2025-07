El diputado Lr Olivier Marleix, de 54 años, terminó su vida, “Su desaparición hunda nuestro parlamento en el duelo”, reacciona Macron

Por

Publicado el 7 de julio de 2025 a las 5:08 p.m.

Actualizado el 8 de julio de 2025 a las 8:14 a.m.







El diputado Les Républicains (LR) de Eure-et-Loir Olivier Marleix, quien había presidido el grupo de diputados de derecha de 2022 a 2024, terminó sus días el lunes 7 de julio, dijeron fuentes parlamentarias concordantes a AFP.









54 años y cerca del ex primer ministro Michel Barnier, Olivier Marleix, había apoyado la candidatura de Bruno Retailleau esta primavera como la presidencia de los republicanos contra Laurent Wauquiez, quien lo sucedió el año pasado como la presidencia de los diputados de LR. Hijo del ex ministro Alain Marleix, era padre de dos hijas.





El diputado de Eure-Et-Loire fue encontrado sin vida en su casa en Anet, al norte de Dreux, según el fiscal público de Chartres, Frédéric Chevallier. Olivier Marleix era “Encontrado en una habitación superior, colgada”dijo. Según la información del “Partido de París”, fue descubierto alrededor de las 2:50 p.m., luego de la alerta del alcalde de Anet con el que tenía una cita. Después de cheques en la asamblea, los gendarmes lo encontraron en su casa.









En respuesta inmediata a su muerte, se observó un minuto de silencio en la Asamblea, donde se discute la reforma del sistema de votación de Paris-Lyon-Marseyille. “Fue reconocido por unanimidad como un retórico formidable pero siempre lealdijo Patrick Mignola. Todos nuestros pensamientos, los del gobierno van a ser queridos. »» El Ministro responsable de las relaciones con el Parlamento también anunció un homenaje el martes del primer ministro François Bayrou y el presidente de la Asamblea Yaël Braun-Pivet.





Tributos de los miembros de su partido y oposición





En el anuncio de su muerte, varias figuras políticas rindieron homenaje al diputado. “La desaparición de Olivier Marleix sumerge nuestro parlamento de luto. Político de experiencia, defendió sus ideas con convicciónelogió a Emmanuel Macron. También respeté nuestras disputas ya que se colocaron a la luz de nuestro amor por el país. “” No olvidaremos al hombre de convicción, un incansable defensor del interés general cuya visión generó el debate público “dijo el presidente del grupo LR en la Asamblea Laurent Wauquiez. “Estoy infinitamente triste de aprender las terribles noticias de la muerte de nuestro querido Olivier Marleix. Creo que gran parte de su familia, seres queridos y colegas. Nuestro dolor es inmenso”escribió en X Bruno Retailleau.









El presidente de Hauts-de-France, Xavier Bertrand, elogió “Un diputado que ha dedicado toda su energía a defender la soberanía industrial y energética de nuestro país”. El presidente de la región Ile-de-France, Valérie Pécresse, ha honrado “Un hombre de convicciones, un gaullista y republicano comprometido, un hombre correcto sobre el que siempre se puede contar con la adversidad”. El ex presidente Nicolas Sarkozy, del cual Olivier Marleix fue el colaborador de Elysée, elogió un “Apoyo fiel” y un “Un diputado apasionado”.





El resto de la clase política también le rindió homenaje. El presidente de Renaissance, Gabriel Attal, celebró un “Hombre de pasión y convicción, defendiendo sus ideales con sinceridad”. Ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, describió al diputado como “Trabajador, correcto, intransigente en sus convicciones”. “Era un auténtico gaullista, unido a Francia”escribió el jefe comunista Fabien Roussel. “Su lealtad por su partido no lo entregó del respeto que publicó con elegancia por las ideas que no eran suyas”elogió al ex presidente y subdirector socialista François Hollande.









“Tuve el honor de practicar al Sr. Olivier Marleix, él era un oponente honorable y respetadoalquilado Jean-Luc Mélenchon. Su apego a la soberanía de Francia permitió un diálogo sincero. »» El coordinador de La Francia rebelde Manuel Bompard también describió al difunto como “Un adversario político siempre respetuoso, una voz singular, asociada a la defensa de la soberanía industrial de Francia”.





“El asombro es absolutoescribió en X Eric Ciotti, ex presidente de los republicanos, que fallecieron a la extrema derecha. La Asamblea Nacional y la vida política nunca serán lo mismo sin ella. »» Marine Le Pen, ella, saludó el recuerdo de“Un funcionario electo, riguroso, comprometido con el servicio de sus ideas”. El presidente de la manifestación nacional, Jordan Bardella, solo abordó sus condolencias a los familiares del diputado y sus colegas de LR.