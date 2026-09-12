Elecciones al Senado: método de votación, voto obligatorio y renovación parcial… lo que hay que saber antes de la votación del 27 de septiembre

Método de votación complejo, hemiciclo parcialmente renovado, colegio de “grandes votantes”… las elecciones al Senado, previstas para el domingo 27 de septiembre en la mitad de los departamentos franceses, siguen siendo en gran medida una incógnita. Si bien los candidatos tienen hasta el viernes 11 de septiembre para presentar su candidatura, esto es lo que necesita saber antes de esta elección, que obedece a reglas diferentes a las de otras elecciones nacionales.

Apodado “cámara de territorios”el Senado representa a las autoridades locales, con senadores elegidos por un colegio electoral de funcionarios electos locales. A diferencia de las elecciones presidenciales, legislativas o incluso municipales, los ciudadanos no votan directamente para elegirlos. Así, los senadores son elegidos por sufragio universal indirecto por los “electores”.

Serán 93.000 personas llamadas a las urnas en tres semanas, entre ellas el 95% de concejales municipales o delegados designados por ellos. Por lo tanto, el peso de los municipios –especialmente los pequeños y medianos– es enorme en estas elecciones. El resultado senatorial se deriva casi mecánicamente de los resultados de las últimas elecciones municipales. También forman parte del colegio electoral los diputados, senadores, concejales regionales y departamentales.

Para estos electores, el voto es obligatorio, bajo pena de multa de 100 euros. Para los candidatos, que deben tener al menos 24 años, la campaña se lleva a cabo de forma discreta y local, individualmente con el alcalde o en pequeños grupos con los cargos electos municipales.

Coexisten dos métodos de votación. En las circunscripciones menos pobladas, donde se eligen uno o dos senadores (Saint-Barthélemy o Tarn, por ejemplo), la elección se realiza por mayoría en dos vueltas (una por la mañana y otra por la tarde), con posibles retiradas entre las dos vueltas. En otros departamentos, como Bocas del Ródano (ocho senadores renovados), se realiza mediante votación por lista proporcional en una vuelta, siguiendo la llamada regla de “promedio más alto”un método de cálculo para la asignación de escaños finales.

Por ejemplo, en Gironda, en 2020, 356 votos bastaron para que un candidato de LR obtuviera el último de los seis escaños en juego en este departamento, entre unos 3.400 electores. La lista socialista, que quedó primera con 1.026 votos, sólo obtuvo dos escaños, tantos como la lista centrista que, sin embargo, obtuvo 200 votos menos.

La cámara alta se renueva aproximadamente a la mitad cada tres años: esta vez se cubrirán 178 escaños de los 348 del hemiciclo, para un mandato de seis años. Esta elección se desarrolla a nivel departamental, con 58 departamentos metropolitanos interesados, desde Ain (01) a Indre (36) y desde Bajo Rin (67) al Territorio de Belfort (90). Casi toda la corona mediterránea está llamada a las urnas, al igual que los dos departamentos de Córcega, Guyana y cuatro comunidades de ultramar. Seis representantes electos de los franceses en el extranjero (una circunscripción única) también son renovables. Isla de Francia y París, en cambio, no reelegirán a sus senadores hasta 2029, al igual que el Norte y el Paso de Calais, por ejemplo.

La cámara del Senado no se parece en nada a la de la Asamblea Nacional, donde la dinámica partidista nacional es mucho más marcada. La división entre derecha e izquierda sigue siendo muy importante en la Asamblea Alta, pero los grandes disturbios son raros, con un gran dominio de los republicanos (131 senadores) junto con sus aliados de la centrista Unión (59 miembros).

Los socialistas son la segunda fuerza política allí, con 64 cargos electos, mientras que La France insoumise no tiene ninguno. La Agrupación Nacional, con sólo tres senadores, espera alcanzar el listón de los diez senadores necesarios para formar un grupo político a finales de septiembre. El presidente del Senado, Gérard Larcher (LR), que ya lleva 15 años en el cargo, debería ser reelegido por tres años el 1 de octubre, salvo sorpresas importantes.