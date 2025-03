en el juicio de dos activistas de la última renovación

Tiempo de lectura: 3 min.

Narrativo

«El objetivo no era degradarse, sino alertar», explicó antes de la Cámara de la Corte Criminal de 10ᵉ, dos activistas del último movimiento de renovación que apareció ayer para que, en 2023, rociara la pirámide del Louvre de un líquido naranja.





Una vez no es habitual, hubo muchas preguntas ayer por la tarde, ante la Cámara de 10ᵉ de la Corte Penal de París, Compromiso y Ciudadanía. Con esta pregunta filosófica en el fondo: ¿Tenemos derecho a desobedecer la ley cuando se trata de alertar un peligro que amenaza a toda la sociedad? En este caso, dos hombres fueron procesados ​​por verter globos llenos de un líquido naranja en la pirámide del Louvre el 27 de octubre de 2023. Una operación que había reunido a menos de diez personas y duró exactamente diecinueve minutos.





Un colectivo que ha multiplicado el brillo





Vincent S. (25) y Baptiste D. (27 años) han estado haciendo campaña durante varios años en la última renovación, un colectivo que ha multiplicado el brillo en los últimos años, el bloqueo del tráfico en caminos grandes, ataque contra la pintura de la prefectura de Indre-Et-loire, la interrupción de la ceremonia de Cepsars en 2023, etc., etc., etc., etc. Siempre sin violencia. Esto, dicen, para alertar a las poblaciones, los medios de comunicación, los líderes políticos de los peligros del calentamiento global. Más específicamente, la última renovación destaca la urgencia de los proyectos de renovación de energía. Sujeto eminemente sensible, mientras que la lucha contra los «clientes de energía» es el tema de muchas controversias.









Los dos acusados ​​reconocen los hechos y dicen que no se arrepientan de nada. Ingeniero Ambiental, Vincent S. ahora está trabajando en el entorno asociativo. Bautizado D., decidió, después de estudiar el cine, convertirse en el consejo para la renovación térmica de los edificios. Vincent y Baptiste están vestidos como niños de su chaqueta oscuro para Vincent, jeans y sudadera gris para Baptiste. Calma y piensa en ambos. Hablan suavemente, tal vez un poco intimidado. Su antecedentes penales es virgen. «Ambos están perfectamente insertados en la vida social»recuerda a su abogado, Mᵉ Claire Dumont.





«Un estado de necesidad»





Baptiste es el más hablador. «Tuvimos la sensación de que el problema de la renovación energética no se entendía biendijo, Es por eso que llevamos a cabo esta acción, y funcionó, hubo un debate en la Asamblea Nacional, se votó un texto. »» Él dice que no tuvo la opción, evoca un «Estado de necesidad».





» ¿Pero por qué el Louvre?cuestiona al asesor a cargo del archivo. ¡El museo, el calentamiento global, no es necesariamente su culpa! »»





Curiosamente, el Louvre, que había sido un partido civil, no disponía de ningún representante en la audiencia. Sin embargo, solicita una compensación de 572.1 euros y 1,000 euros por daño moral.





» Lo que está en juego es si al final de este siglo el planeta seguirá siendo habitableresponde Baptiste. Se estima que el daño vinculado al costo de calentamiento en Francia 6.5 mil millones de euros por año. Y empeorará.





– Pero, ¿qué tiene que ver la pirámide del Louvre con eso?





– Estamos tratando de analizar lo que está sucediendo. Hay una verdadera negación de la sociedad. En 2002, Jacques Chirac había dicho en la parte superior de la tierra (En Johannesburgo, Sudáfrica) «La casa arde y buscamos en otro lugar». Hoy, nuestra casa todavía arde tanto y todavía estamos buscando en otro lugar. »»





Baptiste, sigue siendo él, evoca su reflexión antes de participar en esta acción. «Lo hice solo porque se aseguró que el líquido no dañaría la pirámide. No era pintura, sino una mezcla de agua y un color de comida. El objetivo no era degradar, sino alertar. »»





La defensa había llamado físico, investigador de los CNRS, Irénée Frérot (35), quien recordó las perspectivas bastante oscuras que nos amenazan. “La situación es muy preocupante, hay una emergencia para hacer más. En este contexto, llevar a cabo acciones no violentas pero determinadas es racional. Observo que cada vez más científicos participan en este tipo de acción. »»





«No somos climatesceptos para la corte de París»





Para el fiscal público, el juego no era obvio. Con bastante habilidad, puso a la corte en el campamento de las instituciones más informadas: “Lo que hemos escuchado hasta ahora, no lo disputamos. ¡No somos climatescéticos para la corte de París! »»citando en particular la acción del Centro de Salud.





“Lo que disputamos son los medios empleados. Desobediencia civil, se justifica cuando vives en la tiranía, no cuando estás en una democracia y tienes derecho a expresarse. »»









En su argumento, por el contrario, Mᵉ Claire Dumont cree que estos movimientos de desobediencia civil siempre han tenido un paso por delante de la sociedad y la legislación, tomando como ejemplo el movimiento de sufragistas o más recientemente, el sitio de la A69, con el cual el Tribunal Administrativo de Toulouse acaba de llegar (el estado apeló).





Vincent S. y Baptiste D. ambos afirmaron que continuarían su pelea, pero en otra forma. «Todos los compromisos se complementan entre sídijo Baptiste. Pero ahora el mío será especialmente profesional. La mejor manera de tener un impacto es en su trabajo. »»





La fiscalía solicitó 105 horas de trabajo de interés general para Vincent S. y una multa de 2,000 euros para Baptiste D.





La deliberación se presentará el 9 de abril.