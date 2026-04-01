Comentarios racistas contra Bally Bagayoko en CNews: proceso penal en estudio

Publicado el 31 de marzo de 2026 a las 16:37 horas, actualizado el 31 de marzo de 2026 a las 5:30 p.m. Lectura: 2 min.

(Agregación de las palabras del Primer Ministro Sébastien Lecornu el martes 31 de marzo a las 17:30 horas)

¿Después de las condenas, los procesos judiciales? Laurent Nuñez anunció este martes 31 de marzo ante la Asamblea Nacional que el gobierno “estudió” la posibilidad de participar “procesamiento penal” contra los autores de comentarios polémicos en CNews dirigidos al nuevo alcalde de Saint-Denis de La France Insoumise (LFI), Bally Bagayoko.

Calificando nuevamente estas observaciones como“despreciable” y“absolutamente inaceptable”el ministro del Interior afirmó que el gobierno los estaba estudiando “para saber si hay discriminación racial e insulto público” y si este es el caso participar “proceso penal”.

“El racismo, que no es una opinión, que es un veneno, y de eso se trata, es un delito que muchas veces es un agravante”insistió Laurent Núñez. “ Vamos a examinar estos comentarios. Si debe haber proceso penal, habrá proceso penal”prometió.

Ante la Asamblea Nacional, Sébastien Lecornu aseguró por su parte que cuando el concejal “habrá presentado una denuncia”él preguntaría “al prefecto de Seine-Saint-Denis para convertirse en parte civil junto a él”. El Primer Ministro también afirmó que “La trivialización del mal y el racismo deben combatirse con la misma fuerza y ​​sin descanso”.

Bally Bagayoko fue elegido en la primera vuelta de las elecciones municipales de Saint-Denis. Desde entonces, ha sido objeto de una campaña de odio difundida por la extrema derecha en las redes sociales.

El viernes, un debate en CNews –en el seno del multimillonario conservador Vincent Bolloré– se centró en los primeros días de su mandato. ¿Este alcalde “¿Tratando de superar los límites? »pregunta el presentador. “Seguramente hay un poco de eso”. Ahora bien, es importante recordar que, homo sapiens, somos mamíferos sociales y parte de la familia de los grandes simios. Y por lo tanto, en cada comunidad, en cada tribu –nuestros ancestros cazadores-recolectores vivían en tribus– hay un líder cuya misión es establecer su autoridad.respondió el psicólogo Jean Doridot en el set.

sábado, después de que el filósofo Michel Onfray atribuyera a Bally Bagayoko una actitud de “macho dominante” por llamar a “lealtad” después de su elección. En la misma diatriba, añade que es muy “tribal”. Luego el filósofo añade: “Pero no estamos en una tribu primitiva. »

Denunciando comentarios racistas, varios líderes de LFI y de izquierda, así como asociaciones antirracistas, se pusieron en contacto con Arcom, el policía audiovisual y digital, quien indicó que “inspeccionar las secuencias que se le han informado”. Bally Bagayoko anunció el sábado que presentaría una denuncia y pidió una “gran reunión” antirracista el sábado 4 de abril frente al ayuntamiento de Saint-Denis.

CNews, por su parte, dijo “ (desafío) formalmente que se hicieron comentarios racistas” en su antena.