En Estados Unidos, millones de manifestantes protestan contra Trump.

“ Sin rey, sin ICE, sin guerra »: multitudes de manifestantes, entre ellos celebridades como Bruce Springsteen y Robert de Niro, marcharon el sábado 28 de marzo por todo Estados Unidos contra Donald Trump, su política antiinmigración y su guerra contra Irán. Este es el tercer día de movilización contra el presidente republicano en un año.

En Minneapolis, Filadelfia y Boston, los participantes marcharon con carteles que mostraban mensajes contra la guerra y símbolos de paz, después de un mes de conflicto en el Medio Oriente y en el período previo a las elecciones de mitad de período en noviembre.

El movimiento “No Reyes” registró una asistencia récord en esta movilización, con al menos ocho millones de manifestantes en más de 3.300 procesiones. Esto corresponde a un aumento estimado de un millón de participantes y 600 procesiones adicionales en comparación con el día anterior, en octubre pasado. Los organizadores precisan que dos tercios de las personas que han expresado su intención de sumarse a las manifestaciones viven fuera de las grandes ciudades.

Este movimiento se ha consolidado como el unificador de protestas más importante desde el regreso del multimillonario republicano a la Casa Blanca. Las autoridades americanas, por su parte, no facilitan cifras oficiales.

En la capital Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca, Robert Pavosevich, de 67 años, dice que Donald Trump “ solo mentiras “. “ Creo que cada vez hay más gente enojada y creo que las cosas cambiarán poco a poco. “, dice. En Michigan, en Lansing, un manifestante levantó un cartel ” Sin reyes, sin ICE (policía de inmigración, nota del editor), sin guerra “.

Minneapolis, epicentro de la ofensiva antiinmigración del gobierno estadounidense a principios de año, fue elegida el sábado como centro neurálgico de la movilización, con su ciudad gemela, Saint-Paul, donde se manifestaron 200.000 personas, según “No Kings”. Algunos manifestantes sostienen retratos de Donald Trump, con un bigote que recuerda al de Hitler. Otros llevan carteles “ HIELO afuera », los mismos que agitaron pacíficamente durante semanas para obtener la salida de la policía de inmigración.

Al otro lado del Atlántico, en Roma, Ámsterdam, Madrid y Atenas, también se produjeron manifestaciones contra el presidente estadounidense.

Decenas de miles de personas marcharon por las calles de Nueva York, donde el actor Robert de Niro, un feroz crítico de Donald Trump, abrió la marcha. “ Otros presidentes han puesto a prueba los límites constitucionales de su poder antes, pero ninguno ha planteado una amenaza existencial tan grande para nuestras libertades y seguridad. (…) Hay que detenerlo “, instó.

La leyenda del rock Bruce Springsteen interpretó su canción “ Calles de Minneapolis », escrito en homenaje a los dos estadounidenses que cayeron bajo las balas de agentes federales durante una operación policial de inmigración, Renee Good y Alex Pretti. “ Su valentía, su sacrificio y sus nombres no serán olvidados. “, prometió el rockero, mientras su guitarra acústica hacía llorar a algunos presentes.

Desde el podio de esta ciudad demócrata del Medio Oeste, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, agradeció a la población por oponerse a una “ dictador en ciernes » como Donald Trump. “ Nunca aceptaremos a un presidente que es un mentiroso patológico, un cleptócrata y un narcisista que socava la Constitución de los Estados Unidos y el Estado de derecho todos los días. », añadió Bernie Sanders, ex candidato a la nominación presidencial demócrata.

Un mensaje aclamado por una multitud convencida de que el cambio político está cerca. Donald Trump es un incompetente, no tiene idea de lo que hace », atormenta a Gina Bilotta-Racelis. El septuagenario denuncia la guerra en Oriente Medio lanzada por el presidente, sin la aprobación del Congreso. “ creo que perderán » las elecciones intermedias, afirma. “ Si seguimos las encuestas, vemos que esto sucede, día tras día. » En las escaleras del Capitolio del Estado, una gran pancarta resumía el estado de ánimo general: “ La revolución comienza en Minnesota “.