Publicado en



12 de febrero de 2025 a las 11:00 a.m.

En este foro, Sébastien Podevyn-Menant, codirector del Observatorio de la Economía de la Fundación Jean-Jaurès, exige vigilancia frente a las inclinaciones de la «reforma» de un sistema que, sobre todo, merece ser reforzado.

Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





Desde el 23 de enero, los títulos de restaurantes se pueden utilizar nuevamente para la compra de productos alimenticios en los supermercados. Una medida clave para apoyar el poder adquisitivo de los empleados, abusado por la inflación desde 2022. Los recientes debates en torno a esta herramienta y las declaraciones del ministro de Comercio Véronique Louwagie, invocando «Una reforma de los títulos de los restaurantes»debe solicitar la vigilancia, ya que el sistema cumple con los principales temas de políticas públicas, basadas en el modelo del diálogo francés.





La ventaja social favorita de los franceses





Como recordatorio, el restaurante del título, cuya versión exenta de los cargos y las fechas de impuestos de 1967, se ha establecido como la ventaja social favorita de los franceses y hoy beneficia a 5,4 millones de empleados. Para una persona pagada al salario mínimo, el títulos-restaurante ofrece un 7 % más de potencia de compra de alimentos, lo que representa 18 almuerzos por mes en promedio. Los empleados que se benefician de él incluso creen hoy que los títulos de restaurantes son «Indispensable» (C-Ways para la Comisión Nacional de Títulos de Restaurantes, CNTR, 2024). Una contribución bienvenida cuando sabes que un tercio de los franceses dicen que se encuentran «Dificultades para hacer tres comidas al día» (Ipsos para Secours Populaire, 2024), y que la primera posición sacrificada por los hogares es la de los alimentos diarios.





Al permitir que los franceses coman mejor, el acceso al título-restaurante representa un problema de salud pública. Un estudio de Crédoc (2019) demostró así que los beneficiarios de los títulos de restaurantes saltan la mitad de las comidas que las que no lo hacen. Por lo tanto, la acción de las autoridades públicas debe centrarse en desarrollar el sistema, mientras que solo el 27 % de los empleados se benefician de él.





Aumente su valor facial





Si el restaurante-restaurante contribuye a implementar una política social en torno a los alimentos, también permite beneficios económicos positivos y apoya el empleo en Francia. Por lo tanto, 99,000 empleos, incluidos 76,000 en catering que son directamente respaldados por el restaurante de restaurantes a través de la contribución comercial que ofrece a los restauradores (C-Ways para CNTR, 2024). Los restauradores que, recordamos, apenas se vieron afectados por la crisis covid y cuya actividad contribuye a los lazos sociales y a la promoción de alimentos de calidad. Para este último, el título ofrece un excedente bienvenido de 8.6 mil millones de euros en volumen de negocios cada año.









Por lo tanto, el restaurante del título representa un sistema que cumple con los problemas de poder adquisitivo, salud pública, apoyo laboral y actividad de nuestros restauradores. De ninguna manera hay Gabelia que algunas personas denuncien. Además, estos últimos están muy equivocados en el costo de las finanzas públicas: el título-restaurante representa una ganancia neta de 845 millones de euros por año, en particular a través de contribuciones del Seguro Social y el excedente del IVA recopilado por el estado (C-Ways For For For El CNTR, 2024).





Vigilancia, por lo tanto, frente a cualquier inclinación a «poner el dispositivo plano». Este enfoque de ninguna manera no debería conducir a una pérdida de poder adquisitivo para los empleados, ni los flujos de redirección a gastos significativamente menos virtuosos en asuntos de salud pública, apoyo a la actividad y el empleo y los ingresos fiscales. La cuestión del títulos-restaurante dentro de las organizaciones también es más diálogo social. Un dispositivo que se beneficiaría de ser fortalecido, por ejemplo, al aumentar el valor facial del restaurante-restaurante y ampliar su acceso a categorías profesionales que no tienen suerte de beneficiarse de él.