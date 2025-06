En la feria de Bourget, miseria del macronismo espacial

Publicado en



Para Arnaud Saint-Martin, Diputado LFI de Seine-Et-Marne, Emmanuel Macron, durante su visita a la Feria Bourget, “mostró su depósito por los desafíos del mañana y su ignorancia de los sujetos espaciales”.





Cada dos años, la comunidad espacial se encuentra con Bourget. Este es el orden de la figura impuesta, del rito profesional. Este año, la gran misa está molesta por el accidente de las guerras, la carrera armamentista y la presencia involuntaria de las compañías israelíes. Es en esta ocasión que se debe presentar una estrategia de espacio nacional En extenso por el gobierno. El presidente de la República lo instruyó en marzo pasado por definir las orientaciones, con la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) en la gestión de proyectos. EL Think tanksLobbies y los industriales han aumentado, pero debe creirse que la tarea era demasiado ambiciosa ya que esta presentación con gran fanfarria, entre dos Aerobatics de Rafale, finalmente se pospuso a fines de octubre.





En un discurso rápido y vago, Emmanuel Macron anunció que la estrategia espacial “nacional” se mezclaría con las ambiciones europeas. No estamos sorprendidos. Los macronistas han estado navegando durante años durante años en esta área como en muchos otros. Uno podría haber imaginado una especie de comienzo del orgullo júpiteriano a la vista de las noticias espaciales efervescentes, después del vergonzoso silencio durante el Congreso Astronáutico Internacional que tuvo lugar en París en 2022, pero no: todavía no hay piloto en el barco. Que la explosión se coloque bajo los auspicios de un primer ministro François Bayrou, para quien “Miles de millones de soles” pueblaría el sistema solar, inmediatamente despierta la perplejidad.





Los ministros a cargo del espacio (Sébastien Lecornu, Eric Lombard, Marc Ferracci y Philippe Baptiste) hicieron un comienzo de una copia en una galería publicada en “Le Figaro”, pero solo renovaron el tropismo complacente de la gran “aceleración” y la competencia generalizada entre los polvos espaciales. Macron ha seguido su ejemplo, repitiendo con calefacción, enfatizando la privatización de los asuntos espaciales, sobre la importancia del juego europeo, en los nuevos inversores que se debe encontrar para medirse en China y los Estados Unidos, favoreciendo la competencia. “Cuando sea necesario, pero no siempre”en resumen, flota en elementos del lenguaje y lucha por poner un pie en el suelo. Así que aquí está, la estrategia: ” Traiga capital privado “,” Simplifique el marco regulatorio ” y permitir ” Riesgo:.





Mercado espacial, el negocio En todos los pisos de los cohetes Maiaspace y Ariane 6 (lo mismo que contribuirá al despliegue de la constelación de satélites de Kuiper de Amazon), sin ninguna otra misión que no sea detectar una demora fantaseada. Debido a que los otros están agotados en esta carrera en el vacío espacial, Francia, reconectando con su “espíritu pionero”, debe seguir la caída. En esencia, esto significa ir siempre más lejos en la mercantilización y la militarización, alfa y omega de la política espacial actual. Esta estrategia se piensa de acuerdo con modelos anticuados e insoportables. Cuando se trata de explorar el universo, la ciencia, el descubrimiento, está constantemente en términos del mercado, sujeto a las depredaciones del sector privado y la gran capital internacional muy contenta con “Choose France”. El bien común, la lucha contra los efectos del cambio climático o el requisito de la protección del planeta, para el cual las tecnologías espaciales traen tanto, nunca se abordan. Es el “al mismo tiempo” en el espacio. Por un lado, abogamos por el desarrollo sostenible, por el otro, esperamos competir con SpaceX.





