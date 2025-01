“Es deshonestidad intelectual decir que es un saludo romano”

Entrevista

Apoyando a Donald Trump, que una vez más se convirtió en presidente, el multimillonario hizo dos veces un gesto que podría compararse con un saludo nazi. Aunque el significado del movimiento está fuera de toda duda, podemos debatir su intencionalidad, opina la semióloga Elodie Mielczareck.





Pero, ¿qué pasaba por la cabeza de Elon Musk? Durante un discurso pocas horas después de la toma de posesión de Donald Trump, el lunes 20 de enero, el multimillonario extendió el brazo, haciendo un gesto que podría compararse con un saludo nazi. “Francamente, necesitan mejores ofensivas. El ataque “Todos son Hitler” está tan desactualizado »replicó a X tras las acusaciones de gesto fascista.









Aun así, el gesto deja pocas dudas sobre su significado: el brazo extendido hacia arriba y los dedos apretados remiten claramente al saludo nazi. Algunos, de extrema derecha, incluso acogen con satisfacción este gesto. “ Ya están sucediendo cosas increíbles », reaccionó en particular Andrew Torba, antisemita y fundador de la red social Gab. Y si el ámbito fascista también cree que se trata más bien de un saludo romano, es lo mismo, explica la semióloga Elodie Mielczareck, autora de un artículo sobre el tema. Sin embargo, añade, falta determinar si el gesto fue voluntario o involuntario para afirmar categóricamente que Elon Musk hizo un saludo nazi.





¿Crees que Elon Musk hizo un saludo nazi?





Elodie Mielczareck El punto fundamental para saber si se trata de un saludo nazi o no es el aspecto intencional. ¿El gesto fue hecho voluntariamente o no? Esta cuestión no es tan sencilla de decidir y creo que hay que matizarla porque nunca estamos en la cabeza de la gente.





¿Qué te haría decir que lo es o no?





Entre las características que validarían la tesis del gesto involuntario, está el morderse los labios, lo que tendería a decir que se encuentra en una emoción fuertemente vivida y desbordante. Hay un aspecto de falta de control. El gesto también se hace en la emoción del momento. Además, es “ideatorial”, es decir se asocia a la actividad cognitiva. Hacemos gestos con los brazos y las manos porque nos permite organizar nuestras ideas en la cabeza. Hacemos muchos de ellos y no siempre tienen un significado simbólico. Tampoco debemos olvidar el hecho de que Elon Musk es autista, lo que en ocasiones le lleva a comportamientos extravagantes o miméticos.









Lo sorprendente, sin embargo, es que el gesto no es “preverbal”, es decir, que se realiza después de agradecer al público. Este suele ser el caso de las acciones voluntarias. Además, su gesto es rígido, con los dedos apretados y el brazo extendido, y se repite varias veces en pocos segundos. También está el contexto indirecto, aunque importante, que es su apoyo a los partidos de extrema derecha. Finalmente, siempre existe una responsabilidad del hablante en la forma en que se percibe su mensaje. El gesto es como las palabras, es polisémico. Por lo general, cuando un orador ve que se está malinterpretando su mensaje, aclara o pide disculpas por esos comentarios. Por tanto, podemos preguntarnos porque Elon Musk no lo hizo.





En las redes sociales existe un debate entre aquellos para quienes es un saludo nazi y aquellos para quienes no lo es. ¿Por qué es tan categórico por cada lado?





Porque es un “objeto controvertido”, es decir que el hecho de considerarlo o no como un saludo nazi te posiciona en el espectro político y moral. La gente de izquierda ha dado un paso al frente para denunciar un saludo nazi, mientras que los de derecha critican la obsesión por ver nazis en todas partes. Hay una recuperación política de este acto y se vuelve difícil analizarlo. En última instancia, no importa si se trata o no de un saludo nazi, simplemente tenemos que hablar para posicionarnos en el tablero ideológico.









La esfera fascista evoca un saludo romano, ¿cambia esto el significado del gesto?





¡Un saludo nazi y un saludo romano son lo mismo! Porque el gesto romano sirvió para convertirse en un gesto nazi. Dada la historia, no podemos actuar como si no existiera. Es el mismo debate con la esvástica en las banderas nazis, cuando algunos dicen que inicialmente no tenía el mismo significado. Hubo una recuperación, así que no podemos fingir que no existió. Es deshonestidad intelectual decir que se trata de un saludo romano.