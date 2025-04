Publicado en



Frente a la desinformación climática y la «ecológica», las políticas progresivas y los medios deben martillar que la salida de los combustibles fósiles reducirá nuestra dependencia de las potencias imperiales y los autócratas.

A finales de marzo, los diputados de la reunión nacional, los republicanos y el Renacimiento unieron sus votos para votar, en el Comité de Derecho, en la Asamblea Nacional, la abolición de ZFES (áreas con bajas emisiones). No importa que estos perímetros prohibidos a los vehículos más contaminantes permitan mejorar la calidad del aire (causas de contaminación cada año al menos 40,000 muertes, o incluso más emisiones de gases de efecto invernadero si están acompañados de ayuda para la compra de vehículos limpios o planes de movilidad sostenibles. En unos pocos meses, un cargo político y mediático contra los Zfes ganó todo. Este sistema, ciertamente perfecto para que no pese primero sobre los ciudadanos más modestos, no merecía ser, por lo tanto, un debate público caricaturizado y contado, la categoría «Ecología punitiva».









Si el gobierno aún espera ahorrar muebles durante el examen del texto en sesión esta semana, este voto en el comité es emblemático de la creciente instrumentalización de la ecología por parte de los populistas, en particular desde la crisis agrícola de 2023-2024. Para la extrema derecha, la «antiecología» es ahora una matriz casi tan importante como la xenofobia, que lleva la misma imaginación fantaseada de una Francia de antaño, donde podríamos vivir como queríamos, sin tener en cuenta otros estilos de vida.





En los últimos meses, los liberales correctos y centrales se han hecho cargo de este coro, un tono más bajo, pero sin duda esperan extraer del grupo electoral de lejos. Como en la inmigración, en realidad solo validan las ideas. En Francia y en Europa, parte del bloque central ha aburrido la lucha contra el calentamiento: en nombre de la competitividad, el ambicioso acuerdo verde es planeado por una coalición reaccionaria que reúne, en el parlamento europeo, liberal, conservador y populista. Está en el clima, incluso más que en la inmigración, que se realiza la unión.









Desde la crisis agrícola, todo va allí: medidas de reducción de pesticidas a pesar de la contaminación del agua y un mayor riesgo de cáncer, la lucha contra los clientes energéticos, los estándares que protegen la biodiversidad … cualquier contramunda, inmediatamente desacreditado, parece ineficaz. En los Estados Unidos, la reautorización de pajitas de plástico fue firmada por Donald Trump sí mismomientras se embarcó en una vasta destrucción de las políticas climáticas. La producción de plástico emite el 5 % de los gases de efecto invernadero globales y los microplásticos invaden los océanos, ¡pero lo que importa es tomar su Coca -Cola!





Como el estudio de las asociaciones de cognaclimat, los datos para la retroalimentación buena y científica que estamos revelando esta semana, este «ecolo-basado» próspero en un lugar de reproducción formidable: la desinformación climática. Riesgos sustitutivos, desacreditación de soluciones … hasta que la hasta la hasta la hasta la realización ya no es la prerrogativa de algunas personalidades o medios de extrema derecha. Se extienden todos los días en la televisión, en la radio, en indiferencia: los periodistas, con demasiada frecuencia, digamos.





La situación en los Estados Unidos debe servir como electroshococ





La tragedia estadounidense actual, donde se ataca la ciencia, debe servir como electroshoc. Ilustra cuánto se entrelazan las crisis climáticas y demócratas, como nos explica el ex co-presidente del IPCC (grupo de expertos intergubernamentales en evolución climática), Valérie Masson-Delmotte. Debido a que la participación de la transición no es tanto para forzar elecciones individuales como para participar, antes de que sea demasiado tarde, de grandes orientaciones económicas, energéticas e industriales que probablemente encuentren una sociedad más sostenible, unida y de protección.









¿Cómo llevar este mensaje de movilización sobre el clima nuevamente? Las políticas y medios progresistas, de los cuales «los nuevos Obs» afirman, deben marcar que la salida de los combustibles fósiles reducirá nuestra dependencia de las potencias imperiales y los autócratas. Que limitará el calentamiento global que atacará si no, primero, el más frágil. Y que las políticas climáticas, socialmente justas, pueden ser deseables cuando mejoran la calidad de nuestros hogares, nuestros alimentos, nuestro entorno. Nuestra capacidad para recrear las condiciones para un debate exigente, inclusivo y matizado sobre el clima dirá la vivacidad de nuestra democracia.