Aire acondicionado, falta de Canadair… Los objetos parásitos amenazan el debate sobre la adaptación al calentamiento global

El verano de 2026 nos ofreció un aprendizaje acelerado de lo que nos impondrá el cambio climático en los años y décadas venideros. Este aprendizaje se produjo a marcha forzada y puso de relieve, ante los ojos de todos, la fragilidad de nuestros hogares, nuestras escuelas, nuestras infraestructuras, nuestro sistema agrícola, forestal y turístico frente al calentamiento global. Esta observación ahora sólo puede conducir a un consenso. Esto ya es un avance, después de tantos años en los que los especialistas en clima han tenido la sensación de gritar al vacío, a veces ignorados, a veces acusados ​​de catastrofismo, hasta el punto de ser acosados ​​en las redes sociales.

Deberíamos aprovechar este período al máximo para sentar las bases de nuestra adaptación. Aún es necesario tener ideas claras sobre las acciones a tomar. Sin embargo, la adaptación se ve amenazada por objetos parásitos: sujetos fácilmente identificables, a menudo polarizadores e inflamables, que consumen debates. Estos objetos parásitos forman una trampa de la que es urgente escapar. Este es el otro gran aprendizaje de este verano que esperamos marque un punto de inflexión.

La transición ecológica ya había experimentado el mismo fenómeno: durante años, el debate tendió a centrarse en la energía nuclear y las energías renovables, como si fuera necesario elegir entre ambas, tomar partido de forma binaria, y como si este único tema evacuara todas las demás cuestiones de la transición. La campaña presidencial de 2022 fue sintomática en este sentido: las preguntas formuladas a los candidatos sobre el tema de la ecología se habían centrado, con demasiada frecuencia, en el único tema de la energía nuclear.

La adaptación corre hoy un riesgo similar. Dos ejemplos lo demuestran. El primero y más emblemático es el tema del aire acondicionado, que monopolizó el debate durante las primeras olas de calor. En este sentido, podríamos decir que es a la adaptación lo que la energía nuclear es a la mitigación (el objetivo de limitar el cambio climático en sí, y no sus efectos). Al centrarnos en el aire acondicionado, nos impedimos mirar más ampliamente las transformaciones necesarias para la vida a +2°C, y posiblemente a +3°C mañana.

Si el debate sobre el aire acondicionado pareció perder fuerza durante el verano, no fue sólo porque se agotó, sino también porque quedó claro que el aire acondicionado no iba a cambiar los demás efectos del cambio climático, empezando por los incendios y las sequías. Estos han puesto de relieve claramente hasta qué punto el calor, que a veces tiende a concentrar las preocupaciones, es sólo una parte del problema entre otros.

Sin embargo, el debate público encontró luego un segundo “objeto parásito” durante los incendios: la falta de Canadair y de sus responsables. Tiene dos puntos en común con el del aire acondicionado: una legitimidad que no se puede negar aquí, porque no podemos discutir la necesidad de muchos más canadienses ante el aumento del riesgo de incendios forestales, y de muchos más aparatos de aire acondicionado ante los veranos abrasadores; y, por todo ello, un enfoque en un objeto técnico, sintomático de una visión tecnosolucionista de un problema que, sin embargo, es insoluble de esta manera.

Todo el desafío es mantener esta línea: no cuestionar la necesidad de estas soluciones, sino hacer entender que la adaptación debe involucrar una gama mucho más amplia de acciones –y éstas también requieren debate. Ante el calor, no podremos escapar sin cambiar nuestros estilos de vida, nuestros hábitos, los horarios e incluso las fechas de los eventos deportivos y culturales, los exámenes, el uso de ciertos edificios que pueden servir como refugios frescos, etc. Pero aún está por determinar cómo llevar a cabo estas transformaciones, que requieren un debate democrático.

Del mismo modo, frente a los incendios, la respuesta no puede reducirse a más Canadair, ni siquiera, en términos más generales, a más recursos de socorro. La cuestión de los modelos agrícolas y forestales, la urbanización en contacto con los bosques, la gestión del agua, pero también el papel de los paisajes vivos y diversificados, mantenidos por las comunidades locales, forman el corazón del tema para reducir el riesgo aguas arriba del incendio. No son obvios y requieren discusiones en profundidad.

Para los populistas y para todos aquellos que tienen interés en retrasar las transformaciones necesarias, los objetos parásitos son una bendición. Por tanto, es inútil esperar un comienzo de su lado, ya que les conviene seguir manteniendo las controversias. Por lo tanto, corresponde a todos los demás dirigentes, en particular a los de la política y los medios de comunicación, garantizar que no queden atrapados en estas controversias.

En términos más generales, es necesario destecnificar nuestros enfoques sobre la adaptación: no rechazar la utilidad de la tecnología, que tiene su lugar, sino ampliar la perspectiva y, en particular, tener mejor en cuenta la experiencia de actores todavía poco cuestionados en estos temas (como los paisajistas en materia de incendios) y la contribución de las ciencias humanas y sociales, en toda su diversidad. También a este nivel tienen un papel importante que desempeñar quienes tienen la oportunidad de destacar a los especialistas y dar forma a los debates (periodistas, organizadores de mesas redondas, etc.).

Al iniciarse la campaña presidencial, es esencial que estas cuestiones se pongan correctamente sobre la mesa: la adaptación merece un debate público digno del desafío.

EXPRESO ORGÁNICO

Clément Jeanneau es cofundador del proyecto Tres Grados, autor de “Gestionar lo inevitable: puntos de referencia frente a la deriva climática” (Terre à terres, L’Aube, 2026).