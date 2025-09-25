Cenas con el diablo, macarrones con foie gras, cuenta de cactus, superflic ...

Narrativo

El Tribunal Penal de París debe emitir su decisión este jueves 25 de septiembre, excepto por la muerte debido a la muerte el martes 23 de septiembre de uno de los acusados, el intermediario franco-pobaneses Ziad Takieddine. El ex jefe del estado está acusado de haber solicitado la dictadura de Muammar Gadafi que financie su campaña electoral de 2007. En abril, después de 250 horas de debate, el PNF había solicitado siete años en prisión contra el ex presidente de la República. De vuelta en un juicio extraordinario.









Dos días antes de la sentencia, uno de los jugadores clave en el archivo libio se ha retirado definitivamente. Ziad Takieddine, tan difícil de identificar, imposible de clasificar, de modo que solo el adjetivo sulfuroso a menudo se usaba para designarlo, murió en el Líbano el martes 23 de septiembre, dos días antes de la decisión del Tribunal Penal de París. La muerte de este Franco-Lebanés, uno de los acusadores de Nicolas Sarkozy en este archivo (después de algunas chanclas y con un gran refuerzo de las declaraciones a veces no verificables), ¿obligará a la justicia a posponer la fecha de interpretación de este fallo, cinco meses después de las fuertes solicitudes de la Oficina Nacional de los Financieros (PNF)? Ziad Takieddine, ausente durante la audiencia, fue uno de los acusados. El PNF había requerido contra el intermediario, descrito como “Un agente de corrupción”, Seis años de prisión y una multa de 3 millones de euros. Antes de declarar extinguiendo la acción pública contra él, la justicia francesa debe tener pruebas de su muerte. “Mi cliente ha muerto en el hospital, por lo que la justicia francesa puede obtener evidencia administrativa rápidamente”comentarios mmi Elise Arfi. Esta sentencia constituye el punto final al asunto en expansión de la presunta financiación de Libia de Muammar Gaddafi de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007. El punto final también antes de una posible llamada de un juicio que, de enero a abril, habrá requerido más de 250 horas de debate antes de 32mi Cámara de la Corte Penal de París. De vuelta en nueve instantáneas en una prueba ya histórica.





1. El “muy malo viaje” de Claude guéant (16 de enero)





“A la corte algún día le gustaría poner un pie en Trípoli”bromea a la presidenta Nathalie Gavarino el 16 de enero al comienzo de la audiencia. El juicio ha comenzado durante diez días, y el magistrado se impaciente. Finalmente desea acercarse a la mudanza …