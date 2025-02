En el mundo de Trump y Putin, solo hay un orden: el de los más fuertes

Publicado en



Para Philippe Marlière, profesor de ciencias políticas en el Colegio de la Universidad de Londres, la administración estadounidense está apostando por una victoria por el derecho extremo de someter a Europa a las potencias imperiales estadounidenses y rusas. El antiguo continente debe rearmar.

En la Conferencia de Munich on Security, J. D. Vance, el vicepresidente estadounidense, advirtió a su audiencia que el peligro que pesaba en Europa no provenía de Rusia o China. Según él, un «Enemigo interior» amenazaría las democracias europeas. El vicepresidente estadounidense acusó a Europa de haberse alejado de su «Valores fundamentales». Esta acusación no se basó en ningún hecho o información tangible. Si hubiera sido declarada en las redes sociales, sería similar a un trolling Incluyendo Donald Trump y sus seguidores son habituales.





Geopolítica y Guerras Culturales





Sin embargo, estos comentarios, tan asombrosos que son, son «serios» en el sentido de que rastrean los contornos de la nueva doctrina geopolítica de los Estados Unidos. Se suponía que la conferencia se ocuparía de los problemas de seguridad. Sin embargo, Vance apenas ha mencionado el futuro de Ucrania, asaltado militarmente por Rusia durante tres años.





Lo que ocurre en este discurso del alcance internacional es la intrusión de guerras culturales que saturan la vida política estadounidense. Las guerras culturales designan debates inextricables que deambulan por una sociedad. Se refieren a las preguntas con contenido moral y causan controversias y polarización pública. En los Estados Unidos, las guerras culturales se centran en el aborto, los derechos LGBTQ, la discriminación positiva en beneficio de las minorías, el «wokismo», etc.





Las guerras culturales estadounidenses ahora están anidadas en temas de seguridad internacional, como la guerra en Ucrania, y se importan en el corazón de las sociedades europeas. A través de su discurso caótico, Vance ha subvertido la base de los valores democráticos y la democracia en particular, en particular, el acuerdo se ha basado entre los países democráticos durante ochenta años. A veces podemos criticar la hipocresía de ciertos regímenes en su implementación imperfecta de estos valores, incluso en su negación en la práctica. Pero hasta ahora han constituido una referencia esencial en la conducta de los asuntos internacionales.









Desde Harry Truman hasta Joe Biden, Estados Unidos se sintió en solidaridad con los europeos y quería ser los garantes de la paz en Europa contra las amenazas soviéticas y putinianas. Trump y sus antecedentes ya no conciben su tarea en estos términos. Ya no son las ambiciones neoimperialistas de Rusia o China y el peligro nuclear de Corea del Norte lo que les concierne, sino el «Decadencia moral» Naciones europeas, «Abrumado por la inmigración masiva» y afectado por el «Virus de wokismo».





La administración Trump está ideológicamente más cerca de Putin, ferozmente anti-LGBTQ o también obsesionada con el «Decadencia wokist»el de Volodymyr Zelensky. Trump y Putin tienen en común ser dos líderes autoritarios que no tienen en cuenta las leyes y la verdad cuando perturban sus intereses. También persiguen una agenda política profundamente reaccionaria e iliberal.





Post-verdad y extrema derecha





En X, Elon Musk muestra frecuentemente su apoyo a los extremos europeos, en particular la alternativa para Alemania (AFD), la parte más radical lejana en Europa. Utilizando las reglas básicas de la diplomacia, Vance se negó a reunirse con Olaf Scholz, la canciller socialdemócrata alemana, pero habló con Alice Weidel, gerente de la AFD. Trump ha publicado durante mucho tiempo su admiración por el autócrata húngaro Viktor Orbán.





La discusión sobre «Pérdida de valores europeos» es, por supuesto, grotesco. ¿Quién desafió las elecciones presidenciales estadounidenses, perfectamente legales, por todos los medios (incluida la violencia al tomar el Capitolio en enero de 2021)? ¿Quién abolió ilegalmente la ley del suelo en los Estados Unidos? ¿Quién dio acceso a datos confidenciales de ciudadanos estadounidenses a Elon Musk? Para Robert Reich, un abogado que fue ministro de trabajo bajo la administración de Obama, estos ataques contra el estado de derecho son similares a un golpe de estado.