Otro espacial no solo es posible, sino también necesario. Los macronistas y sus aliados toman nota, pero no la medida de la amenaza del colapso técnico de la ocupación de la órbita terrestre baja. Sin embargo, las señales son fuertes: la contaminación espacial se convertirá en crescendo, la proliferación de escombros generará colisiones, y el despliegue de capacidades ofensivas o incluso destructivas amenaza status quo Heredado de la Guerra Fría. La carrera hacia la baja órbita, al agarrar las primeras llegadas y por primera vez, acelera la congestión. El momento está detrás de nosotros cuando los poderes proyectaron toneladas de equipo en el espacio en la indiferencia de las consecuencias a corto y mediano plazo. El espacial literalmente cae sobre nosotros. Pero los graves del espacio, desde Donald Trump hasta Emmanuel Macron, continúan hipotecando nuestras posibilidades de ocuparlo de forma permanente. Por lo tanto, el presidente habla de acelerar el despliegue en órbita terrestre baja, con la esperanza de encontrar nuevas asociaciones e inversores; Él elige centrarse en las necesidades del mercado de sacrosanct para adaptar la oferta de constelaciones y sistemas orbitales. Continúa en el seguimiento de China y Estados Unidos invirtiendo la baja órbita de sus ambiciones bajas.









Es de esto existente que debemos dejar y componer una política adaptada. Esto debe comenzar con una desaceleración clara y resuelta. En lugar de comenzar con una marcha forzada en el cada vez más, debe desplegarse mejor, planificar y anticipar mucho tiempo, que es la de las misiones y los programas, no las aventuras sin un futuro start-ups y comerciantes cínicos de Nuevo espacio que prometen la luna. Se nos cuentan los recursos, se exceden los límites planetarios, y es por eso que para la carrera por el gigantismo y lo “cada vez más pesado” (satélites, lanzadores, infraestructura en el suelo), es necesario favorecer la optimización de los usos, la sobriedad energética y la evaluación de la relevancia de las misiones en la respuesta a las necesidades.





Las 5,000 toneladas en la toma de las estrellas súper pesadas de SpaceX (cuyas pruebas han sido explosivas en los últimos tiempos) son una aberración ecológica e industrial, al igual que las miles de toneladas de vehículos satelitales para los usos de mega constelaciones (tantas toneladas volverán a la atmósfera, etc.). Contra esta conquista de la mercancía y el espacio militarizado, es necesario acelerar la bifurcación industrial y ecológica del espacio, no valorando una eclosión de marketing que no engaña a nadie, sino al repensar el diseño e implementación de las misiones a los efectos de un espacial de interés general.





Todo esto requiere planificación de medios y capacidad ajustados a los propósitos a determinar democráticamente. Tal orientación presupone un sólido portaje político, que solo puede ser lanzado por un poder público autorizado: no por empresarios y mercenarios del astrocapitalismo globalizado que comen a todos los estantes públicos haciendo creer que podrían prescindir del estado, ni al ahorrar a sí mismos ante la idea de probar las armas nucleares nucleares nucleares, en la violación del tratado de 1967. La reafencia de los usos pacíficos de la pacífica de la paciente de espacio y su espacio nuclear. La humanidad, transportada en este último tratado y que en la luna (1979), por desgracia, no ratificada por Francia, es un camino mucho más deseable que el vuelo hacia adelante y la perspectiva desordenada de una “cumbre internacional sobre el espacio” en París a principios de 2026: podemos predecir un nuevo Bla-Blah después de eso en la IA, un poco más económico y en la segunda clase política.





Emmanuel Macron en Le Bourget ha mostrado una vez más su preparación para los desafíos del mañana y su ignorancia de los sujetos espaciales. Finalmente admitió que la estrategia espacial de Francia no será nacional, que se definirá de acuerdo con lo que ofrecerá Europa, y que el espacio privatizado y sujeto a la competencia se ha convertido en un objetivo a corto y largo plazo: el horizonte que limita la imaginación política de una visión corta, y se pone al servicio del astrocapitalismo ilimitado. Desde el objetivo de la luna hasta “privatizarse hasta no entrar en pánico”, solo hay un paso, y no será el más glorioso en la humanidad.





Arnaud Saint-Martin Es diputado LFI de SEINE-ET-MARNE. También es sociólogo, especialista en New Space y autor de Irénée Régnauld del libro “A Story of Space Conquest” (La Fabrique). Acaba de publicar “Astrocapitalistas. Conquer, colonizar, explotar” por las ediciones de Payot.