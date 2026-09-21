En San Pedro y Miquelón, Macron quiere acercar Francia a Canadá (y a sus hidrocarburos)

Emmanuel Macron llegó el sábado 19 de septiembre por la tarde a San Pedro y Miquelón, archipiélago francés situado en América del Norte, donde pasará dos días y recibirá en particular al primer ministro canadiense, Mark Carney, que está inmerso en maniobras de acercamiento a Europa. Esto es lo que debemos recordar del mensaje político enviado por esta visita.

“Es obvio”, “sin discusión” : Emmanuel Macron insistió a su llegada a San Pedro y Miquelón en que este territorio era bueno ” Francés “ Y “apegado a Francia”en respuesta a un mapa publicado por Donald Trump que cubre toda la región de la bandera de Estados Unidos. “No lo vamos a decir todas las mañanas porque la gente tenga ideas raras o diga cosas raras”añadió a su llegada al pequeño archipiélago, a 4.300 kilómetros de París, para una visita de dos días con fuerte resonancia geopolítica.

El presidente recibirá al primer ministro canadiense, Mark Carney, en Saint-Pierre este domingo 20 de septiembre, por primera vez en la historia local. “Envía un mensaje fuerte”subrayó, frente a un presidente estadounidense atronador que considera esta parte del mundo su coto privado y amenaza regularmente con anexarse ​​Canadá, con el que libra una guerra comercial despiadada.

Emmanuel Macron, que busca otras fuentes de suministro de petróleo ante el aumento de los precios provocado por la guerra en Oriente Medio, espera encontrar soluciones alternativas por parte de los grandes productores canadienses. En particular, esperaba que “Más gas licuado (canadiense) va a la costa atlántica” y por lo tanto Europa y puso énfasis, más ampliamente, en nuevas “perspectivas de cooperación” con Canadá.

Mark Carney, por su parte, acaba de regresar de Estrasburgo, donde anunció el jueves un importante acercamiento entre su país y la Unión Europea, lo que provocó una nueva ira del presidente estadounidense, que prometió tomar represalias con sanciones.

Las expectativas también siguen siendo altas por parte de Canadá con respecto a las cuotas de pesca, después de la violenta guerra de “bacalao” en los años 1980, sin mencionar la disputa sobre la delimitación de la plataforma continental francesa en esta zona. “El objetivo de esta visita es marcar una nueva página”dijo Emmanuel Macron, recordando “año muy duro”en 1992, que selló el destino de la pesca del bacalao en el archipiélago.

El Jefe de Estado también intentará responder a las expectativas de este pequeño archipiélago de 5.800 habitantes debilitado por el fin de la época dorada de la pesca del bacalao, que combina elevados costes de vida, descenso demográfico y amenaza climática. Esto debería dar lugar a anuncios sobre varias cuestiones delicadas, desde el traslado del pueblo de Miquelón, amenazado por la crecida de las aguas, hasta la rehabilitación del puerto de Saint-Pierre, cuyos muelles amenazan con hundirse.

La mudanza de Miquelón, un proyecto titánico a escala del archipiélago, se prepara para entrar en su segunda fase, que requerirá 25 millones de euros, según los cargos electos locales. Por ahora, se han construido una docena de casas en un nuevo sitio más arriba, a 1,5 kilómetros de distancia, para escapar de la crecida de las aguas. Pero el proyecto promete ser largo y está lejos de ser unánime. Emmanuel Macron también hará “anuncios” sobre los activos militares del archipiélago, donde sólo está estacionado un antiguo barco patrullero y cuya sustitución es lenta.

San Pedro y Miquelón, que busca una nueva vocación económica, apuesta ahora por el espacio, gracias a su situación geográfica. El archipiélago ya alberga una estación terrestre de satélite para el sistema de navegación europeo Galileo y dos empresas emergentes francesas, Skynopy y Look up, harán anuncios en este ámbito durante la visita.

Saint-Pierre-et-Miquelon también espera encontrarse en el camino de un proyecto de cable digital que debería conectar Bretaña con Nueva York y que le permitiría asegurar los flujos de datos en el ámbito espacial. Tantas inversiones que “mostrar el carácter estratégico de la isla”dio la bienvenida a Emmanuel Macron.