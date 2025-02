«Cada tres años, alertamos sobre el nombramiento de políticas al consejo»

Entrevista

Oficial de este lunes por la noche, la propuesta de Emmanuel Macron de nombrar al ex presidente de la Asamblea Nacional al jefe de la institución de la Rue de Montpensier causó una protesta entre ciertas políticas y constitucionalistas. Para la abogada Laureline Fontaine, la nueva ola de nombramientos ilustra las derivaciones del cuerpo.





Este es el final del falso suspenso para los nombramientos para el Consejo Constitucional. Como se esperaba en los últimos días, es Richard Ferrand, ex presidente de la Asamblea Nacional se convirtió en el Consejo después de que su fracaso en las elecciones legislativas de 2022 pero aún influye en el Elíseo, que fue propuesto por el Presidente de la República Emmanuel Macron para llevar La ventaja del cuerpo de la Rue de Montpensier y reemplaza a Laurent Fabius, cuyo mandato termina el 7 de marzo.









Por el lado de Yaël Braun-Pivet y Gérard Larcher, presidentes de la Asamblea Nacional y el Senado, es Laurence Vichnievsky, ex deputado (moderna) de Puy-de-Dôme y ex magistrado, y Philippe Bas, senador (los republicanos (los republicanos. ) del Manche, que se ofrecen a reemplazar a Corinne Luquiens y Michel Pinault, quienes también completaron sus nueve años: la institución, que tiene nueve miembros, es renovada por terceros cada tres años. Mientras que las tres potenciales «sabias» deben ser entrevistadas el 19 de febrero por las comisiones legales de dos cámaras del Parlamento antes de ser enviado a una votación, su candidatura que puede ser fallida si los tres quintos de los agentes de la Comisión se oponen a él, la posible cita de Richard Ferrand despierta los debates sobre la politización del cuerpo.





Para Lauréline Fontaine, profesor de derecho público y constitucional en el Departamento de Estudios Europeos de la Universidad de París-3-Sorbonne-Nouvelle y autor de «La Constitución de Maltraity. Anatomía del Consejo Constitucional ”(Ediciones Amsterdam, 2023), sería necesario retirar la posibilidad de nombrar figuras políticas al Consejo Constitucional, en nombre de la separación de poderes.





¿Cuál es su opinión sobre el nombramiento de Richard Ferrand, que aún debe ser validado por parlamentarios, a la presidencia del Consejo Constitucional?





Fuente Laureline Tengo la impresión de que es un comienzo eterno. Cada tres años es lo mismo, alerta sobre el nombramiento de políticas al Consejo Constitucional y nada cambia. A nivel institucional, nombramos un ex presidente de la Asamblea Nacional, como Jean-Louis DeBré y Laurent Fabius (Nombrado respectivamente en 2007 por Jacques Chirac y en 2016 por François Hollande). También es un ser querido, incluso un íntimo, del Presidente de la República, como siempre es el caso desde 1959 (Año de la primera reunión de la institución)con la excepción, y nuevamente, de Laurent Fabius.





En general, incluso diría que es peor en peor. Hubo, desde finales de la década de 1970 hasta fines de la década de 1980, un período de inflexión en el que los profesores universitarios fueron llamados más que figuras políticas. Además, la presidencia de la institución todavía se entregó a un abogado como Robert Badinter, Roland Dumas, incluso Jean-Louis Debré. Este ya no es el caso. Estamos llamando más y más figuras políticas, incluido el ex primer ministro, que no era el caso antes, como Lionel Jospin, Laurent Fabius y Alain Juppé.









¿El problema es el sesgo de estas figuras políticas?





El problema es sobre todo que la potencia está controlada por esta misma potencia. Si quisiéramos reformar este cuerpo, la primera medida a tomar, en mi opinión, sería excluir la posibilidad de nombrar personalidades que tengan un vínculo con la vida política, al menos varios años.





Lo que me hace reír es que Laurent Fabius propuso al final de su presidencia para crear una esclusa de aire entre el ejercicio de una función política y la entrada al cuerpo cuando fue ministro cuando fue nombrado y tuvo toda su carrera en la vida política. . En mi opinión, este SAS debería ser mucho más importante que un, dos o tres años. Sobre todo, debe apreciarse en el apogeo de la vida política llevada a cabo. Dos años de SAS para alguien que tiene cuarenta años de vida política detrás de él, es inútil.





