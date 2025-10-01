Publicado el 1 de octubre de 2025 a las 8:35 am

Actualizado el 1 de octubre de 2025 a las 5:07 p.m. Lectura: 2 min.







Estados Unidos ingresó este miércoles 1 de octubre, durante el “cierre” el miércoles, lo que resultó en la helada de parte de la administración federal, sin ninguna solución en la visión inmediata del impasse del presupuesto en el Congreso entre los republicanos de Donald Trump y la oposición democrática.









Varios cientos de miles de funcionarios públicos estarán desempleados y se esperan altas interrupciones para los usuarios de servicios públicos. Una situación muy impopular en los Estados Unidos, sin precedentes durante siete años, y para la cual cada parte ya rechaza la responsabilidad.





“No es una cuestión de orgullo”





Demócrata “Quiero cerrar todo, no lo queremos”así, había asegurado a Donald Trump el martes por la tarde, antes de adoptar un tono apenas velado amenazado.





“Muchas cosas buenas pueden salir de” cierres “, podemos deshacernos de muchas cosas que no queremos, y serían cosas democráticas”dijo el presidente estadounidense.









Una alusión a él para aprovechar la congelación de ciertas administraciones para acentuar el desestimación de miles de funcionarios federales, ya comenzó con la comisión “duxt” de su ex Allié Elon Musk.





Por su parte, los demócratas denuncian la falta de deseo de negociación. “No es una cuestión de orgullo”dijo en un punto de prensa, el jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. “Se debe a que los estadounidenses sufren costos más altos en todo el país, ya sea debido a los aranceles aduaneros, los costos de energía o los costos de los alimentos”agregó, denunciando los costos de salud que “Compartido”.





“Cierre ordenado”





Donald Trump no es ajeno a los “cierres” desde que se remonta a su primer mandato, cuando la parálisis se había extendido de diciembre de 2018 a enero de 2019, para un récord de 35 días.





“No sabemos cuánto tiempo los demócratas mantendrán su postura insostenible, lo que hace la duración de un” cierre “complicado de predecir”dijo el director de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, en una carta a los principales funcionarios de los servicios ministeriales.









Después del fracaso de una votación final en el Senado por la noche del martes, Russell Vought dio las instrucciones a las administraciones federales de “Aplicar sus planes para un cierre ordenado”.





La oficina de presupuesto del Congreso estima que alrededor de 750,000 funcionarios públicos estarán desempleados diariamente. El tráfico aéreo podría verse afectado, mientras que el pago de cierta asistencia social debe interrumpirse fuertemente.





Los parques nacionales también se verán privados de los Rangers responsables de garantizar su mantenimiento, mientras que la temporada del cambio en el color de las hojas de los árboles se acerca, un evento anual que transporta a millones de turistas en los Estados Unidos.





Al menos siete voces democráticas





Según los cálculos de los analistas de la compañía de seguros a nivel nacional, cada semana de parálisis podría reducir el crecimiento anual del PIB estadounidense en 0.2 puntos porcentuales. Sin embargo, las becas globales no han mostrado una ansiedad al acercarse a la fecha límite, el Dow Jones en Wall Street incluso había alcanzado un nuevo récord al final del martes.





Los republicanos se encuentran en la mayoría de las dos cámaras del Congreso, pero las regulaciones del Senado hacen que un texto presupuestario debe adoptar en 60 de cada 100, lo que requiere al menos siete votos democráticos.





Por el momento, los republicanos ofrecen una extensión del presupuesto actual hasta finales de noviembre. Por otro lado, los demócratas quieren restaurar cientos de miles de millones de dólares en gastos de salud, especialmente en el programa “Obamacare” para hogares en las clases populares, abolido por la administración Trump.









En marzo, cuando la amenaza de un “cierre” ya rondaba, los republicanos se habían negado a iniciar el diálogo sobre los enormes recortes presupuestarios decididos por la administración Trump. Diez senadores demócratas, incluido Chuck Schumer, habían votado contactadamente por el texto de los republicanos, para evitar la parálisis federal.





Su elección había provocado remolinos en el campo democrático, muchos activistas y simpatizantes que los acusaron de plegarse contra Donald Trump y su programa considerado radical.