El 19 de febrero, Trump intensificó sus ataques contra Zelensky en Truth Social. Atacando personalmente al presidente ucraniano que describió como «Actor de éxito modesto» y «Dictador»dijo que Zelensky tenía «Engañado» Estados Unidos al llevarlo a gastar $ 350 mil millones en ayuda desde la invasión rusa de 2022 (una cantidad fantasiosa que sugirió, sin evidencia, que Zelensky había desviado una parte), en una guerra que Ucrania «No pudo ganar». Este ataque de increíble animosidad fue una respuesta a las palabras de Zelensky que había estimado que Trump estaba evolucionando en un entorno de «Desinformación».





Sin embargo, lo que dijo Zelensky es obvio: Trump difunde «Infox» (Infox «(noticias falsas), y cultiva después de la verdad (post-verdad): Para el presidente estadounidense, la realidad de los hechos es secundaria. Lo que prevalece, para él, son opiniones personales (por falsas como pueden ser), la ideología, las emociones o creencias que, una vez declaradas, se imponen como la verdad.









Entrevistado por los medios de comunicación estadounidenses, Trump dijo que la destrucción de Ucrania, después del ataque ruso, es culpa de los ucranianos. Según él, deberían haber hecho un acuerdo con los rusos. En otras palabras, Ucrania debería haberse capitulado y permitido ser invadido en 2022. Al persistir en defender su país agredido, los ucranianos serían responsables de este sangriento conflicto. Es, más o menos, la tesis de la extrema derecha en Europa. Post-Truth es un revisionismo que transforma a las víctimas en verdugos y los verdugos en víctimas.





Donald Trump ataca la idea misma de la democracia liberal basada en el estado de derecho, las reglas constitucionales, el pluralismo y el respeto por las contraproducentes. El cálculo político es obvio: apostar por una victoria de los extremos de los europeos para desestabilizar el continente y someterlo a las potencias imperiales imperiales y rusas. La neofascización de Europa que Trump y Musk parecen desear es la contraparte de la ruso de Ucrania por Putin. Este proyecto es imperial porque esboza el intercambio del mundo en las esferas de la influencia: Canadá, México y Groenlandia en los Estados Unidos; Europa central y oriental en Rusia.





La amenaza de un conflicto generalizado





Estamos a punto de dejar un mundo multilateral y multilateral para unirse a un mundo transaccional y sin orden, si no el orden de los más fuertes. Esta nueva orden le dará la espalda a las instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, y despreciará los tribunales internacionales. En el escenario que toma forma,, por supuesto, existe una posible repetición de los acuerdos de Munich en 1938, con Ucrania abandonada a Rusia para apaciguar a Putin, pero también el ataque simultáneo de Polonia en 1939: es por la URSS y hacia el oeste por Occidente Alemania. Si el ataque militar de Rusia ya ha tenido lugar, Estados Unidos ahora ataca a Ucrania en el nivel político.





No es una toma hiperbólica histórica: la semana pasada, los oligarcas de Trump y Putin conversaron por teléfono. Los dos jefes de estado acordaron que Estados Unidos y Rusia estaban «Dos grandes naciones» quien no solo debería negociar el destino de Ucrania solo, sino que también resolver los principales problemas internacionales juntos. El mismo día, Pete Hegseth, el Secretario de Defensa, dijo que Estados Unidos se opondría a la membresía de Ucrania en la OTAN.









Ahora es demasiado tarde para tratar de convencer a Trump: la decisión de desconectar a los Estados Unidos de Europa se toma irreparablemente. Europa no puede derrotar a Trump políticamente: solo los estadounidenses tendrán este poder en las próximas elecciones. Sería catastrófico para Europa también abandonar Ucrania en Putin. Esta decisión sería inmoral, pero también muy peligrosa. Una Rusia triunfal en Ucrania pronto intentaría atacar a un país vecino. Por lo tanto, los riesgos de un nuevo hogar militar en Europa son reales, con la posibilidad de un conflicto generalizado en el continente. Es hora de que Europa se dé los medios para defenderse. Ella debe comenzar reorganizándose. Cuanto antes mejor.





Philippe Marlière es profesor de ciencias políticas en el University College de Londres. Su investigación se centra en la socialdemocracia, la izquierda radical y la ideología republicana en Francia hoy. Él notablemente co -escrito, con Philippe Corcuff, «Los Tontons Flinguers de la izquierda: Cartas abiertas en Hollande, Macron, Mélenchon, Roussel, Ruffin, Onfray» (Textual, 2024).