Devred, Herno, Willy Chavarria, Paul & Joe, Lee... La historia en común

El trench visto esta temporada por Herno HERNO

En 1948, la casa italiana Herno nació a orillas del lago Maggiore con el deseo de crear un vestuario para protegerse del clima húmedo piamontés. Antes de las chaquetas de plumas que consolidaron su reputación, la marca fabricaba impermeables. Esta temporada, Herno retoma el hilo de su historia. Aligerada, suavizada, despojada de algunos de sus códigos militares, la gabardina fusiona aquí el saber hacer histórico de la sastrería y su ingeniería de tejidos de alto rendimiento en una elegancia que acompaña el cuerpo durante todo el día.

Campaña “Autoerótica” otoño-invierno 2026 de Willy Chavarría. WILLY CHAVARRIA

Lejos, muy lejos de una moda higienizada que nos quita todo deseo, Willy Chavarría vuelve a trastocar los códigos establecidos esta temporada. Con “Autoerotica”, el creador estadounidense firma un manifiesto crudo y frontal subiendo un peldaño la temperatura. Una celebración queer, trans y radical de la libertad de existir, reconectando con el erotismo insolente de los años 1970.

La “Mujer Willy” no posa aquí ante la mirada de los demás sino que toma el poder. Ella controla su imagen, ya sea glamorosa o muy sexy, exponiendo su cuerpo con faldas de tubo con elásticos de boxers asomando, con una minifalda de cuero cruzada con camisas de trabajo o envuelta en un vestido de cóctel. Su apariencia sigue siendo soberana. Con esta campaña protagonizada por siluetas fuertes, Willy Chavarría nos recuerda hábilmente que el estilo no se mide sólo por una imagen, sino por la emoción que proporciona.

Colección cápsula “Transcending Time” de Devred. DEVREDO

Establecida en el panorama de la moda masculina desde hace más de un siglo, la marca Devred refina su imagen un poco más esta temporada. Fundada en Amiens en 1902, la marca con 319 tiendas se posiciona en el nicho “premium accesible” bajo la dirección de Alexandre Fleveau, su director artístico desde 2025. La cápsula de este otoño, llamada “Trascending Time”, reinterpreta los fundamentos del vestuario masculino -pantalones, camisa, prendas de punto, corbata, chaqueta, etc.- en torno a 29 prendas de corte relajado y tonos naturales. Un monograma, compuesto por dos “D” entrelazadas, aparece en bordados, relieves, pespuntes o en un broche. Más que un ejercicio de herencia, esta colección demuestra la ambición de Devred de aprovechar su herencia para dar forma a una nueva apariencia moderna y sostenible.

La colección Tilda Jonathan x Paul & Joe. PABLO &erio; JOSÉ

Es una recopilación de estilos tal como nos gustan: el look retro parisino de Paul & Joe se encuentra con el rigor de Savile Row esta temporada. Sophie Haggiag dio carta blanca a Tilda Jonathan, una joven sastre londinense destacada en Golden Shears 2025 que premia el dominio artesanal y quirúrgico de la tijera, por la minuciosidad de su saber hacer. Su cápsula fue diseñada exclusivamente con lanas británicas excepcionales (Harris Tweed y tela merino de Dugdale Bros & Co) y ensamblada en lujosas fábricas francesas. Todos los tótems del guardarropa masculino del otro lado del Canal de la Mancha (pata de gallo, rayas tiza, chaquetas de caza con cinturón y esmoquin transformados en vestidos) se renuevan hábilmente en el guardarropa de este esteta cuyos forros están adornados con detalles divertidos.

La colección Lee x Marilyn Monroe rinde homenaje al ícono estadounidense. SOTAVENTO

Marilyn Monroe no solo usaba vestidos. Toma la foto de Eve Arnold en el set de “Désaxés”. La actriz aparece allí con una chaqueta vaquera “Storm Rider” de Lee. Este año, el icono habría celebrado sus cien años. La marca americana de denim le rinde homenaje con una colección cápsula. Esta línea reinterpreta el guardarropa del ícono agregando una sensualidad cruda y relajada. La legendaria chaqueta vaquera y su cuello de terciopelo se unen a los vaqueros “Marilyn” de cintura marcada o a las camisas masculinas. En total, 29 piezas, bordadas con una firma en forma de beso rojo, revelan la forma muy moderna en la que Marilyn Monroe se apropió de la ropa de trabajo masculina para integrarla en el glamour americano de la época.