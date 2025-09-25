Las tres prioridades inseparables de la PS





El contrarrestado desarrollado por la PS ha demostrado que existe una alternativa a la austeridad, lo que hace posible colocar a la economía en la trayectoria de un desarrollo justo, sostenible y creíble. El nuevo primer ministro debe tener en cuenta tres prioridades, si desea evitar la censura de los socialistas:





La suspensión de la reforma de las pensiones Justicia fiscal La definición de una trayectoria presupuestaria que permite un renacimiento de la economía.





Estos tres tótems son inseparables porque permiten, simultáneamente e inmediatamente, responder a las aspiraciones de un mundo de trabajo de ebullición, estabilizar la tasa de deuda de Francia y detener el aumento del desempleo.





Suspensión de la reforma de pensiones





Primero, la suspensión de la reforma de pensiones sería una señal fuerte dirigida a los empleados, movilizados masivamente el 18 de septiembre de 2025, después del simulacro de cónclave organizado por el ex primer ministro. Una verdadera negociación social podría participar en el método de financiar el esquema de distribución, al estudiar todas las posibilidades de reformas traídas por los socios sociales (puntos por puntos, modulación de la reforma de Tourine, modificación de las tasas de contribuciones, ampliación de la base de financiación, definición de criterios de la delincuness, teniendo en cuenta las cuotas de los cargos, etc.).









Justicia fiscal





En segundo lugar, la justicia fiscal es el otro tótem, inscrito en los pedimentos de la República Social, a los que se adjuntan a nuestros conciudadanos. El aumento de las desigualdades de ingresos y patrimonio, resultante de la financiación de la economía, se ha vuelto evidente. Las reformas fiscales realizadas desde 2017, en su mayoría favorables al capital, favorecen más que nunca de acumulación y concentración. Su costo de finanzas públicas asciende a más de 60 mil millones de euros por año y explica la persistencia de la deuda de Francia en un alto nivel. Si bien el impuesto, todas las muestras combinadas, está disminuyendo para los ingresos muy altos, usar la mayor fortuna, de modo que simplemente se garantiza la equidad fiscal, aumentaría sustancialmente el rendimiento del impuesto, según lo respaldado por los partidarios del impuesto sobre el Zucman.









Su producto, así como los ingresos del planeo de lagunas fiscales innecesarias, liberarían espacio para que la maniobra financie las políticas públicas, mientras que las crisis de vivienda y poder adquisitivo son rampantes, que los sitios deben participar sin demora para adaptar la infraestructura al cambio climático, y que los servicios públicos deben modernizarse. Al gravar las clases ricas cuya propensión a ahorrar es fuerte para financiar tal renacimiento, es probable que esta política reduzca la tasa de ahorro, excesiva, en un 18 %, y produzca un efecto multiplicador adicional en la producción.





Obviamente, una reforma fiscal por sí sola no puede ser suficiente para financiar todas las políticas públicas. Una vez que se reducen los gastos inútiles, el uso del préstamo debe permitir cubrir los gastos útiles, de conformidad con una trayectoria presupuestaria creíble.





Relanzar y verde la economía





Es aquí donde nuestra tercera prioridad, el abandono de una trayectoria presupuestaria de austeridad de 44 mil millones, adquiere su significado completo. Un esfuerzo dos veces menor permitiría liberar el espacio para la maniobra necesaria para revivir y ecologizar la economía, mientras que el desempleo aumenta. Luego, la actividad se uniría a la trayectoria de una declaración al pleno empleo como parte del crecimiento sostenible, donde los ingresos fiscales inducidos adicionales estabilizarían la tasa de deuda y luego la reducirían.





Por el contrario, una política presupuestaria excesivamente restrictiva y desigual produciría un efecto recesivo, impulsando los ingresos fiscales (menos crecimiento que induce ingresos fiscales más bajos) y comprometería la reducción misma del déficit público y la deuda, al tiempo que descuida la transición ecológica. Por lo tanto, el Primer Ministro obtendría en cuenta la naturaleza inseparable de nuestras prioridades, si desea la estabilidad de Francia en el triple plan social, económico y político.