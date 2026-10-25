Fotógrafo gravemente herido el 17 de octubre por una granada policial: se abre una investigación del IGPN

Una nueva investigación encomendada al IGPN. La fiscalía de París indicó este sábado 24 de octubre que había abierto una investigación confiada al “fuente de fuentes”relativa al fotógrafo Ahmed Benmezroua, de 25 años, gravemente herido por un “disparo de granada” Oficial de policía durante la manifestación del 17 de octubre en París. Fue abierto luego de que la fiscalía fuera informada por el abogado de la víctima M.mi Alimi de “Lesiones graves (…) que llevaron a su hospitalización”.

El jueves 22 de octubre se presentó una denuncia, en particular por “tentativa de homicidio doloso”, una calificación que no se mantuvo para la investigación de IGPN, lo que M lamentami Alimi. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

La fiscalía indicó que la investigación, encomendada a la Inspección General de la Policía Nacional, había sido abierta por los jefes de “violencia por parte de una persona que ostenta autoridad pública, seguida de mutilación o incapacidad permanente, durante una manifestación en la vía pública”.

La fiscalía precisó que esta investigación fue “abierto en paralelo a la denuncia con constitución de parte civil presentada por el abogado ante el juez de instrucción superior por los mismos hechos, con el fin de evitar cualquier pérdida de prueba”.

El viernes, el ministro del Interior, Laurent Núñez, indicó que el IGPN había abierto ocho investigaciones por hechos ocurridos durante el fin de semana del 17 al 18 de octubre.

Ahmed Benmezroua, de 25 años, vino desde Lens para cubrir la manifestación en París del 17 de octubre, marcada por la violencia policial, según documenta una investigación de Mediapart. Según los medios, tomó su última fotografía a las 16:34 horas, antes de ser “víctima de un ataque con granada por parte de un policía”en la Place de la République, según los términos de la denuncia presentada.

En un vídeo difundido por Mediapart, vemos a Ahmed Benmezroua en el suelo, con la pierna sangrando, antes de ser transportado por los manifestantes sobre una mesa con ruedas hasta una ambulancia. ” Llame a los bomberos “escuchamos. el fue golpeado “la arteria femoral” por un “disparo de granada” policía, según el abogado Mmi Arie Alimi.

El fotógrafo, que “perdí más de un litro de sangre”Según su abogado, fue trasladado al hospital. “Casi muere. La policía no lo ayudó dejándolo desangrándose en la acera.dijo m.mi Alimi.

“Operado de urgencia, desde hace más de tres horas”él era “salvado en el último momento”según la denuncia. Él es “aún en cuidados intensivos, sin que se pueda saber si conservará el uso de su pierna”todavía podemos leer en la denuncia.

“Mi cliente fue víctima de una herida de guerra con un arma de guerra”, estimado Mmi Alimi con Mediapart, quien indicó a los medios solicitando la prohibición de cualquier “granada explosiva” en mantener el orden. Según los medios de investigación, el arma en cuestión “podría ser una granada paralizante GL-304, o “Condor”, utilizada desde 2025”.

Antes de la apertura de esta investigación, entregada al IGPN, este jueves se había presentado una denuncia, en particular por “violencia voluntaria con resultado de mutilación o incapacidad permanente, cometida en reunión, por persona que ostente autoridad pública, con el uso de un arma”, “tentativa de homicidio voluntario” y uno “complicidad en intento de asesinato por instigación”.

Según el abogado Arié Alimi, entrevistado por Mediapart, esta denuncia “apunta al prefecto de policía de París, Patrice Faure, y al principal ordenante que autorizó expresamente el uso de granadas explosivas, a saber, el Sr. Laurent Nuñez”.

segun el“habrá otros mutilados y quizás muertos relacionados con estas granadas explosivas. A partir de ahora, la fiscalía de París será responsable de ello”.