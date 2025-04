En París, activistas izquierdistas contra el RN y Marine Le Pen y para «apoyar la justicia»

Tiempo de lectura: 2 min.

Entre 3,000 y 15,000 personas reunieron el lugar de la République para una contra-demominación, mientras que el RN organizó, Place Vauban, una reunión de apoyo para Marine Le Pen.





Decidido «Ser escuchado en el lugar Vauban» Donde el RN celebró su reunión de apoyo para Marine Le Pen, fuertemente condenado por la malversación de fondos públicos, unos pocos miles de simpatizantes izquierdistas se encontraron con el lugar de la République, en París, este domingo 6 de abril, para denunciar los ataques contra la justicia.





El tono se establece desde el comienzo de la reunión, con los altavoces que escupen «marine» de Diam’s, que «Trae el Frente Nacional». «Marino, cuando haces una estupidez, eres castigado»proclama un letrero dirigido por una niña bajo el sol.







«¿Quién juzgó a los jueces demasiado laxos?» ¿Y abogó por la inelegibilidad de la vida? La Armada se hunde en la negación «castiga a otro póster en la pequeña multitud instalada alrededor de la «estatua de la República», respondiendo al llamado de ecologistas y LFI.





«Marine Le Pen debe reconocer sus errores. Debe saber cómo irse, ya no puede ser presidencial»asegura a Amel*, quien explica al «nuevo OBS» «Para que la democracia sea reconocida». «Vine a apoyar a la justicia, el juez que está bajo protección policial. Ha habido ataques contra el estado de derecho y no solo por parte del RN»explica a AFP Olivier Péant, 43, no insertado. Pero «Es una pena porque hay pocas personas». «Una multitud relativa baja»Nuance, Emilie, con su señal «Soy por la paz». Los organizadores anunciaron a 15,000 participantes cuando una fuente policial mencionó a 3.000 personas.









En el acto, muchas banderas en Francia rebelde y ecologistas flotan en el aire, algunas de las generaciones, Attac, NPA o banderas palestinas. Pero ninguno de los PS o el PCF, que prefirieron no unirse a esta reunión para no politizar la justicia. Una actitud que causa la ira de Cécile. «Se han retirado, es una falla grave, muy grave ante lo que está sucediendo en el otro lado»Coloque vauban, explica al «nuevo OBS». «Tienes que resistirte. Para que los ciudadanos de este país sean tratados de la misma manera. Soy un anti -racista. En el lado de RN, estamos lidiando con algo violento, sucio y racista»ella aborda. «No es normal que la PS no esté allí»queja otro manifestando un poco más.









Marine Tondelier, Secretario Nacional de Ecologistas, admitió antes de la prensa «No entiende completamente los argumentos para no estar allí» de los socialistas. Pero «La izquierda y los ecologistas, no somos un cuartel, todos tienen su sensibilidad»dijo, prefiriendo mantener sus cómics para representantes de la extrema derecha que «Tome Donald Trump como modelo».





Primer paso de una «respuesta popular»





A raíz de la condena de Marine Le Pen por la malversación de fondos públicos el lunes, lo que evita que en esta etapa compita en las elecciones presidenciales de 2027 debido a la aplicación inmediata de una inelegibilidad de cinco años, el RN había tomado represalias al denunciar a A AN «Tiranía de jueces».





El RN muestra «Su cara real, la de un partido peligroso para la democracia (OMS) amenaza que incluye jueces cuando las decisiones tomadas por la justicia no se adapten a ellos «, Denunció antes de la prensa, el coordinador de La Francia Insoumise, Manuel Bompard. «Hemos escuchado durante mucho tiempo el rally nacional nos dice» Somos manos limpias, en la cabeza alta «y hoy son manos sucias y bajos en los puntos de cabeza»agrega en el escenario, micrófono en la mano.









Frente a la reunión organizada por el RN, «Era imposible para nosotros que esto no dé lugar a una respuesta popular y hoy es el primer paso en esta reacción»se lanzó, evocando una movilización en 1jerga-Puede.





El sábado se proporciona otra movilización para la defensa del estado de derecho. «En todas partes en Francia»Sobre la iniciativa de este momento de asociaciones y sindicatos (SOS Racisme, CGT, LDH), mientras que esta primera concentración política luchó para movilizarse más allá de los ecologistas e insumis, PS y PCF en particular al haber disminuido.





Los discursos duraron aproximadamente una hora antes de una asamblea donde el líder rebelde Jean-Luc Mélenchon cayó al principio, sin hablar.





◗ * Un nombre de préstamo.