En pleno congreso con Jordan Bardella, Nigel Farage y Reform UK se ven envueltos en un escándalo de donaciones ilícitas

La postal tenía que ser perfecta: un congreso del partido de extrema derecha británico Reform UK de Nigel Farage, en Birmingham, con el presidente del National Rally, Jordan Bardella, como invitado de honor. Pero para el partido antiinmigración británico, este viernes 4 de septiembre el partido rápidamente tomó la apariencia de un naufragio. En cuestión, la víspera, la emisión de un reportaje comprometedor en el Canal 4, que mostraba a un estrecho colaborador de Nigel Farage proponiendo eludir la ley.

Las consecuencias fueron inmediatas y provocaron la dimisión de dos funcionarios del partido el viernes por la mañana y la apertura de una investigación interna, dijo un portavoz de Reform UK.

Filmado con una cámara oculta, el documento revela imágenes de un estrecho colaborador de Nigel Farage, Dan Jukes, sugiriendo una forma de eludir la ley electoral para obtener una donación para el partido de 500.000 libras esterlinas (casi 600.000 euros) de un ciudadano estadounidense. Sin embargo, sólo los votantes británicos están autorizados a realizar dichas donaciones.

Los dos funcionarios dimitidos, Dan Jukes y James Orr, también están acusados ​​de haber violado las normas electorales al hacer que una votación fuera financiada por una empresa extranjera.

Evidentemente, el asunto ocupó los titulares de la prensa británica y empañó toda la manifestación prevista para este viernes en Birmingham, cuyo punto culminante fueron, evidentemente, los discursos de Jordan Bardella y Nigel Farage.

Durante una rueda de prensa en la que surgieron dudas sobre estas acusaciones, el líder británico volvió a asegurar que el partido no había “no pasa nada” ninguno recibió “no hay dinero de dudosa procedencia”, acusando de pasada la investigación periodística de haber sido realizada por “Activistas de extrema izquierda”. Cuando se le preguntó sobre el escándalo en cuestión, Jordan Bardella mencionó un “cortina de humo” asegurando que esto no cambiaría nada en la colaboración entre Reform UK y el National Rally. La mano derecha de Marine Le Pen incluso firmó simbólicamente un memorando de entendimiento con su aliado antieuropeo, previendo el regreso de los inmigrantes de aguas británicas a Francia, medida inmediatamente criticada por sus adversarios, desde Jean-Luc Mélenchon hasta Edouard Philippe.

Sin embargo, este nuevo asunto llega después de un verano difícil para el defensor del Brexit, ya acusado de haber aceptado donaciones ilícitas. Nigel Farage, de 62 años, es de hecho objeto de una investigación parlamentaria sobre una donación de 5 millones de libras (5,7 millones de euros) recibida de un multimillonario que hizo su fortuna con las criptomonedas, Christopher Harborne, poco antes de su elección como diputado en 2024.

Reform UK también es objeto de una investigación policial sobre su financiación. Nigel Farage afirmó durante todo el verano haber sido atacado por “el sistema”. En julio, volvió a poner en juego su escaño de diputado en su circunscripción de Clacton, en el sureste de Inglaterra, donde fue reelegido ampliamente, pero después de una votación boicoteada por todos los partidos y donde su principal oponente era un candidato fantasioso, el “Conde Tête-de-Garbelle” (“Conde Binface”).

Durante un año y medio, Reform UK dominó las encuestas. El partido obtuvo muchos escaños en mayo en las elecciones locales, lo que precipitó la caída del primer ministro laborista Keir Starmer. Lo suficiente como para hacer decir a Nigel Farage que es capaz de entrar en Downing Street durante las próximas elecciones legislativas previstas para 2029. Pero las revelaciones sobre la donación de 5 millones y la apertura de una investigación parlamentaria – relanzada desde la reelección de Nigel Farage en Clacton – han frenado esta dinámica.

Los laboristas han vuelto a ocupar el primer puesto en las encuestas, con un 26% de las intenciones de voto frente a un 22% a favor de la reforma, según el último sondeo del instituto Más en Común. Más de dos tercios de los británicos creen que Nigel Farage no está preparado para convertirse en Primer Ministro, según un reciente estudio de Ipsos.