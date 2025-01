En el Tribunal de Casación, Gérald Darmanin y los magistrados muestran sus buenas resoluciones

Narrativo

El nuevo Ministro de Justicia asistió con el Primer Ministro a la audiencia solemne por el regreso de los altos magistrados de Francia. Presupuesto, reforma del estatuto de los fiscales y lucha contra el narcotráfico: ¿podrían encontrar un programa común?





Experimentamos una atmósfera más tensa bajo los auspicios del Tribunal de Casación. Normalmente, los Ministros de Justicia que acuden a la solemne audiencia de vuelta al cole a principios de año parecen abrumados por el lugar y por los aeropages de vestidos rojos rodeados de armiños que los enfrentan. Los ministros están colocados en primera fila en grandes sillones, congelados como en el museo Grévin, privados de discursos y, por tanto, condenados a reaccionar a los discursos del primer presidente y del fiscal general sólo poniendo los ojos en blanco o marchándose, como puede haber ocurrido. sucedió en el pasado, provocando que se escapara un gruñido notable.





Gérald Darmanin, este viernes 10 de enero de 2025, se destacó claramente de sus predecesores. El nuevo Ministro de Justicia vino, con el jefe de Gobierno, François Bayrou, a escuchar los discursos judiciales, luego se quedó para hablar con todos, los altos magistrados despojados de sus trajes de tribunal, los fiscales generales del sur de Francia, los directores de la administración y otros servidores de la justicia.





Un saludo a los primeros presidentes de los tribunales de apelación





Al llegar dos horas antes, en medio de este círculo donde los pequeños detalles cuentan mucho, Gérald Darmanin se había hecho a un lado para saludar a los primeros presidentes de los tribunales de apelación. “¡Los ministros nunca suelen hacer eso!” Es un verdadero político. Él entendió todo”nos confió, mitad entusiasmado, mitad en broma, uno de esos jefes de los grandes tribunales franceses, pero bastante haciendo muecas al inicio del año escolar debido a las incertidumbres sobre el presupuesto, el alarmante número de casos y las persistentes alertas sobre la prisión. hacinamiento, pero también violencia doméstica, narcotráfico y terrorismo.





En cuanto al fondo, y más allá de las cuestiones de condecoración, los dos magistrados más altos de Francia, delante del Primer Ministro y del Ministro de Justicia, quisieron esbozar la magnitud de los desafíos que se avecinan. Enfatizando que “Las reformas institucionales relativas a la estructura del poder judicial suscitan esperanza y preocupación”el primer presidente Christophe Soulard lamentó que, siempre, “La insuficiencia de recursos está disminuyendo: un número muy insuficiente de magistrados y personal judicial, un sistema informático a veces deficiente, un parque de viviendas insuficiente, establecimientos penitenciarios superpoblados”.





Un golpe reducido a 250 millones de euros





“El gobierno y el Parlamento han iniciado una mejora beneficiosa”recordó una vez más, considerando sin embargo que la ley de finanzas de 2025, aún en negociación, debe garantizar imperativamente el mantenimiento de los esfuerzos «histórico» lanzado en su momento por el ex Ministro de Justicia Eric Dupond-Moretti. En 2024, el presupuesto del Ministerio de Justicia alcanzó la cantidad sin precedentes de 10.100 millones de euros, con un aumento del 5,3% respecto a 2023. Se esperaba que el presupuesto de Justicia de 2025 sufriera una reducción de 500 millones de euros antes de que esta reducción se limitara a 250 millones de euros tras negociaciones lideradas por Didier Migaud, predecesor de Gérald Darmanin.









“Para avanzar en este punto y en todos los demás, tendremos que ser audaces, sin sacrificar lo esencial”declaró por su parte el fiscal general del Tribunal de Casación, Rémy Heitz, a quien también escuchamos enumerar varios proyectos ya presentados por Gérald Darmanin desde su nombramiento: “Participar en la prevención y represión de las violencias más graves, en particular la contra mujeres y niños”como lo demostró “El electroshock provocado por el llamado juicio “Mazán”” ; “Ponernos firmes en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico y el crimen organizado”con la creación de un parquet especializado; “Espera otra vez” frente al “impugnación de la audiencia y por ende de la sentencia de las causas penales” mientras que, en toda Francia, los retrasos alcanzan umbrales críticos: “A finales de 2023 había casi 4.000 casos pendientes, el doble que antes de la crisis del Covid”… El máximo magistrado de la Fiscalía francesa ha constatado de paso el fracaso de la reforma de los tribunales penales departamentales, que han venido a sustituir a los tribunales penales para delitos punibles con menos de veinte años de prisión, pidiendo que “restablecimiento del funcionamiento normal de la justicia penal”.





¿Qué pasa con la reforma del estatuto de los fiscales?





Si bien varios de estos puntos técnicos ya han sido mencionados por Gérald Darmanin en sus numerosas intervenciones desde su nombramiento el 23 de diciembre, el nuevo Ministro de Justicia, por el momento, no se ha pronunciado sobre la reforma del estatuto de los fiscales, reforma votada propuesto por parlamentarios en 1998 y 2016, pero nunca sometido a votación durante un Congreso.





Esta reforma prevé una alineación de las condiciones de nombramiento y sanción de los fiscales -sujetos a la jerarquía del Ministerio de Justicia- con las de la sede -es decir, los jueces, estatutariamente independientes-. El presidente Macron había mencionado, a principios de 2023, la presentación del texto al Congreso, pero los magistrados señalaron que su deseo no se cumplió posteriormente. La reforma no es anecdótica e incluso constituye una garantía de justicia si algún día las elecciones llevaran al poder a un partido no republicano.





Para apoyar su petición de esta reforma, Rémy Heitz utilizó una frase hacia Gérald Darmanin que sabe que es sensible: “Señor Ministro de Estado, usted dijo que quería que en la plaza Vendôme hubiera un antes y un después de su mandato ministerial. Esta reforma sería, a los ojos de todos y para la Historia, un hito profundo de vuestra acción”le dijo.





Los magistrados y ministros de alto rango se rieron cortésmente y compartieron una sonrisa de complicidad. Pero hoy nadie está objetivamente en condiciones de poder hacer la más mínima promesa para el futuro.