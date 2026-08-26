Por qué Donald Trump necesitaba estas victorias en Carolina del Sur y Oklahoma

Donald Trump obtuvo un respiro este martes 25 de agosto a medida que se acercaban las elecciones de mitad de período con la victoria de dos de sus protegidos en las primarias de Carolina del Sur y Oklahoma, interrumpiendo una serie de derrotas de otros candidatos apoyados por el presidente estadounidense.

En Carolina del Sur, Darline Graham, senadora saliente que sustituyó a su hermano Lindsey tras la muerte en julio de este funcionario electo cercano a Donald Trump, ganó la nominación republicana para la renovación de su escaño frente al diputado ultraconservador Ralph Norman, según CNN, CBS y NBC. En Oklahoma, otro favorito del presidente, Mike Mazzei, venció por poco a su oponente en las primarias para gobernador.

Estas victorias suponen un soplo de aire fresco para el presidente, cuyo control sobre el partido se ve sacudido por la caída del índice de opinión y las encuestas que predicen una derrota republicana en las elecciones de principios de noviembre. Donald Trump no escatimó su apoyo a Darline Graham, a quien acudió en persona para apoyar durante un viaje a Carolina del Sur la semana pasada.

El martes volvió a saludar. “una persona espectacular y un verdadero patriota americano”. Con ella, Donald Trump espera poder contar con un aliado leal en el Senado, donde algunos cargos electos de su bando le han hecho pasar momentos difíciles recientemente y para el que ya se han nominado varios candidatos sin su apoyo.

La candidatura de Darline Graham, que ha trabajado durante mucho tiempo en temas de discapacidad en Carolina del Sur, ha provocado divisiones dentro del Partido Republicano en este estado del sureste. El hecho de que heredó el escaño de su hermano sin tener ninguna experiencia política provocó una ola de indignación.

Sobre todo porque sus deficiencias irrigaron el debate televisado la semana pasada, en particular cuando Darline Graham perdió los estribos ante una pregunta sobre Taiwán. “La seguridad nacional no es lo mío”intentó justificar. Se opuso al diputado ultraconservador Ralph Norman, que carecía de apoyo presidencial.

La votación en Oklahoma también puso a prueba la influencia de Donald Trump en las primarias. Mike Mazzei, ex electo local y rico financiero, venció finalmente por menos de un punto a Gentner Drummond (50,3% contra 49,7%), actual fiscal general de este estado sureño que el presidente había calificado de “falso republicano”. Los dos candidatos se opusieron en particular a un gigantesco proyecto de refinería de aluminio, apoyado por los Emiratos Árabes Unidos y que Donald Trump apoya pero que se enfrenta a una fuerte oposición local, según el periódico “Oklahoma Voice”.

Las victorias de Darline Graham y Mike Mazzei ofrecen claridad al presidente republicano, que recientemente vio derrotados a diez de sus candidatos, incluidos seis sólo durante el mes de agosto, según un recuento de CNN. Entre los fracasos más amargos está el registrado a principios de mes en Michigan por Amir Hassan, contra un candidato que ya había puesto fin a su campaña, Tom Smith.

Estas diez derrotas son tantas como las de 2018, 2020 y 2024 juntas, señaló CNN. En 2022, 12 candidatos apoyados por el entonces expresidente perdieron en las primarias. Ante estos resultados, Donald Trump defendió este domingo su historial, asegurando en su red Truth Social que el apoyo de su parte es “todavía poderoso”.

Los que perdieron, “Para ellos era casi imposible ganar, pero sentí la obligación de apoyarlos”según el presidente. Aunque no siempre hayan sido nombrados, los ganadores son todos trumpistas, lo que ilustra el peso aún imponente del multimillonario dentro de los republicanos.

Por lo tanto, sigue siendo casi imposible que un candidato que se opone a Donald Trump gane sus primarias, como experimentó el congresista Thomas Massie, ferviente partidario de la publicación del expediente Epstein, que perdió la nominación en Kentucky en mayo.