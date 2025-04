Flip-flops de Trump en las tareas aduaneras: historia de una semana de errores antes de su cambio

Por

En una semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ido de «Declaración de independencia económica», Lo que resultó en una increíble ofensiva proteccionista, a una «ruptura» para los ochenta días de deberes aduaneros previstos contra sus socios económicos. Mientras tanto, los Centros Financieros Globales han convertido a Yoyo, surgió una guerra comercial con China y Francia ha revisado su pronóstico de crecimiento.





• Miércoles 2 de abril: Trump se imagina como liberador





El miércoles 2 de abril seguirá siendo el famoso día del «Declaración de independencia económica». Donald Trump declara la guerra comercial en el mundo, especialmente con golpes de Asia y Europa, como puede ver En nuestro video en la parte superior del artículo. Esto implica una costumbre adicional del 10 % del piso en todas las importaciones y mediante aumentos específicos en ciertos países. El presidente estadounidense blande una tabla que detalla estas tareas aduaneras futuras, establecidas a partir de cálculos altamente controvertidos. Una lista de países que están en una parte incongruente, que incluyen islas deshabitadas. Fecha de implementación de estas medidas: 9 de abril.





La ofensiva proteccionista anunciada por la Casa Blanca ha sido sin equivalente desde la década de 1930: los bienes europeos tomarán el 20 % de los impuestos sobre la llegada al territorio estadounidense, el 34 % para los de China, etc., por otro lado, sin rastro de Rusia o Corea del Norte en la junta.









Jueves 3 de abril: un viento de pánico en los mercados financieros





A raíz de los anuncios de Trump, las becas mundiales son cruzadas por un viento de pánico, ciertos índices que afectan el jueves 3 de abril desde lo más bajo que no habían alcanzado durante meses, incluso años. En Wall Street, el Dow Jones cerró una pérdida de 3.98 %, el Nasdaq terminó en -5.97 %, en lo más bajo desde marzo de 2020, y el S&P 500 cayó 4.84 %, su caída más alta, también al final, desde junio de 2020.





También en Europa, los inversores se han alejado de las acciones. París vendió 3.31 %, su disminución más fuerte diariamente desde la sesión del 15 de marzo de 2023. Frankfurt perdió 3.01 %, Milán 3.60 %y Londres 1.55 %. Síntoma de fuertes preocupaciones sobre una próxima desaceleración económica: el petróleo cayó en más del 6 %, mientras que el oro, el refugio activo, ha experimentado nuevas alturas.





• Viernes 4 de abril: China Riposte, Becas Fall





El gran rival de los Estados Unidos habrá tardado más de un día en expresar una reacción. Ante los impuestos de Donald Trump, Beijing anuncia el viernes 4 de abril, a su vez, imponen deberes aduaneros adicionales del 34 % en los productos estadounidenses. Además, el Ministerio de Comercio de China también evoca los controles de exportación en siete elementos de tierra raros, incluido el itrio, utilizado en electrónica.





Ya pesado por las medidas de Washington, los mercados se hunden con la respuesta china. Por la noche, los índices de Wall Street (Dow Jones, Nasdaq y S&P 500) son un 5 % o más. Las sesiones en Asia y Europa terminan en debacle: -4.26 % en París, -4.95 % en Londres, -2.75 % en Tokio. Y los precios del petróleo sumergen aproximadamente el 7 %.





• Sábado 5 de abril y domingo 6 de abril: Trump persiste y firma





» Agárrate fuerte «, No va «No ser fácil» Dare Lanzamiento del sábado 5 de abril Donald Trump. El presidente estadounidense quiere asegurarse después de la entrada en vigor de los primeros aranceles aduaneros, aquellos 10 % adicionales dirigidos a una gran parte de los productos importados por los Estados Unidos. «El resultado final será histórico», Asegura al inquilino de la Casa Blanca en su plataforma social de verdad.





Al día siguiente, domingo 6 de abril, Trump continúa en el mismo tono: «A veces tienes que tomar tratamiento para tratarte a ti mismo», «No hay inflación», «deberes aduaneros» son » el único « Solución, declara en la verdad social y a bordo del plano presidencial. También afirma haber discutido durante el fin de semana. «Con muchos europeos, asiáticos, en todo el mundo. Todos quieren ser un acuerdo desesperadamente».





