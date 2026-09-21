Aumento del precio del combustible, descontento social... La semana decisiva de Sébastien Lecornu y Emmanuel Macron

Colas hasta donde alcanza la vista en las gasolineras que ofrecen los precios más baratos, viajes calculados al metro… Los precios en los surtidores se han disparado en los últimos días, alcanzando niveles excepcionales. El domingo 20 de septiembre, el diésel rondaba los 2,41 euros de media frente a los 2,18 euros del SP95-E10 y los 2,28 euros del SP98. Todas las miradas se dirigen entonces al presidente de la República, Emmanuel Macron, y al primer ministro, Sébastien Lecornu. La pareja de ejecutivos se despliega esta semana para intentar calmar el descontento social por los combustibles.

El aumento de los precios está alimentando el descontento social que ya se manifestó la semana pasada con los bloqueos de los depósitos de petróleo por parte de los pescadores en el Mediterráneo.

Varios candidatos al Elíseo y dirigentes políticos temen el resurgimiento de movimientos como el de los chalecos amarillos, que protestaron entonces contra el aumento de un impuesto sobre el combustible. Esta vez, sin embargo, el aumento de los precios se debe a una guerra lejana, asegura el ejecutivo.

El número de estaciones de servicio que tienen dificultades con el diésel o la gasolina ha aumentado en los últimos días, según un sitio gubernamental específico. El ejecutivo señala en particular los riesgos para el combustible para aviones (queroseno) utilizado por las compañías aéreas, o el diésel, muy consumido en Francia, mientras que la cuestión del gas podría surgir a medida que se acerca el invierno.

el primer ministro “Considerar una secuencia energética durante todo el invierno que sea fiscalmente sostenible” Y “es parte del largo plazo”subrayan quienes lo rodean.

Emmanuel Macron, por su parte, está intensificando los contactos diplomáticos para encontrar rutas alternativas para los hidrocarburos que transitan por los estrechos (Ormuz y Bab el-Mandeb) ahora afectados por la guerra. Se reunió el domingo en San Pedro y Miquelón con el primer ministro canadiense, Mark Carney, importante productor de petróleo y gas.

“Proyectos canadienses de gas natural licuado (…) son importantes para nuestra Europa y ayudarán a abrir nuevas perspectivas entre nuestros dos países”.subrayó Emmanuel Macron.

Esta semana la pareja de ejecutivos se muestra activa sobre el tema. El Primer Ministro abre el baile. Sébastien Lecornu mantendrá dos reuniones este lunes 21 de septiembre en Matignon con los ministros. La primera tendrá lugar por la mañana con los directores de las administraciones centrales sobre el suministro de petróleo y gas, perturbado por una guerra en Oriente Medio que se prolonga. El segundo, por la tarde, estará dedicado a “apoyo a corto y medio plazo” de los franceses ante el aumento de los precios en el surtidor.

Emmanuel Macron será entrevistado el jueves a las 20 horas. por TF1 y France 2, en un contexto en el que el jefe de Estado aumenta las alertas sobre tensiones geopolíticas, ya sea en Rusia o en Oriente Medio.

Ya reunió el viernes a líderes de partidos o candidatos presidenciales en el Elíseo y luego celebró una conferencia de prensa, trazando una imagen duradera de la amenaza. “híbrido” Rusia y la crisis del precio del combustible.

En este entorno internacional tan limitado, el gobierno está estudiando las condiciones de nuevas ayudas para compensar los precios en el surtidor. Pero su margen de maniobra es limitado dado el deterioro de las finanzas públicas, y se espera que la deuda alcance un nivel récord el próximo año y que las tasas de interés suban.

El gobierno ya ha ampliado las ayudas a los sectores más expuestos hasta finales de año, en particular la agricultura, la construcción y los pescadores. Pero todavía no ha dicho nada sobre el futuro de la ayuda a “grandes rodillos”que sólo ha utilizado una pequeña mitad de los tres millones de franceses elegibles.

Varios ministros garantizaron que este apoyo no desaparecería el 30 de septiembre, y la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, citó una “Nuevo sistema de ayuda a los trabajadores franceses” a partir del 1 de octubre.

Pero ésta es sólo una de las vías estudiadas, mientras el ejecutivo insiste en futuros problemas de suministro, exponiendo de paso la todavía muy grande dependencia de Francia de los combustibles fósiles importados.