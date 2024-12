En la Asamblea, el regreso de Bayrou como Primer Ministro

Narrativo

El nuevo Primer Ministro respondió este martes por primera vez a las preguntas formuladas al Gobierno en la Asamblea Nacional.





De vuelta en la Asamblea, con su nuevo disfraz de Primer Ministro. Este martes 17 de diciembre por la tarde, François Bayrou estaba solo en los escaños del gobierno para responder a las preguntas de los diputados, a la espera de su declaración de política general prevista para enero y el anuncio de su equipo de gobierno, prometido desde hace unos días. Desde sus primeras palabras, el ex diputado de Pirineos Atlánticos expresó su emoción al encontrar este hemiciclo que conocía bien: “ Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablé en esta asamblea que me gustó mucho. » Aprovechó la oportunidad para reiterar su directriz, ya mencionada durante el traspaso de poder: “ Soy un firme partidario del pluralismo político. (…) No hago diferencias entre diputados. »









Al día siguiente del paso del ciclón Chido por la isla de Mayotte, departamento francés, las preguntas de los diputados se centraron casi unánimemente en la catástrofe maoresa. Gérald Darmanin, ex ministro del Interior que visitó Mayotte en numerosas ocasiones y lanzó allí la controvertida operación Wuambushu en abril de 2023, se pronunció en estos términos: “ Mayotte llora. » François Bayrou intentó demostrar que el Estado estaba dispuesto a mejorar la situación lo más rápidamente posible: “ Se ha reiniciado el 50% de la red eléctrica y los servicios estatales prevén el 75% al ​​final de la semana. » Cifras similares se registran en la red viaria, según él accesible en un 80%, y en las actividades hospitalarias, que se habrían reanudado a la mitad. François Bayrou también mencionó una convocatoria de proyectos lanzada por el gobierno para la reconstrucción de viviendas. “rápido, fácil de montar, no demasiado caro”así como la activación de un fondo europeo y de solidaridad nacional.





“Pau también está en Francia”





Su presencia en el consejo municipal de Pau el lunes por la tarde y su ausencia física en la reunión de crisis de Mayotte presidida por Emmanuel Macron han sido criticadas en numerosas ocasiones. “ No deberías haber ido a Pau para guardar una orden judicial”. Le señaló Mathilde Panot. El presidente del grupo rebelde se mostró ofensivo, denunciando un “ desastre no natural sino político » debido a años de subinversión y mala gestión de la crisis de Mahoran. “Estuve en la reunión de crisis, por video”respondió el Primer Ministro, explicando que su presencia en su ciudad demostraba también su preocupación por estar anclado en el territorio. “Permítanme decirles que hay una ruptura, que quizás ustedes no sienten, entre la vida de la provincia y el círculo de poderes de París”. dijo, antes de deslizarse: “ Pau también está en Francia. » Ante la fuerte reacción del diputado de Val-de-Marne, Bayrou espetó: “ Puedes llorar… »









Agitación también por el paso de Boris Vallaud. El líder de los diputados socialistas quiso demostrar que su grupo estaba dispuesto al diálogo pero tenía grandes expectativas en el nuevo Primer Ministro: “ Queremos hablar de pensiones ¿y tú? Queremos hablar del presupuesto ¿y tú? Estamos listos, ¿y tú? » También cuestionó a François Bayrou sobre su futura actitud hacia la extrema derecha, una manera de decir que no debemos repetir el error de Michel Barnier: “ ¿Será usted un Primer Ministro liberado de la Agrupación Nacional? »





Al recordar a los socialistas que ellos también son responsables de la censura que ha sumido al país en la incertidumbre, Bayrou aseguró que no dejaría de lado ningún tema y reiteró su deseo de tratar a cada grupo con » respeto «. El nuevo inquilino de Matignon quiso ser consensuado: “ Estoy seguro de que el camino existe. » De hecho, es mejor creerlo donde está.