• Lunes 7 de abril: Lunes negro para centros financieros globales





La mañana del lunes 7 de abril de 2025 permanecerá negra para las becas mundiales. Los primeros en abrir están en pánico con caídas de 10.7 % en Hong Kong, desde 6.4 % hasta Tokio, 6.19 % en París, de 7.86 % a Frankfurt … Ese día, los mercados incluso se adhirieron durante unos minutos para no confirmar rumores de prensa de las tareas aduaneras.









Durante el día, los mercados europeos, aunque en terreno negativo, terminan atenuando sus gotas. En cuestión: el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de anunciar que los veintisiete propuestos en los Estados Unidos una exención de los derechos aduaneros totales y recíprocos de los productos industriales, en un intento de evitar una guerra comercial. «No es suficiente»responde Donald Trump, quien regularmente critica al antiguo continente por no comprar suficientes bienes industriales estadounidenses.





• Martes 8 de abril: Ir «al final» o «evitar escalar»





La Unión Europea está preparando su propia respuesta, que debe presentarse «Al comienzo de la próxima semana», Anuncia un portavoz de la comisión el martes 8 de abril. Ursula von der Leyen luego pide «Evita escalar» y suplica por «Una resolución negociada de la situación actual».





Por su parte, China promete luchar «Hasta el final», «Si Estados Unidos persiste en este camino». El riesgo de escalar en la guerra comercial entre los dos primeros poderes comerciales mundiales es real. Especialmente porque Donald Trump acaba de blandir la amenaza de imponer nuevos impuestos hasta el 50 % en las importaciones chinas, si Beijing no renuncia a su respuesta.





• Miércoles 9 de abril de la mañana: LEs el recargo entra en vigor …





El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impone, a partir del miércoles 9 de abril de la mañana, a docenas de socios comerciales su nueva salva de deberes aduaneros, incluida una tasa monumental de más del 100 % en China. En ese tiempo, «La única pregunta es: ¿Trump está realmente listo para desencadenar una recesión global solo para volver a dibujar la tarjeta comercial?» Estamos en medio de una niebla »exhibiciones en la Agencia France-Presse Stephen Innes, de SPI Asset Management. Porque el petróleo y las becas aceleran su caída y el mundo se sumerge en lo desconocido. Europa dibuja, por su parte, una primera salva de Riposte.









… antes de la facturación sorpresa de un Trump el miércoles por la noche





Después de haber provocado una guerra comercial mundial y haber sacudido los mercados, el presidente estadounidense finalmente anunció el miércoles 9 de abril en la noche una suspensión durante ochenta días de impuestos de importación contra docenas de países y socios. Y esto, para sorpresa de todos.





«Tienes que ser flexible»Soberly justifica a Donald Trump, reconociendo que su rotunda decisión del internado de aduanas «Asustado un poco» inversores «Fébriles». «Vino del corazón»la idea no «No lastimar» Para aquellos que están listos para discutir, continúa justificando al impetuoso multimillonario en la Oficina Oval. Pero la suspensión no significa cancelación; Además, el inquilino de la Casa Blanca no eliminó las tareas aduaneras adicionales masivas, sino que las llevó al 10 % para todos los países del mundo … excepto uno, China. Invocando un presunto «Falta de respeto»el presidente los llevó al 125 %, en comparación con el 104 % el día anterior.





Unos minutos más tarde, Francia revisó el crecimiento para el crecimiento de 2025. Durante la presentación del presupuesto, el gobierno había recorrido un crecimiento de 0.9 %. Pero, explicó el Ministro de Economía, Eric Lombard, en TF1, «Decidimos (allá) Volver al 0.7 % dadas las incertidumbres, y hoy hemos visto un elemento. El 0.7 % es lo que se presentará en el Consejo de Ministros la próxima semana ”..





• Jueves 10 de abril: becas Euphoric World





La debacle del mercado global se convirtió en «euforia» el jueves 10 de abril después de la espectacular reversión de Donald Trump en las tareas de aduana. En Europa, las pistas principales volaron desde la apertura. Alrededor de las 9:30 a.m., la Bolsa de Valores de París asumió el 6.35 %, la de Frankfurt en un 6.57 %, Londres en un 4,66 %y Milán en un 6,83 %. Se observa una tendencia similar en Asia, a raíz del rebote de Wall Street el día anterior.