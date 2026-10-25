Tras el ataque racista en Trappes, Jordan Bardella es blanco de la izquierda por viejas declaraciones

“Sólo un tirador. Responsable ». Tras el ataque racista en Trappes, que mató a un hombre de 26 años y dejó cinco heridos, entre ellos un niño de 12 años, la diputada ecologista Léa Balage El Mariky dio a conocer el “Trappes es eminentemente una República Islámica en miniatura”. En el set, el presentador Cyril Hanouna le pregunta si se arrepiente de comentarios similares hechos esta vez en octubre de 2021 cuando comentó sobre la reelección del alcalde de Trappes Ali Rabeh. Si estas declaraciones llevaron al presidente de la RN a ser acusado, éste no expresó ningún remordimiento e incluso persistió en designar la ciudad de Trappes como ciudad “Capital europea de la yihad”.

Extraído de archivos de Internet, este extracto mediático es destacado por numerosas figuras políticas de izquierda que señalan la responsabilidad de la extrema derecha en la construcción de una narrativa islamófoba y racista. Para la diputada europea de la Francia rebelde Manon Aubry sobre X, el jefe de la RN “estigmatiza a toda una ciudad y a sus habitantes”.

Una posición compartida por el senador comunista Ian Brossat, que declaró en France info: “ ¿Crees que estas personas no tienen responsabilidad por lo sucedido? Por supuesto si », creyendo que líderes políticos como Jordan Bardella “especializados en arrojar esta bilis racista”. Señalando la responsabilidad “obvio” de la extrema derecha. El diputado de la LFI Thomas Portes acusa, en X, a Jordan Bardella de haber “lideró una campaña de odio contra la ciudad de Trappes y sus habitantes”. Antes de agregar: “La ideología de extrema derecha mata”considerando que el ataque racista contra Trappes es un ejemplo de ello.

“Después de los asesinatos cometidos el 23 de octubre en Trappes y La Verrière (…), ¿cuánto tiempo más será necesario para afrontar el racismo tan específico que tiene como objetivo a los musulmanes, o a aquellos que suponemos que lo son? “, Se pregunta en las redes sociales la ex ministra socialista Najat Vallaud-Belkacem, que, más allá de las palabras de Jordan Bardella, revisó los archivos de Internet para identificar varias declaraciones de Sarah Knafo o Eric Zemmour. “ No podemos actuar como si la repetición de las palabras “peligro”, “ocupación”, “islamización” o la constante oposición entre “musulmanes” y “franceses” fueran políticamente neutrales. Es este vocabulario el que hay que cuestionar. “, afirma al tiempo que señala la responsabilidad de medios como “Casser” o CNews.

El propio alcalde de Trappes (del partido Génération. s), Ali Rabeh, llamó este viernes a ser “colectivamente lúcido” con respecto a algunos ” discurso “ OMS “armar ideológicamente a quienes son capaces de actuar”. Detalló ante los micrófonos de los periodistas que “la discursos que consisten – ya sea usted ministro, candidato presidencial o diputado – en explicar que todos los males de esta sociedad son responsabilidad de los “árabes musulmanes” (…) causan muertes”.

Según informa “Le Monde”, Kevin T, el principal sospechoso cuya custodia fue ampliada este sábado, indicó él mismo que quería “vengar a los comerciantes”tras los daños materiales del 17 de octubre, al atacar “a los negros y a los árabes”. El periódico, que indica que los investigadores encontraron en casa del sospechoso una copia de “Mein Kampf” de Adolf Hitler, escribe que las primeras investigaciones “ “parecen demostrar que el tirador (…) apuntó exclusivamente a personas que no eran blancas, disparando en ráfagas desde su coche”.

Según una fuente policial, Kévin T. está inscrito en el expediente de Tramitación de Antecedentes Penales (TAJ), pero es desconocido para la inteligencia territorial. Antes de su mortal viaje, había atrapado su apartamento con bombonas de gas y cables eléctricos conectados a un temporizador, según el Pnat, que precisó que en su vehículo se descubrió un Renault Clio. “una metralleta tipo Sten y una bomba lacrimógena”.