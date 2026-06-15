Trump se felicita, Teherán y sus enemigos “humillados”, Macron aplaude… Reacciones tras el acuerdo Irán-Estados Unidos

Estados Unidos e Irán alcanzaron este lunes 15 de junio un acuerdo para poner fin de inmediato a la guerra en Oriente Medio en todos los frentes, incluido el Líbano. Antes de la ceremonia de firma prevista para el viernes en Ginebra (Suiza), los dos países enviarán esta semana delegaciones a Doha (Qatar) para mantener conversaciones preparatorias indirectas.

El acuerdo de paz fue anunciado este lunes por la mañana por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mediador clave en el conflicto, y confirmado poco después por Washington y Teherán. Aunque el documento acordado por Washington y Teherán no se hizo público de inmediato, ya ha provocado numerosas reacciones. Descripción general.

Después de anunciar la finalización de un “gran oferta” con la República Islámica de Irán, Donald Trump se felicitó… a sí mismo: “Muchos presidentes han intentado hacer la paz con Irán, y todos han fracasado antes que yo. Los líderes de la región, por primera vez, han encontrado un presidente que puede ayudarlos a lograr una paz real. escribió en su red social Truth Social.

Durante una conversación telefónica con un periodista del “New York Times”, el presidente estadounidense comparó varias veces su acuerdo, que garantizaría que Irán “No puede desarrollar ni adquirir armas nucleares” – con el obtenido por su predecesor Barack Obama en 2015. En realidad, todo está por negociarse. Lo que hace que el senador demócrata Jack Reed diga, en Fox News, que el acuerdo trumpista es “fundamentalmente inferior a lo que teníamos bajo el JCPOA, del cual el presidente Trump se retiró”. Una entrada que Donald Trump no soltó: “El acuerdo de Obama abrió el camino a las armas nucleares para Irán, incluido el dinero; fue uno de los peores y más estúpidos acuerdos jamás realizados por Estados Unidos. se enojó en Truth Social.

En declaraciones al “New York Times” el domingo por la tarde, Donald Trump atacó una vez más a Benyamin Netanyahu. “Es un hombre muy difícil” dijo del primer ministro israelí, “Y, para ser honesto, debería estar muy agradecido con nosotros por lo que hicimos. Porque si Irán tuviera armas nucleares, Israel no habría estado aquí hace dos horas.. El presidente estadounidense aún no ha digerido los ataques israelíes en Beirut, Líbano, que ralentizaron las negociaciones con Teherán. “¿Por qué Bibi tuvo que lanzar un puto ataque? Estaba furiosa. Se lo hice saber. No tiene ningún puto juicio. Se lo hice saber”. dijo al medio independiente Axios.

Donald Trump no es el único que canta victoria. En Teherán, los líderes iraníes no perdieron la oportunidad de vender un éxito impuesto a sus adversarios. Irán tiene “impuso su voluntad divina y férrea a los humillados enemigos estadounidenses y sionistas, dio la bienvenida al estado mayor en un comunicado de prensa transmitido por la televisión estatal. El enemigo no tiene más remedio que aceptar la derrota y rendirse. » Una narrativa que olvida que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional había advertido anteriormente sobre una respuesta “inminente” hasta la incursión israelí en Beirut, finalmente abandonada.

En Israel, es una ducha fría para el gobierno. Benjamín Netanyahu una vez más no pudo impedir que su aliado estadounidense concluyera un acuerdo con el enemigo iraní. “Le deseo fuerza y ​​dinamismo continuos mientras conduce a Estados Unidos hacia un futuro brillante de paz y poder, y mientras continuamos fortaleciendo la alianza entre Estados Unidos e Israel”. escribió el primer ministro israelí para desearle el cumpleaños a Donald Trump, el domingo X por la tarde. Desde entonces, silencio total.

Una moderación que su ministro responsable de Seguridad Nacional no tuvo. El aliado de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, aseguró que el acuerdo obtenido por el presidente estadounidense no vincula a Israel. “No somos parte de este acuerdo. No garantiza nuestra seguridad”, dijo en su canal de Telegram. Una primera reacción israelí en un tono particularmente hostil: “No debemos conformarnos con nada que no sea desmantelar el (movimiento islamista libanés) Hezbolá. No debemos retirarnos ni un centímetro del territorio que nuestros soldados han conquistado y limpiado de infraestructuras terroristas. (en el Líbano). »

A diferencia de Itamar Ben Gvir, Emmanuel Macron pidió este lunes la creación de un “un alto el fuego sólido y duradero” en el Líbano. El presidente también afirmó que la misión marítima internacional creada por Francia y el Reino Unido fue “Listo para acompañar” la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Mientras Francia organiza la cumbre del G7 que comienza este lunes en Evian, Emmanuel Macron tiene previsto discutir el acuerdo de paz obtenido por los estadounidenses. ¿Un intento de tomar el control del tema, mientras los europeos no participan en las negociaciones? Durante su intercambio con el “New York Times”, Donald Trump minimizó las reacciones de sus aliados europeos, creyendo que era un poco tarde para sumarse a sus esfuerzos.

Tras celebrar el acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán, los países del E4 (Reino Unido, Francia, Alemania e Italia) se declararon dispuestos a levantar determinadas sanciones que pesan sobre Irán. “Irán nunca debe adquirir armas nucleares. Estamos dispuestos a trabajar con Estados Unidos, Irán y la OIEA. (Agencia Internacional de Energía Atómica) para este propósito”, dijeron en un comunicado conjunto. añaden ser “Dispuesto a levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables de Irán con respecto a su programa nuclear”.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también celebró este lunes el acuerdo estadounidense-iraní y añadió que los europeos están dispuestos a contribuir a una estrategia para una “paz duradera”. “Espero con ansias el fin de esta costosa guerra y el pleno restablecimiento de la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”, reaccionó en X. “La prioridad ahora es” implementación “rápido y completo” del acuerdo “por todas las partes”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El jefe de la ONU, António Guterres, estimó por su parte el domingo que el acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán es un “paso crucial” hacia la paz en Oriente Medio. En un comunicado, el secretario general agradeció a varios países por su papel como mediadores, entre ellos Pakistán.