Las políticas nombradas se defienden destacando sus habilidades legales …





La pregunta no es tanta calificación legal. Incluso estoy lejos de convencido de que solo llevaría a los abogados al Consejo Constitucional. Puede ser interesante tener historiadores o filósofos interesados ​​durante mucho tiempo por lo constitucional, pero sin embargo, estoy convencido de que no son políticos necesarios.





Además, somos muy complacientes con esta idea de un abogado. Cuando tienes un ex ministro, que comenzó su carrera como abogado y luego se convirtió en parlamentario por ser toda su vida, ¿podemos realmente calificarlo como abogado? Tener estudios de leyes no es suficiente para ser abogado.





Además, estas personas generalmente no saben mucho sobre la constitución y realmente no han estado muy interesadas en ella. Cuando Alain Juppé declara, riendo que sus lecciones de derecho constitucional datan de hace treinta y cinco años en el Ena, yo, eso no me hace reír. No tomamos en serio este cuerpo; Entonces ella hace lo que quiere.









Si las tres nominaciones se validan, solo habrá dos abogados «reales» entre los «sabios».





De hecho, es un problema. Pero si los dos abogados «reales» en cuestión, a saber, Véronique Malbec y Seners de François, no son políticos, todavía tienen un vínculo con el mundo de la política. Porque ambos eran directores de gabinetes, respectivamente de Eric Dupond-Moretti (en el Ministerio de Justicia) y Gérard Larcher (a la presidencia del Senado).





¿Considera que el Consejo Constitucional sigue siendo un contrapolen?





Prefiero llamarlo un anexo al poder. El Consejo Constitucional solo produce el poder político del que proviene. La mayoría de los ejemplos de los medios son obviamente la reforma de las pensiones y la ley de inmigración, pero ni siquiera nos damos cuenta de las leyes que pasan sin ser vistas.





Hay validación, una complacencia del Consejo frente al poder de un instrumento, la Constitución. Ni siquiera es que los «hombres sabios» dominen bien o mal a la Constitución; Le hacen decir lo que quieren.









Además de limitar la presencia de políticas, ¿qué podemos hacer para mejorar el Consejo Constitucional?





El sistema de citas debe repensarse. Hoy, es necesario obtener tres cinco de los votos expresados ​​por las comisiones legales de la Asamblea Nacional y el Senado para asumir un nombramiento. ¡Es demasiado! Es más difícil de obtener que una moción de censura.





Sin entrar en detalles, hay muchas cosas pequeñas que mejorar, como restaurar el poder a los parlamentarios, que tienen derecho a apoderarse del Consejo Constitucional.





¿Cómo explicar que nada parece cambiar a pesar de las críticas recurrentes en el cuerpo?





Los políticos no se toman en serio estas críticas. Pero tienen razón al no tomarlos como tales, porque los expertos, y tal vez también los medios de comunicación que ven este tema como un castaño, no se toman en serio el tema. Antes de mi trabajo, nunca hubo serias críticas. Si existían, fueron expresados ​​por expertos en derecho constitucional y profesores de derecho sin ser demasiado severos.





En mayo pasado, Mediapart reveló que Laurent Fabius, presidente del Consejo Constitucional, envió una carta, con amenazas apenas veladas, al Bâtonnier de Paris siguiendo a la organización por parte de abogados de una conferencia considerada demasiado crítica en la institución. Ningún constitucionalista, con la excepción de Bastien François, ha hablado públicamente sobre este caso, tan problemático como lo es en asuntos de independencia. Por lo tanto, los políticos no tienen motivos para preocuparse.





Lo que también podría explicar el discurso débil de la mayoría de los constitucionalistas es que no quieren estar asociados con las críticas al «Gobierno de los Jueces» (Una expresión connotada negativamente, en particular utilizada por el rally nacional, que denuncia un supuesto deriva de la justicia que tomaría decisiones de la política). Pero lo que culpo al Consejo Constitucional no es ser suficiente.





Mi crítica invita al Consejo Constitucional a fortalecerse, en particular con respecto a un gobierno potencial de la extrema derecha, suponiendo que ya no hemos tenido ministros muy bien en el gobierno actual. El consejo no está listo para lo que sucede y lo será aún menos. No veo cómo Richard Ferrand podría presentar un obstáculo para la extrema derecha. Ya no es ahora.